園遊．杏林｜人工智能預測病情變化　降低住院病人死亡風險

雷俊達醫生



病人留院期間，病情可能會出現突如其來的變化，甚至瞬間惡化至難以逆轉的地步。醫療團隊最希望做到「及早介入、及早治療」，即在病人病情轉差之前，已經提早作出應對，把握治療黃金期。有見及此，博愛醫院於今年7月在全部病房率先推行人工智能患者風險預警系統（系統），預測病人在未來48小時內的病情惡化風險。



團隊憑藉引入醫療科技，改善病人護理效率，初步數據顯示，系統有助縮短住院病人因病情惡化而要留院的時間達四分一，並降低住院病人的死亡率。

為病人築起第一層「安全防線」

這套預警系統透過人工智能分析病人實時的臨床維生指數，以及化驗結果及病史等超過20項數據，預測病人在未來48小時內的病情惡化風險。系統就像在背後默默監察每位住院的病人，團隊好像多了一名護士，全天候監察病人，當發現有病人出現異常情況時，會透過不同方式通知當值護士。

例如當病人出現心跳加速、血含氧量下降等明顯惡化跡象時，系統會即時透過病房儀表板和工作手機，向前線護士發出預警，提示同事盡快協助病人，避免病人情況轉差至需要插喉，甚至入深切治療部等較嚴峻的情況。

標準化臨床應對框架進行護理

由系統預警的病人當中，有93%病人都需要作進一步跟進，當中約三成需要護士即時介入。團隊制定了一套標準化的臨床應對框架，並提供相關培訓，希望當前線同事收到高風險提示後，依照這套框架展開護理程序。

曾有一名病人突然呼吸變快觸發系統警報，前線同事前往查看發現病人同時出現肚痛症狀，並立即通報醫生，經電腦掃描後確診腹腔發炎。科技以人為本，系統幫助我們主動識別高風險病人，而醫護人員以標準化的護理流程配合，讓病人在短時間內獲得適切的診斷和治療，減低惡化的機會。

我們最希望是在病人的照顧和看護上做得更安全和緊密。初步所見，應用系統的首一個月，住院病人因病情惡化而要留院的時間，較去年同期未應用系統前減少兩成半。雖然數據可能受氣候等其他因素影響，但顯著的變化仍令人十分鼓舞，團隊將會持續監察及深入分析有關數字，以進一步確認系統對提升病人護理效率的成效。

