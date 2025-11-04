來稿｜香港藥劑業的隱憂：供應過剩、需求疲軟、人工智能衝擊

來稿作者：香港年輕藥劑師學會



香港作為亞洲醫療樞紐，藥劑業一向被視為穩健的就業支柱，承載着公眾健康的重任。然而，2025年的經濟環境卻讓這一行業蒙上陰影。根據政府統計處最新數據，香港整體失業率已升至3.9%，而藥劑業從業人員正面臨供應過剩與需求疲軟的雙重夾擊。面對全球經濟不確定性、人口老化帶來的醫療需求增長，以及本地就業市場的結構性轉型，我們不禁要問：藥劑業的生態是否已到轉捩點？這不僅是行業的危機，更是香港就業環境的警鐘。



回顧近年發展，香港藥劑業市場規模在2025年已達約212億美元，預計至2033年將以16.6%的複合年增長率擴張。這得益於老齡化社會推動慢性病管理需求、生物科技進步，以及政府在醫療基礎設施上的投資。譬如，生物製劑和個人化醫療的興起，為行業注入新活力；數碼健康應用如電子處方和遠程醫療，也擴大了藥劑師的角色，從傳統配藥延伸至藥物諮詢和患者教育。這些趨勢本應創造更多就業機會，Indeed網站顯示，截至10月底，社區藥房職位仍有約18個空缺，涵蓋藥劑師、藥房助理等崗位，薪酬中位數維持在每月5萬港元以上。

然而，樂觀前景下隱藏着嚴峻挑戰。失業率的上漲並非孤立現象，而是經濟重組的產物。勞工及福利局局長孫玉菡指出，外部不確定性壓抑企業招聘意欲，導致就業市場整體收縮。藥劑業亦未能倖免：雖然醫療保健行業失業率相對穩定（約3.7%），但藥劑師供應過剩問題日益突出。根據醫務衛生局報告，預計未來幾年藥劑師全職當量需求與供應將出現缺口，但短期內畢業生湧入市場，卻因零售處方增長放緩和社區藥房競爭加劇，而難覓理想職位。建設和社會服務等相關行業失業更為明顯，間接影響藥劑供應鏈。事實上，2025年上半年，藥劑業就業人數微降約6,100人，反映出招聘凍結與兼職化趨勢。

就業環境的惡化，更凸顯結構性問題。藥劑師需持有香港藥劑及毒藥委員會註冊資格，學歷門檻高，例如藥學學位加至少需要5年經驗，但行業轉型速度追不上人才培養。政府雖推動監管改革，加速新藥上市，但本地藥廠出口下滑3.5%，加上跨境醫療服務受阻，讓許多從業人員陷入「高學歷、低就業」的困境。年輕藥劑師抱怨，社區藥房工時長、壓力大，卻難以晉升；資深人士則面臨數碼轉型挑戰，需額外學習AI輔助診斷工具。

特別值得關注的是，人工智能（AI）的快速滲透，正對藥劑業就業情況帶來雙重影響。一方面，AI工具如智能客服CareBot和Smart ASP系統，能自動處理患者查詢、分流處方、生成醫療報告，減輕藥房前線壓力，節省約四成文書時間和三分之一工作量。這在社區藥房尤為明顯，AI預設回覆和多語應對功能，幫助處理日常諮詢，優化服務效率。醫管局已將AI應用於抗生素使用監測和影像分析，預計未來幾年將進一步擴大，創造出AI輔助藥物管理和數據分析的新崗位，吸引科技人才進入行業。

另一方面，AI的取代效應不容忽視：它無需休息、不會出錯，能瞬間分析海量醫療數據，提供精準藥物選擇和劑量建議，威脅傳統配藥和基本諮詢職位。根據醫理說和GeneOnline報告，香港藥劑師正面臨角色轉變挑戰，約40%的企業已整合AI，導致部分低階工作如文書處理和初步篩查被自動化，間接推高隱性失業率。藥劑師需學習AI素養，如香港大學2025年起將AI課程設為必修，否則恐被邊緣化；同時，AI算法偏見和信任問題，也要求從業人員參與監督，轉型為「人機協作」模式。這不僅加劇就業競爭，還放大數碼鴻溝，讓中老年藥劑師更難適應。

整體而言，失業率雖未達警戒線，但隱性失業（如轉行或低薪兼職）已成隱憂，削弱行業吸引力。

面對此景，政府和業界不能坐視不管。短期內，應擴大就業支援，如透過勞工處加強藥劑師再培訓計劃，聚焦數碼健康、生物科技和AI技能；同時，鼓勵公私營合作，增加社區藥房藥劑師覆蓋時數，緩解人力短缺，並制定AI倫理指引，避免盲目取代人力。長遠來看，香港需深化與大灣區的醫療聯動，吸引國際藥企投資，創造更多高端職位，如AI藥物研發專家。經濟持續增長雖能支撐勞動需求，但若忽略行業生態的失衡，藥劑業恐淪為失業率攀升的犧牲品。

香港的醫療體系仰賴藥劑業的穩健運作，正如公眾健康離不開每位藥劑師的專業守護。當前就業寒冬提醒我們，政策制定者須及早介入，轉化挑戰為機遇，讓藥劑業重拾活力，為香港的未來健康築牢基石。否則，這場經濟風暴將不僅考驗從業者的韌性，更動搖整個社會的福祉。

作者是香港年輕藥劑師學會。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。