來稿｜​​立法會選舉——香港選民的理性抉擇與責任擔當​​

來稿作者：陳小辛博士



2025年12月7日，香港將迎來第八屆立法會選舉。這場選舉不僅是制度框架下的例行程式，更是香港市民對「良政善治」的又一次嚴肅叩問。近期社會上流傳的「選舉操控論」、「投票無用論」，實則折射出部分市民對政治參與的迷茫與困惑。本文從「理性抉擇」與「責任擔當」的雙重維度，剖析選舉的本質意義，並重申公民參與的價值底線。



​​破除迷思：投票不是「抽籤」，而是「精準匹配」​​

有觀察指出，部分市民對選舉持消極態度，認為「祝福名單早已內定，投票形同虛設」。此類質疑看似犀利，實則混淆了「選舉機制」與「選擇權」的本質區別。

其一，選舉是「需求面」的精準匹配​​。立法會議員的職能，是代表不同群體的利益訴求進入議事場域。工商界議員需平衡資本與勞工權益，專業界議員須守護行業規範與創新空間，社福界議員則肩負弱勢群體的兜底保障。這種多元代表性本身，正是香港作為國際化都市的治理優勢。若市民僅以「派系標籤」否定選舉價值，無異於將複雜的社會需求簡單化為「非黑即白」的對立。

​​其二，選舉是「供應面」的動態調整​​。回歸以來，香港經歷過「佔中」風波、「修例風波」等重大考驗，每一次社會震盪都在倒逼治理體系的革新。2021年完善選舉制度後，立法會功能組別與地區直選的結構性調整，正是為了破解「泛政治化」困局，讓議事廳回歸專業理性。

抉擇邏輯：放下「選票焦慮」，實踐「理性審視」​​

針對「選不出理想人選」的擔憂，各位香港市民需以「差異化抉擇」替代「完美主義」的苛求。 ​​

第一，選舉是「有限理性」的實踐​​。要知道，現實政治中，「理想候選人」往往可遇不可求。市民需摒棄「聖人萬能」的選擇幻象，轉而聚焦候選人的「核心能力」：他的政綱是否契合區域發展脈絡？他的履歷是否具備解決問題的經驗？他的言行是否恪守「愛國者治港」的底線？ ​​

第二，選舉是「風險管理」的必修課​​。拒絕投票看似「超然世外」，實則是將決策權拱手讓予他人。2019年區議會選舉的教訓殷鑒未遠：當激進派借助「反修例風波」攫取議席，整個社區陷入「政治淩駕民生」的混亂達數年之久。此次選舉中，市民應尤其留意候選人過往例如議案表決取向、社區服務實績等履職記錄，規避「口惠而實不至」的風險。

超越選舉：喚醒「責任意識」，捍衛「契約精神」​​

立法會選舉的深層意義，遠遠超過一次簡單的投票行為，而是關乎香港「社會肌理」的重塑。 ​​

其一，投票是「社會契約精神」的續約​​。香港作為多元社會，繁榮穩定有賴港人對法治精神的共識。選舉制度的核心價值，即在於通過程式正義將分歧導向建設性對話。市民的選票，既是對「一國兩制」方針的捍衛，亦是對「和諧共融」社會理想的踐行。 ​​

其二，投票是「責任意識」的覺醒​​。近年來，年青人參與義工服務、社區共建的熱情高漲，這種「公共性」正正是民主精神的底色。立法會選舉正是將這種「微小善意」放大為「制度效能」的關鍵橋樑——當你為關注長者福利的議員投下一票，不僅是在支持某項具體政策，更是在強化「老有所養」的社會承諾。 ​​

12月7日的選票箱前，每個市民都將面臨一場關於「何為香港人」的撫心自問。是選擇做「冷眼旁觀的局外人」，還是成為「躬身入局的建設者」？答案或者見仁見智，但​​投票率的每一次起伏，都在塑造香港的民主質地；讓我們將幾百萬人的理性選擇凝聚成推進良政善治的合力，讓我們的「東方之珠」積澱出更厚的文明厚度​​。

作者陳小辛博士是香港優才及專才協會政策研究委員會會長，國際資產及風險管理協會（iARMA）榮譽顧問。



