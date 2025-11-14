來稿｜高市早苗涉台言論危險　暗藏右翼軍事擴張企圖

來稿作者：區漢宗



11月7日，日本首相高市早苗在國會發言中表示，若台海爆發武力衝突，可能構成「日本存亡危機事態」，屆時日本或會行使集體自衛權。此番言論迅速引起中國方面強烈反彈，外交部和國台辦發言人均批評其「嚴重違背一個中國原則」，並指責其「粗暴干涉中國內政」。此一外交交鋒，更加凸顯台海穩定的重要性。而高市早苗將台灣問題與所謂的「日本存亡危機事態」掛鉤，其實是一種危險的邏輯延伸，背後隱藏着日本右翼勢力擴展軍事行動範圍的企圖，影響東亞安全。



正如外交部發言人林劍和國台辦發言人陳斌華所言，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。中國政府始終堅持「一個中國」原則，而這一原則早已成為國際社會普遍共識和國際關係的基本準則。高市早苗的言論，不僅違背了中日四個政治文件的原則精神，更是對國際法和國際關係基本準則的蔑視。

歷史經驗表明，日本部分政客對台灣問題的錯誤認知和不當言行，往往會給中日關係帶來嚴重損害。台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，中國政府有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力捍衛國家主權和領土完整。任何外部勢力的干預都是徒勞，只會加劇地區緊張局勢，最終損人不利己。

高市早苗的言論也反映出日本部分政治勢力對中國發展的錯誤認知和戰略焦慮。中國始終堅持和平發展道路，致力於通過和平方式解決台灣問題，推動兩岸關係和平發展。中國的發展是世界的機遇，不是威脅。將中國維護國家主權和領土完整的正當行為視為「威脅」，是一種過時的「冷戰」思維，不符合當今時代和平、發展、合作、共贏的潮流。

外交部、國台辦與《環球時報》等迅速回應，指責高市「挑釁中國核心利益」、「阻撓統一」，甚至引用歷史罪責與戰敗國義務，要求日本「深刻反省」——這代表了中國人民維護國家主權和領土完整的堅定立場，嚴正敦促日本政府恪守中日四個政治文件的原則和精神，慎重妥善處理台灣問題，不得以任何形式損害中國主權和領土完整。只有堅持相互尊重、平等互利的原則，中日關係才能健康穩定發展，地區和平穩定才能得到切實維護。

當前台海和平穩定的最大威脅來自「台獨」分裂活動和外部勢力的縱容支持。中方呼籲日本政府認清形勢，慎重行事，堅持一個中國原則，停止在台灣問題上的錯誤言行，以免對中日關係和地區穩定造成進一步損害。因為中國政府和中國人民有決心、有能力捍衛國家主權和領土完整，任何企圖分裂中國的圖謀都不會得逞。

台灣是中國不可分割的一部分，《聯合國大會第2758號決議》作為國際法依據，認定台灣問題屬中國內政，外國不得干涉。因此，任何外國領導人公開表態支持台灣「防衛」或「介入」，在中國視角下即構成對主權的挑戰。

高市早苗的表態並非直接承認台灣為「國家」，而是以「區域安全」為切入點，主張若台海衝突波及日本，則有權依據《安全保障相關法》行使集體自衛權。這種表述雖未明言支持「台獨」，但在中國眼中，已構成對「一個中國原則」的實質性衝擊。

中日之間歷來有四份政治文件，明確規範雙方在台灣問題上的立場與表述。其中1972年建交公報中，日本承認「中方立場」，即台灣是中國的一部分。此後歷次文件均強調「恪守一個中國原則」，並避免在台灣問題上採取挑釁性行動。高市早苗作為首相，若其表態被視為政策宣示，則違背上述文件精神，削弱中日互信基礎。國台辦的批評，正是基於此種外交慣例的期待：即日本不應以任何形式挑戰中國的核心利益。

國台辦發言人陳斌華在回應中強調，日本在台灣問題上「負有歷史罪責」，並回溯日本殖民台灣50年及二戰侵略歷史。此種表述不僅是外交語言，更是歷史記憶的政治化運用。台灣曾被日本殖民，1945年由中國光復，這一歷史被視為中國統一的象徵。因此，任何日本領導人對台海問題的介入，容易被解讀為「歷史重演」的風險。陳斌華指出「80年前打敗侵略者，光復台灣」，這表示今日中國對台主權主張具有歷史正當性。若日本介入台海，中國將以「歷史加害者」身份反駁其合法性。

高市早苗的言論與國台辦的強硬回應，反映中央對「分裂主義」的零容忍。未來台海安全的關鍵，不在於是否爆發衝突，而在於各方是否能在制度邊界內進行有效危機管理。歷史記憶應成為和平的警鐘。

作者區漢宗是香港傳媒人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。