周伯展｜「十五五」建議：香港可從醫療、生態、文化助推國家發展

毛澤東主席於1955年說過要在第十五個「五年計劃」趕超美國，而今年正是制定「十五五」規劃之年，所以是非常重要的一年。日前中共二十屆四中全會於北京閉幕，全會高度評價「十四五」時期所取得的重大成就，並審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（「十五五」建議）。



如今縱觀全球，中國在製造、科技等多領域名列前茅，不僅做到和美國並排，甚至處於領跑地位；國內生產總值在全球排名也僅次於美國，位居第二，和其他國家形成斷層式差距。然而，反觀人均國內生產總值，中國在全球僅排名第66，與第一相差甚遠。因此，筆者認為，「十五五」規劃負有重大責任，不能因為之前的成就而感到自滿，需要繼續準確貫徹發展理念，進一步做好深化改革，推動高質量發展。



對於經濟社會發展，「十五五」建議訂立七個主要目標，包括高質量發展取得顯著成效、科技自立自強水平大幅提高、進一步全面深化改革取得新突破、社會文明程度明顯提升、人民生活品質不斷提高、美麗中國建設取得新的重大進展和國家安全屏障更加鞏固。

筆者認為，這七個目標主要想達到的目的，就是要建造美麗家園，以及讓人民擁有高質量生活。高質量生活其中最重要的一點就是「健康」，習近平主席曾在2021年於福建考察時指出，健康是幸福生活最重要的指標，健康是1，其他是後面的0，沒有1，再多的0也沒有意義。這足以見得，在國家發展大局之中，健康是最重要的發展事業，沒有之一。相信「十五五」時期，國家也將繼續堅持人民至上，推動醫療保障事業高質量發展，健全多層次醫療保障體系，為事業高質量發展繪就藍圖。

在國家發展如此重要的時期，筆者支持香港把握這一發展機遇，跟隨國家發展目標，積極投身國家建設。在建設高質量生活方面，香港擁有十分亮眼的成績，多項健康指標領先世界，例如連續十幾年在全球國家或地區人口預期壽命排名第一，據聯合國人口司最新估算，2025年男性預期壽命為83.1歲，女性預期壽命高達88.39歲；除此之外，香港的嬰兒夭折率為全球最低，很多癌症的治愈率也名列世界前茅。

筆者認為，這些成績都有賴於香港的幾個優勢。首先是香港優秀的醫療制度，香港實施醫療雙軌制，醫院分為公營和私營，市民可以自由選擇。再加上優秀的醫護培訓制度，根據2020年「彭博醫療效率指數」，香港的醫療系統排名全球第二，可見香港擁有高水平的醫療專業和高效率的醫療系統。其次則是香港的基層醫療服務，一直以來在住宅區的街頭巷尾都有私家醫生服務居民，在落實推進基層醫療服務方面，政府在23年就推出了「慢性疾病共同治理先導計劃」，以地區康健中心作為樞紐，擴闊社區醫療網絡，今年也將繼續全方面加強基層醫療發展，應對香港大量的服務需求。此外，香港還有先進的基礎科學培訓和技術支持。香港擁有5間排名世界100強的大學，其中香港中文大學的醫學專業在QS榜單中排名第22，成為亞洲第一間入圍該榜單的大學，這為香港之後的醫療人才培養和發展都打下堅定基礎。

香港的醫護制度和醫療服務政策可供內地城市借鑒和參考，但筆者要強調的是，由於所處環境和政策的不同，不適宜將香港的政策直接移植到內地，需要考慮各地的實際情況實施。另外，香港是全國最開放和國際化的城市，可以利用這一優勢與國際接軌，引入國際新的藥物、器械、先進治療方式等，在增強自身醫療水平的同時也能為內地做好領航角色。近年香港重視中醫藥發展，第一家中醫醫院將於年底開幕，通過中醫的輔助，香港的醫療服務將會有更大的提升。我們有能力和責任為中醫藥訂立標準，幫助中醫藥更容易推向國際。

在建設美麗家園方面，國家加快經濟社會發展全面綠色轉型，牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，築牢生態安全屏障，增強綠色發展動能。香港也緊跟國家發展趨勢，在各方面做出努力，重視環境保育，包括通過管理濕地、生態監測等方式保育候鳥；香港濕地公園也透過自然教育和公眾參與等方式加強公眾對保育的認識和社會對保育的關注；為稀有青蛙、蝴蝶、螢火蟲等動物管理棲息地；政府也大力支持保護瀕危物種——中華白海豚，並在北都發展區建立濕地保育公園系統，以兼顧保育與發展。而且，香港作為全國唯一的國際金融中心，政府不斷強化香港金融體系，在推動金融科技之餘也重視綠色可持續金融發展。

美麗家園離不開美麗的文化，中華文化經過五千年的不間斷流傳，持續改進改良和發揚光大，香港作為傳承文化的一份子，有責任講好中華故事，將優良文化傳播到國際社會。然而，筆者認為同時也需要考量傳統文化在現代社會的銜接。中華文化不是沒有缺點的，例如中國自古有吃狗肉的習慣，但對現今社會來說，狗是人類最忠誠的朋友，是否應再將狗看做食物？筆者認為可以思考這一傳統文化是否符合現今國家的美麗形象？是否應該改善？讓中華傳統文化不僅適應現代社會趨勢，也能讓國際社會更加接受。

在面對百年未遇的大變局和大國博弈的重要時期，國家想要達到在2035年實現人均國內生產總值達到中等發達國家水平，香港必須積極參與「十五五」規劃，在國家發展大局中找準定位，積極發揮香港所長，國家所需，協助國家在2049年實現第二個百年目標，建設富強民主文明和諧美麗的新時代社會主義現代化強國，為中華民族復興做出更大貢獻。

