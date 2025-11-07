來稿｜主場的號角　家國的回聲——全運會喚起香港的歸屬感和參與感

來稿作者：裘言真



四年一度的全國運動會（全運會）是國家水平最高、規模最大的全國性大型綜合運動會。這次第十五屆全運會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）更以嶄新的姿態登場，首次由廣東、香港與澳門三地聯合承辦，這不僅標誌着粵港澳大灣區在體育領域的深度融合，也象徵國家對三地辦賽能力的高度認可。對香港而言，這場盛會不單是一場體育競技，更是一個動員全城、連結國家、激發活力的重大契機。由是觀之，香港不僅在城市形象上踏前一步，也在體育發展與國家融合上邁出關鍵一步。



三地合辦證合作無間

粵港澳三地雖然地緣相連、人文相近，但由於歷史與制度背景的不同，各自發展出獨特的行政與法律體系。正是在「一國兩制」的保障下，三地能夠在保持制度差異的同時，發揮互補優勢，共同承辦這項國家級體育盛事。政務司司長陳國基指出，今次全運會中，公路自行車與田徑馬拉松項目將首次跨境舉行，這樣的協作模式需要三地政府在場地管理、交通安排、通關便利等方面密切合作。這不僅展示出三地行政協調的效率與決心，更為未來聯合舉辦區域性及國際賽事積累了寶貴的經驗。

是次香港承辦八個競賽項目及一項群眾賽事活動，涵蓋擊劍、場地自行車、高爾夫球、手球男子組、七人制橄欖球、沙灘排球、籃球（男子22歲以下組）、鐵人三項及保齡球（群眾賽事活動）。作為首次參與承辦全運會的地區，香港的角色是吃重的；但這份承擔，無疑亦是對香港運動硬件設施（包括啟德體育園、香港單車館、粉嶺高爾夫球場等世界級設施）與辦賽實力的認可。

全民投入提升自豪感

在競技舞台上，香港運動員亦展現出愈發耀眼的實力與自信。本屆代表團規模為歷屆之最，超過600名運動員將出戰28個競賽項目，不僅彰顯本地體育人口的擴展，也見證政府長年在精英培訓上的投入與成果。為支持他們的拼搏之路，政府在2025至2026年度撥款逾10億港元予香港體育學院，支援超過1,600名精英運動員，並調升直接資助金額，讓他們可以無後顧之憂地全情投入訓練與比賽。香港運動員近年在國際體壇的不同項目屢創佳績，無數次站上頒獎台，讓世界看到香港運動員的韌力與潛力。

然而，全運會的意義遠不止於場上的競技，更體現在市民的參與及社會的凝聚。本屆全運會，香港特區招募了超過16,000名義工，是歷來最大規模的義工團隊。他們將遍布賽事現場、接待處、觀眾區等，為運動員和觀眾提供細緻服務。康文署亦在全港十八區設立「活力觀賞站」，讓市民免費收看比賽直播，與國家盛事同頻共振。這種全民參與的氛圍，不僅讓體育文化更貼近大眾生活，也在潛移默化中培養市民的家國情懷與民族自豪感。

為體育產業注入活力

全運會的舉辦亦為本地體育產業注入新的活力。透過設立特許商品零售點、推出主題活動與巡迴展覽，體育與文化、旅遊、商業緊密結合，帶動周邊消費與就業。這種「以賽促產」的策略，正正體現了體育經濟的潛能，為香港經濟多元化發展提供新方向。特區政府亦強調，希望透過舉辦大型賽事，培養更多運動管理、賽事營運等專業人才，讓體育不僅是競技場上的榮耀，也成為年輕一代的職涯選擇與社會發展的新動能。

此外，全運會亦為本地旅遊業創造嶄新機遇。隨着組委會積極爭取內地旅客赴港觀賽的便利安排，體育與旅遊的結合將進一步深化「跟着賽事去旅行」的理念大有可為。香港作為亞洲國際都會也是盛事之都，近期愈來愈多國際體育賽事安排在本港舉行，所以我們不僅可以吸引更多來自世界各地的旅客訪港觀賽，在「一國兩制」的框架下，香港也可繼續發揮橋樑作用，協調舉辦更多如全運會般包括國家級運動員在內的比賽，成為國家推動對外體育交流的重要窗口。

綜觀而言，第十五屆全運會不僅是一場體育盛會，更是一項展現制度優勢、凝聚社會共識、推動多元發展的國家工程。香港透過參與承辦，不僅展現了承擔與實力，更以實際行動為國家體育事業添磚加瓦。市民亦透過觀賽與參與，感受運動的激情與榮耀，深化對國家的認同與歸屬感。

在「激情全運會，活力大灣區」的主題號召下，香港正「以賽為橋」，連結國家與世界，為實現體育強國夢貢獻力量，也在全國發展的大藍圖中，找到屬於自己的光榮位置。

