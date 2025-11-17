楊華勇｜高市早苗踐踏中國紅線　妄言「台灣有事」必陷日本於孤立

2025年11月，日本政壇再度掀起外交風波。日本首相高市早苗在國會質詢中發表涉台挑釁言論，將台灣問題納入《新安保法》所界定的「存亡危機事態」，引發中國政府強烈反彈。國台辦發言人陳斌華隨即發表嚴正聲明，重申「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分」，並指出日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責。這番表態不僅是對當前挑釁的堅決回擊，更是對歷史正義與國家主權的堅定捍衛。



歷史記憶不能遺忘：

日治台灣留下深刻創傷

陳斌華在聲明中提及日本對台灣的殖民統治，直指其在1895年至1945年間對台灣人民實施的殖民壓迫與文化同化政策，造成深重苦難。從武力鎮壓抗日義軍、強制推行日語教育與皇民化運動，到資源掠奪與勞工徵用，日本在台灣的殖民統治留下難以抹去的歷史創傷。

1945年中國抗戰勝利，台灣光復，標誌着中國人民對抗外來侵略的重大勝利，也象徵着中國對台灣主權的恢復。這段歷史不僅是中國民族記憶的重要組成部分，更構成中國對台灣擁有主權的歷史與法理基礎。日本作為戰敗國，已在《開羅宣言》、《波茨坦公告》與《中日和平友好條約》中承認台灣歸屬中國——這一國際法事實不容否認。

一中原則是國際共識：

高市早苗妄言嚴重違約

高市早苗將台灣視為「與日本有密切關係的他國」，不僅違背日本政府歷來奉行的一中政策，更與《中日聯合聲明》精神背道而馳。中國政府早已多次強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中日關係的政治基礎。任何試圖挑戰這一底線的行為，都將遭到堅決反制。

陳斌華指出，日方此舉是對中國內政的粗暴干涉，性質惡劣、後果嚴重。外交部已向日方提出嚴正交涉與強烈抗議，表明中國在主權問題上絕不妥協的堅定立場。這不僅是對當前挑釁的回應，更是對國際社會再次重申中國對台灣擁有不可分割主權的堅定立場。

歷史與現實的警示：

切勿重蹈軍國主義覆轍

歷史證明，任何試圖分裂中國、侵犯其主權的行為，最終都將以失敗告終。台海局勢本已複雜敏感，高市的挑釁言論無異於火上澆油，既損害中日關係，也危及地區和平穩定。若日本執意在台灣問題上越界，不僅將重創雙邊互信，更可能引發不可預測的地緣政治風險。

中日兩國一衣帶水，經貿往來密切，人民交流頻繁。維護中日關係的穩定發展，符合兩國人民根本利益。然而，這一切的前提是相互尊重、恪守承諾。日本若一再在台灣問題上試探中國底線，勢必將自食其果。

中國政府的立場始終明確：堅持和平統一、一國兩制方針，反對任何形式的「台獨」分裂行徑與外部勢力干涉。這不僅是對歷史的尊重，更是對地區和平的負責。日本若真心希望成為「正常國家」，應從歷史中汲取教訓，而非重蹈軍國主義覆轍。

高市早苗涉台言論

引發日本社會多方反彈

高市早苗在國會質詢中發表涉台挑釁言論，將台灣問題納入《新安保法》中的「存亡危機事態」，引發中國政府強烈抗議，也在日本國內激起廣泛批評。從政黨領袖到前首相、學者、媒體，多方聲音直指高市言論「極其有問題且愚蠢」，反映出日本社會對和平憲政與中日關係的深層焦慮與堅守。

日本公明黨黨首齊藤鐵夫率先表態，直言高市言論「令人震驚」，呼籲首相作出修正以安撫國民情緒。前首相石破茂則從政策延續性角度批評高市，指出歷屆政府在台灣問題上均避免發表確定性言論，以維持外交彈性與區域穩定。高市此番突破慣例，無疑加劇了政策風險，也損害了日本在國際社會的可信度。

「繼承和發展村山談話會」理事長藤田高景強調，台灣問題屬於中國內政，高市言論踐踏歷史、否定村山談話精神，違背國際法基本原則。

東亞共同體研究所所長孫崎享則從戰略角度分析，指出高市意圖挑撥中日關係，推動日本在地緣政治上進一步依附美國；前首相鳩山由紀夫批評高市是在「煽動危機、為擴軍找藉口」，直指其言論背後的軍事擴張意圖。

《東京新聞》社論直言高市言論「魯莽且輕率」，等同於公開表示「不惜與中國開戰」，強調首相不應發表此類言論。《朝日新聞》則指出，高市言論對日中關係的負面影響令人擔憂，呼籲政府審慎處理。

日本主流媒體的批評顯示，儘管右翼勢力在政壇影響力上升，但輿論場仍保有理性與制衡力量。高市早苗涉台言論引發日本社會多方反彈，顯示和平憲政與外交理性仍是日本政治文化的重要支柱。無論是政界、學界、媒體還是民間，對挑釁性言論的批評與警惕，都是對戰後日本和平路線的堅守。

高市早苗的言論再次提醒世人，歷史記憶與主權原則從未過時。中國對台灣的主權不容置疑，對歷史的堅守不容踐踏。任何國家、任何勢力若妄圖挑戰中國的核心利益，必將遭到堅決反制。和平不是單方面的退讓，而是建立在相互尊重與歷史正義之上的共識。唯有如此，東亞方能真正實現長治久安。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



