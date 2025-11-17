來稿｜高市早苗暴論　干涉中國內政　危及區域和平

來稿作者：龍子明



2025年11月7日，日本新任首相高市早苗在國會質詢中發表將台灣問題納入《新安保法》內關乎「存亡危機事態」的言論，迅速在日本國內和國際社會引發強烈反響。高市早苗的「暴論」粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，同日本政府所作政治承諾嚴重不符，性質和影響極其惡劣。



駐日大使嚴正交涉

武力威脅已超底線

2025年11月14日，中國駐日本大使吳江浩奉示約見日本外務事務次官船越健裕，就日本首相高市早苗在國會答辯中發表涉台挑釁言論提出嚴正交涉與強烈抗議。這場外交行動不僅展現中國對主權問題的堅定立場，也釋放出對中日關係政治基礎遭破壞的高度警惕。

吳江浩指出，高市早苗悍然將台灣問題納入《新安保法》所界定的「存亡危機事態」，並暗示自衛隊可能介入台海衝突，這種言論違反基本常識，超越中方紅線，構成武力威脅與戰爭叫囂。更令人震驚的是，高市拒不承認錯誤、拒不收回言論、拒不消除惡劣影響，顯示其對區域和平與中日互信的極度漠視。

日本國內敲響鐘聲

損害未來政策空間

高市這番「暴論」在日本國內也掀起軒然大波。有聲音指出，高市煽動「台灣有事」，蓄意刺激中國，對日本國家利益和安全保障「有百害而無一利」；也有聲音認為，連日本倚重的美國政府也在避免無謂挑釁刺激中國，日本卻主動下場綁架美國對抗中國；甚至對華持對抗思維的一些保守人士也哀嘆，高市的言論大大壓縮了日本的未來政策選項空間。

高市早苗作為安倍路線的繼承者，上任後迅速推動擴軍政策，提出超常規增加軍費、解除武器出口限制、強化先發制人能力，甚至在「無核三原則」上出現鬆動跡象。這些舉措顯示，日本右翼勢力正試圖擺脫戰後和平憲政的束縛，重塑「正常國家」的軍事地位。然而，這種轉向若缺乏歷史反思與國際責任感，極易導致政策誤判與地區緊張升級。

把安倍路線推向極端

需重新審視自身定位

高市早苗更將已故日本首相安倍晉三的謬論推向極端，她的言論不僅挑戰中國的主權底線，也暴露出日本右翼勢力試圖藉由安保法架構，為軍事介入區域衝突尋找合法性。這種做法不僅危及中日關係，也可能將日本捲入無法承受的地緣政治風險。

日本亟需重新審視自身的憲政秩序與國際定位，避免重蹈軍國主義覆轍，為地區和平與自身安全謀求真正的出路。當前東亞地區安全形勢日益複雜，台海局勢尤為敏感。高市早苗將台灣問題納入「存亡危機事態」，不僅違背日本歷來奉行的一中政策，也構成對中國內政的干涉，引發不可控的地緣政治風險。中國政府已明確表示，台灣是中國的一部分，任何外部勢力干涉中國統一都要遭到堅決回擊。

這場外交風波不僅暴露出日本安全政策的激進化趨勢，更凸顯出日本在歷史記憶與現實挑戰之間的深層矛盾。面對這一雙重警示，日本亟需重新審視自身的憲政秩序與國際定位，避免重蹈軍國主義覆轍，為地區和平與自身安全謀求真正的出路。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。