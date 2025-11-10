來稿｜當天文台台長向「天文台之友」公開呼籲踴躍投票......

來稿作者：方婷婷



2025年香港立法會換屆選舉將於12月7日舉行。本屆共有161人報名參選，涵蓋十個地方選區、二十八個功能界別以及選舉委員會界別，議席競爭激烈。地方直選中，平均每個選區有5至6名候選人爭奪2席，創歷屆新高，其中九龍中選區有6人爭兩席。



為提升投票率，政府祭出多元化宣傳攻勢，打造「票箱家族」等生動吉祥物、組織政策局領導專班、強化投票動員，並呼籲企業提供投票便利，營造全民參與的氛圍。連天文台台長陳栢緯亦向「天文台之友」公開呼籲踴躍投票。

政府對投票率的高焦慮

這種密集動員反映特區政府以致國家層面對投票率的高度焦慮和關注。近年泛民主派缺席，加上政治環境轉變，使選舉競爭面貌趨向單一，2021年投票率僅30.2%，創歷史新低。政府因此把宣傳選舉、鼓勵投票視為當務之急。

一眾官員均頻頻為選舉做勢，增添熱度；政黨亦交出了不同的候選人出賽，有政黨在同一選區派出兩人參選，以期提升投票率。九龍中競爭激烈，2個議席由6各位候選人爭取。

漫天旗海以外的真本事

選舉氛圍是有了，但多數選民的參與意願仍被政治環境、體制觀感所制約。選民疏離政治，自然對投票的興趣亦降低。立法會主席梁君彥指，這是一場「無穩勝名單」選舉，所有候選人需在政綱和服務能力上見「真本事」。市民不只是被動接受號召，更需看到候選人的實際行動和解決能力。

距投票日僅一個月，政府已鋪展強力宣傳攻勢。漫天旗海以外，候選人深刻理解民意、貼地做事、將政策具象化，是贏得民心的關鍵。公共政策如醫療，教育等切身利益上，候選人若只空談無實效，難以激起選民真心參與。民生無小事，例如明年元旦起公立醫院殮房由免費轉按日收費的爭議，議員若能及時積極履職，回應民眾關切，必將獲得支持。

當然，候選人除了要「做事」，亦應有政治論述的能力以及公關技巧，才能在信息爆炸和社交媒體的噪音當中突圍，激發選民的投票意願。紮實的政策和能力能獲得選民信任，有效的互動、即時回應公眾疑慮和批評，並透過持續和多渠道曝光，能保持能見度和話題性和親和力；既要「做得」，亦要「睇得」， 使自己成為選民眼中的「可選之人」。

作者筆名方婷婷，前職記者，現職公關，曾參與立法會和特首選舉公關工作。



