來稿｜「硬聯通」到「軟聯通」：人才簽注新政打通大灣區創新命脈

來稿作者：龍子明



國家移民管理局推出的10項出入境管理服務新措施，其中6項於11月5日正式實施，另外4項將在年內陸續推行。這些政策涵蓋了口岸通關便利化、人才流動便利化、政務服務數位化等多個方面，旨在為內地與港澳居民提供更加便捷高效的出入境服務。「人臉識別」（刷臉）通關技術是近年來國家移民管理局推動口岸便利化的重要舉措。此次將這一技術擴展至羅湖、福田、皇崗等主要口岸，將惠及更多出入境人員。



人才簽注擴大激發科創人才交流活力，往來港澳人才簽注政策試點實施範圍將進一步擴大。根據新政策，符合條件的人才可申請辦理有效期1年至5年的多次往來港澳人才簽注，每次停留不超過30天。這一政策為高端人才往來港澳提供了極大便利，將進一步促進內地與港澳在科技、教育、文化等領域的交流合作。

這項政策突破是制度創新的生動實踐，精準破解了人才流動的體制機制障礙。過去，科研人員往返港澳需頻繁辦理簽注，耗時費力，無形中築起了一道「時間圍牆」。如今，長達五年的多次往返許可，猶如開通了一條「人才綠色通道」，使大灣區內的科技要素流動從「溪流潺潺」升級為「大江奔湧」。這不僅是行政程式的簡化，更是區域協同發展理念的深刻變革，標誌着大灣區從基礎設施「硬聯通」向制度規則「軟聯通」邁出關鍵一步，為「一國兩制」框架下的人才流動探索了新路徑。

政策紅利將轉化為創新發展的強大動力，為科技自立自強築牢人才根基。當北京的人工智慧專家可以隨時赴港與國際團隊進行腦力激盪，當深圳的工程師能夠頻繁往返澳門參與產學研對接，創新的火花將在這種高頻互動中不斷迸發。這正是響應了「人才是第一資源」的戰略指引，通過破除人才流動障礙，啟動了創新人體內在潛能。這種「不求所有，但求所用」的柔性引才機制，將有效促進大灣區形成「基礎研究+技術攻關+成果產業化」的全過程創新生態鏈。

人才簽注政策的乘數效應遠超便利本身，它正在重塑區域創新格局。隨着高端人才自由流動成為常態，大灣區將加速從「地理共同體」向「創新共同體」躍升。香港的國際化科研環境、澳門的中葡平台優勢與內地的廣闊市場、完整產業鏈將實現更深度的融合，形成「香港—深圳」、「廣州—佛山」、「澳門—珠海」創新走廊聯動發展的新格局。這種基於人才自由流動的區域一體化，正是貫徹新發展理念、構建新發展格局的具體體現，將推動大灣區成為全球科技創新的新高地。

面向未來，我們需要以更開闊的視野推進人才制度創新。一方面要持續擴大政策受益面，讓更多青年人才、技能人才享受便利；另一方面要完善配套服務體系，在跨境醫療、子女教育、職業資格互認等方面加強銜接，真正實現「引得進、留得住、用得好」。同時，要着力構建開放包容的創新文化，鼓勵跨地域、跨學科、跨文化的碰撞融合，使大灣區成為全球創新人才心嚮往之的熱土。

人才簽注政策的擴大實施，猶如春風拂過大灣區，喚醒了創新的無限生機。當人才的活水在大灣區自由流淌，當思想的火花在交流中盡情綻放，有理由相信，一個充滿活力、具有全球影響力的國際科技創新中心正在南海之濱加速崛起，為中國式現代化建設貢獻大灣區的獨特力量。這不僅是區域發展的里程碑，更是國家進步的縮影，見證着一個開放包容、創新引領的新時代正撲面而來。

人才簽注政策的優化實施，對於正在建設國際科創中心的粵港澳大灣區來說意義重大。香港擁有多所世界排名靠前的高校和科研機構，而深圳則具備強大的科技成果轉化能力和產業鏈優勢，兩地科創合作潛力巨大。河套深港科技創新合作區是粵港澳大灣區的重要科創平台，吸引了大量科研機構和高科技企業入駐。

事實上，香港中文大學（深圳）等合作辦學機構已經在這一區域發揮了人才集聚效應。該校自2014年成立以來，已引進100%具有國際一流高校執教或研究工作經驗的教師，這些人才將成為深港科創合作的重要力量。

從過往的實踐來看，這些政策對於促進兩地經貿合作和人文交流發揮了積極作用。隨着一系列便利措施的落地實施，內地與港澳的人員往來和經貿合作將迎來新的發展機遇。對於內地，特別是粵港澳大灣區內地城市，與香港的深度合作將帶來更多發展機遇，實現互利共贏。從科技人才在河套深港科技創新合作區內的頻繁交流，到高校科研機構間的深度合作，再到商業企業的跨境經營，人員往來的便利化正為區域發展注入新活力。可以預見，隨著這些措施深入實施，兩地的「雙向奔赴」將不斷提速，粵港澳大灣區的未來也更加令人期待。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。