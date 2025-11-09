醫善同行｜咬崩牙齒可大可小

作者：黃凌旻牙醫



牙裂現象普遍，不少人認為只是「咬崩牙」，不用急於理會。事實上，牙齒斷裂後不會像骨頭一樣自我修復，一旦裂牙，為牙齒帶來的傷害無法逆轉。牙齒裂縫可能越裂越深入，當細菌隨之侵蝕牙齒，容易引致感染發炎，最終可能無法保留牙齒。牙裂可以發生在任何一顆牙齒之上，甚至乳齒斷裂都需要處理，否則可能影響恒齒生長。



牙裂大體上等同俗語「咬崩牙」，口腔每顆牙齒都有機會遭殃，但常見發生於後牙或者牙鋒比較鋒利的牙齒。牙裂與前牙面和後牙面受力的角度有關。通常前牙往往承受更多打斜角度的力量沖擊（可以將前牙想像為被斧頭斬擊的樹幹），以致裂紋大多出現於牙頸或牙腳位置，出現咬斷牙冠的情況。至於後牙主要是在咬合動作內垂直受力，所以多數裂紋都會由牙冠裂向牙腳。

牙裂並非單一成因所致，除了遭受外力撞擊，或者有磨牙的情況，日常喜吃硬物的飲食習慣，都會增加牙裂風險。筆者留意到不少人在急促的生活節奏下，因種種原因食無定時，同時備受壓力，往往急速進食。稍有不慎咬到碎骨或其他較硬的食物，就可能咬裂牙齒。例如曾有病人有口嚼冰塊的習慣，結果一次咬向堅硬的冰塊時，牙齒頓時崩裂。筆者建議大家進食時要減慢節奏，特別留意食物中有否碎骨等硬物；而且要留意硬物體積越小，例如果仁、花生等，為牙齒帶來的斷裂傷害會越大。

基於牙裂位置和深度，臨床上會有不同的病徵和處理方法。牙裂初期的病徵並不明顯，裂紋可以非常微細，連肉眼亦難察覺。因為牙齒有自身的紋路，當出現輕微裂紋時，而裂紋仍未延伸至牙房神經，病人只會感受到輕微的牙齒敏感，例如進食時咬到牙齒表面的某一點才會產生痛楚。加上牙齒的神經線互相連接，有時一顆牙引發的痛楚會反射去旁邊的牙齒，令病人很多時候都難以確定到底是那一顆牙齒是引起痛楚的源頭。

當牙醫懷疑病人牙齒有裂，會進行不同的詳細檢查。例如先以排除法檢查相關牙齒有否蛀牙或牙周病等其他問題，再慢慢收窄範圍，接着以咬合測試（Bite test）或透照法檢查 （Transillumination)，嘗試找出裂牙所在位置。

牙醫會以照X光片和臨床病徵，判斷裂牙的術後情況（Prognosis），與病人討論不同的治療方案。舉例當牙齒裂紋並沒有裂愈深，裂向牙房神經線，而剩餘的牙齒結構完整，牙醫會嘗試以補牙物料或牙套修復及保護牙齒。但如果裂紋已經深入牙房神經線，就有需要先進行根管治療，然後才可進行修復。再者，如果裂紋已裂到牙齒深處，例如裂到牙肉以下或者牙房底部，情況便不容樂觀，牙醫會與病人討論牙齒的去留，可能有需要拔牙。

特別一提，坊間可能有家長會以為幼童會長出恆齒，即使乳齒出現崩裂亦不須理會。雖然乳齒咬裂的機會不高，但如果乳齒出現裂紋還是需要盡快處理。

因為乳齒的功能除了協助進食外，更負責「佔據」牙床空間，防止牙齒移位，讓之後的恒齒有足夠空間生長。如上所述，牙裂後細菌會沿着裂紋深入牙齒，並產生感染。如果不作理會將引致細菌蔓延，隨時影響乳齒牙腳底下的恒齒胚胎，令恆齒日後長出時產生異樣，例如發育不良，琺瑯質較薄等，較容易蛀牙。牙醫會評估相關崩裂的乳齒本應脫落的年齡，從而建議保留或拔去乳齒。

作者黃凌旻是「醫善同行」醫學顧問，牙科醫生。



