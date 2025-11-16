醫善同行｜韓國「蟲咬」致命？香港行山必讀：慎防恙蟲與蜱蟲

作者：劉啟基醫生



天氣轉涼，許多人喜歡趁假日到郊外，進行遠足、野餐、拍攝、露營、觀星等多元化活動。早前南韓傳媒報道，當地出現因「蟲咬」感染的嚴重個案，當地政府甚至呼籲民眾不要直接坐在草地上，以免被恙蟲或蜱蟲叮咬。這類新聞引起不少討論，也令很多香港市民擔心：這些蟲會不會在本港出現？又是否真的會「咬死人」？



根據本港衞生署的監測紀錄，香港每年均有零星「恙蟲病」（又稱「叢林斑疹傷寒」）個案，屬於需呈報的傳染病。患者多經恙蟲叮咬後，感染「立克次體」細菌。若及早接受抗生素治療，普遍可完全康復。

相對而言，由蜱蟲叮咬傳播、可引致高燒及血小板下降的「嚴重發熱伴血小板減少綜合症」（SFTS），雖然在香港並非本地須呈報的疾病，但在南韓及日本等鄰近地區已有持續個案，因此了解其傳播途徑及預防方法，對經常行山或露營的市民依然十分重要。

「恙蟲病」是細菌

延誤或致多重器官衰竭

很多人聽到新聞，以為這兩種疾病相同，其實差別極大。恙蟲病（Scrub typhus）是由一種名為「恙蟲病立克次體」或近年重新命名「恙蟲病東方體」（Orientia tsutsugamushi）的細菌引起，通常經恙蟎幼蟲（chigger）叮咬傳播。其他可能出現在香港的立克次體病菌感染，包括斑疹熱 (Spotted fever)及城巿斑疹傷寒 (Urban typhus)。

恙蟎體型極細小，顯微鏡下呈橙紅或啡綠色，多棲息於潮濕的草叢、矮樹或叢林地面。牠們會先寄生於野生動物，再經叮咬人類而感染。恙蟲病潛伏期約五至二十日，常見徵狀包括發燒、寒顫、頭痛、肌肉痛及出疹，有時在被咬位置會出現黑焦樣潰瘍（俗稱「焦痂」）。

若及早使用抗生素治療，大部分患者都能完全康復；但若延誤診斷，可能引致併發症，例如肺炎、腦炎、心肌炎、腎衰竭等，嚴重者甚至出現急性呼吸窘迫綜合症（ARDS）及多重器官衰竭。這類個案在香港過去曾發生，但並不普遍。

「蜱蟲高燒症」是病毒

亞洲地區死亡率高達30%

相反，「嚴重發熱伴血小板減少綜合症」，即SFTS（Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome），是一種由布尼亞病毒科（Phenuiviridae）的病毒引起的疾病，主要經蜱蟲叮咬傳播。蜱蟲並非昆蟲，而屬八足節肢動物，外形略似微型蜘蛛。

當感染了病毒的蜱蟲叮咬人類後，病毒可進入血液，潛伏期為六至十四天，然後引致高燒、腸胃不適、肌肉痛、頭暈、嘔吐及血小板明顯下降。重症患者更可能出現出血、腎功能衰竭或多重器官損壞。由於目前並無特效藥或疫苗，治療只能以支持性治療為主，因此在部分亞洲國家報告中，死亡率介乎10%至30%。

很多人被蟲咬後會本能地用手拍死它，其實這樣反而危險。若發現有蜱蟲附在皮膚上，切勿徒手拔除或擠壓，以免令其體液進入傷口。應使用鈍頭鑷子，夾住蜱蟲的口部位置，垂直慢慢向上拉起，避免扭動或壓碎；取出後用酒精或碘液清潔傷口，並以肥皂和清水洗手。

之後要密切觀察身體變化，若在數天至兩星期的潛伏期後出現發燒、腸胃不適、肌肉酸痛、紅疹、唇腫或呼吸困難等情況，應立即求醫，並清楚向醫生說明最近曾行山、露營或與動物接觸。這類資訊對診斷極為重要，因為恙蟲病或蜱蟲感染的早期症狀往往與普通感冒、流感、腸胃炎相似，若未提及蟲咬史，容易被誤判。

戶外活動做足防蟲措施

牢記三個時段自保要點

行山或露營時的防蟲措施，往往比事後治療更有效。建議市民牢記三個時段的自保要點：

出發前：穿着長袖上衣與長褲，褲腳束入襪內，避免皮膚外露；使用含 DEET（避蚊胺） 的驅蟲劑，兒童濃度以10%為上限，成人可選用30%以內。衣服應選擇淺色、透氣、不易吸附蟲體的物料。

活動時：避免鑽入草叢或陰暗潮濕地區，不要坐在地上或把衣物放在草地；亦不要餵飼野生或流浪動物，因牠們身上可能攜帶蜱蟲。若與寵物同行，活動後要替牠們檢查是否有蟲黏附。

活動後：回家後立即洗澡、更換衣物，並檢查身體及衣物有否異物或節足類動物依附。衣物應盡快清洗，並保持住所及園藝環境乾爽通風。

香港目前主要通報的仍是與「立克次體」相關的恙蟲病，至今未有本地SFTS的確診病例。隨氣候變化及跨境活動頻繁，防護意識依然不可鬆懈。保持良好戶外防護習慣、正確移除蟲體、及早求醫與提供完整行蹤史，才是避免感染的關鍵。

