來稿｜立法會選舉五大看點：多元、高質、傳承、競爭、優中選優

香港立法會選舉戰幔掀起，90個議席吸引各路專業精英激戰，這不僅是一場選舉，更是香港政治光譜多元化的全面展現。



立法會選舉提名期於10月24日展開，將於11月6日截止。相信各位市民不難發現，隨着投票日（12月7日）臨近，香港街頭選戰氣氛日漸濃厚，旗海飄揚，街站此起彼落。

然而每逢選舉，總有一些雜音試圖擾亂視聽，曾經試過有人叫市民杯葛選舉，更試過有政客煽動市民投白票後被定罪判罰。在這個資訊紛呈的時刻，我們更需要以理性平和的心態，共同維護來之不易的安定繁榮。

回望過去幾年，在香港社會經歷挑戰的時刻，中央政府始終秉持「一國兩制」的初心，以堅定而溫暖的守護，支持香港完善治理體系。這份守護，是為了讓香港能夠更好地發揮自身優勢，保持長期繁榮穩定。

今次選舉是完善選舉制度後的第二次立法會換屆選舉，不僅延續了愛國者治港原則，更在參選背景、政綱政策和競爭格局上呈現出前所未有的多元化和話題性。

第一、參選陣容：

多元背景激蕩議會新氣象

本屆立法會選舉參選陣容呈現出廣泛的多樣性，從地區直選到功能界別，以至選委界別，湧現出各具特色的競爭面孔。

地區直選方面，九龍中選區有6名候選人角逐2個議席，其餘9個地方選區均出現5人爭奪2席的激烈場面。這種「五爭二」甚至「六爭二」的競爭格局，在以往的立法會選舉中並不多見。

功能界別同樣看點十足。跨領域參選現象成為本屆選舉一大特色。而選委界別競爭同樣激烈，截至目前已有50人報名競逐。

參選人包括專業人士、運動員、學者、工商界代表和地區工作者，背景多元程度前所未有。這種多元化的人才結構，將有助於立法會更好地應對香港發展過程中的各種挑戰。

第二、選制變遷：

從政治對抗到政綱競爭的轉型

本次選舉是完善選舉制度後的第二屆立法會換屆選舉，選舉文化呈現明顯轉型。過往香港選舉的生態，競爭主要體現在政治陣營的對立上，選民往往在固定陣營的候選人中作出抉擇。這是一種政治光譜上的競爭。

在新選舉制度下，參選人必須符合「愛國愛港」的要求，政治光譜上的競爭已經不存在，但這不代表選舉就沒有競爭力。相反，選舉的競爭由過去政治光譜、政治立場的二元對立，轉變成政策、政綱、立場、形象、能力上的競爭。這是一種選舉上的「範式轉移」，也是香港高質量民主發展的顯現。

第三、代際傳承：

政治人才梯隊的良性循環

本屆選舉另一大看點是現任議員的「棄選潮」與新面孔的湧現。截止目前前，已有15名現任議員宣布棄選。在棄選議員中，有8人年過70歲。不過縱觀所有棄選議員，年齡似乎又非唯一「準則」。現年37歲的林素蔚、36歲「港漂」出身的張欣宇及44歲選委界的周文港，亦以回歸學業、家庭原因及專注研究理由宣佈棄選。

筆者認為本屆立法會選舉展現出香港政治人才培養的良性發展態勢，呈現出老中青三代有序更替、多元背景人才匯聚的可喜局面。這種代際傳承不僅體現了政治體系的成熟與活力，而更多中生代和青年才俊把握機遇積極參選，展現了香港政治人才培養的豐碩成果。

政治人才的代際傳承是一個健康政治體系的重要標誌。本屆立法會選舉所展現的人才培養機制，不僅為香港當前發展注入了新動力，更為「一國兩制」的行穩致遠提供了堅實保障。這種積極正面的發展趨勢，值得社會各界共同珍惜與支持。

第四、不確定性加劇：

人人有機會的開放性格局

本屆選舉最顯著的特點是不確定性空前高漲。「個個無把握，人人有機會」是今屆選舉的一個特點。這種不確定性史無前例，如大家所見，街站上各位候選人也更賣力宣揚自己的政綱，更說明選民手上一票將可改變大局。

在新選制之下，在群雄逐鹿之下，已經很難判斷哪些人有較大勝算。正是這種高度不確定性，促使參選人全力開展選舉工程，即使是尋求連任的議員也不敢鬆懈。

第五、高標準期待：

「四組更加」勾勒議員新形象

中央對新一屆立法會議員提出了更高期望：愛國愛港立場更加堅定、為港為民服務更加熱誠；更加勤勉努力工作、更善於履職盡責；更加年輕專業、更具創新創造活力；更加清正廉潔、更有良好操守形象。

這「四組更加」構成了中央對新一屆立法會議員的期望，在每一組中前者是基本條件，後者是更高要求。就如愛國愛港毋庸多言，但為港為民服務更加熱誠則提出了更多的要求；勤勉努力是基本，更加善於履職盡責就是更高的條件。

筆者深深感受到，今屆香港立法會選舉將是真正「優中選優」。隨着12月7日投票日的臨近，參選人們正穿梭於香港大街小巷，向選民講述自己的政綱和理念。街頭巷尾的旗幟、此起彼落的街站，見證着大家手中那一張張選票，將決定香港立法會的新陣容，也將為香港由治及興新階段寫下生動註腳。

