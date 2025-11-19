來稿｜高市涉台言論引爆中日危機　背後少不了特朗普加持背書

來稿作者：陳文坪



過去五年（2020年9月至2025年9月），日本歷經三任首相（菅義偉、岸田文雄、石破茂），與中國關係雖然沒有大躍進，至少穩中求進，即使行如蝸牛，也不至於退步。反而是新任首相高市早苗上任不到一個月，中日關係嚴重倒退，甚至陷入深淵。



11月7日，高市早苗在國會質詢時表示，如果中國武力統一台灣導致「台灣有事」，那麼有可能被日本認定為「存亡危機事態」，日本自衛隊就可以行使集體自衛權。這番涉台言論不但引起日本朝野的批評，也引發中國外交部提出嚴正交涉和強烈抗議，批評日本領導人涉台言論性質和影響極其惡劣。中方駐大阪總領事薛劍在社交媒體X轉發相關新聞時更不點名表示「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉」，結果引起日本社會嘩然。

日本外長茂木敏11月12日出席G7會議在加拿大受訪時說，作為駐外使領館領導人，薛劍的言辭極不妥當，令人遺憾。他說：「我們強烈要求中方采取適當措施，以免對雙邊關系的大方向造成影響。」執政的日本自民黨更就此通過一項決議，直指薛劍侮辱日本人民，要求北京方面採取適當行動，否則日本政府理應將其列為「不受歡迎人物」，並驅逐出境。

無論是高市在國會的言論，還是薛劍在X的發文，都導致中日關係異常緊張，相較過去五年更是向後退。爭議發展至今，雙方都持續地以態度強硬作出回應，相信短時間裏難以平靜下來。換句話說，兩國關係，還沒有來到止損點，雙方也會繼續加深猜疑。

中方早與高市「結怨」

習近平未發當選賀電

其實，中方對高市早苗這位高舉已故前首相安倍晉三的大旗手，在過去政壇上的表現早已深入了解，所以沒有寄予厚望，甚至也有所「結怨」。

10月4日，高市早苗當選日本自民黨總裁。10月21日，她在眾參兩院首相指名選舉中獲選日本第104任首相，也是日本政府首位女首相。許多國家領導人紛紛向高市發賀電祝賀當選，連世界第一強國的美國總統特朗普也不例外，卻不見中國國家主席習近平發賀電。10月24日，日本內閣官房長官木原稔針對中方是否向高市致賀一事稱「不便針對個別內容逐一答覆」。這足以說明，中方領導人沒有公開祝賀高市當選首先的消息屬實。

特朗普總統與習近平主席趁出席APEC會議前在韓國釜山進行6年來的首次會晤，就美中貿易糾紛之關稅、稀土、芬太尼等大事件進行談判並達成協議；令外界意外的是，會談中卻完全沒有提及台灣問題。外界眾說紛紜，其中一種說法是，中方不想將台灣問題國際化。

APEC場邊「大動作」

高調涉台挑戰外交慣例

反觀高市早苗與習近平於10月31日在韓國慶州舉行的第32屆亞太經合組織（APEC）峰會場邊的會面，高市不但在會談中強調了台灣海峽的和平穩定，對於包括日本在內的國際社會具有重要性，還就南中國海、香港、新疆等地區的情況表示嚴重關切。與此同時，高市分別於10月31日和11月1日在社媒平台X上貼出她與代表台灣出席APEC經濟領袖會議的林信義的合照，並稱呼對方的「台灣總統府資政」身份。

高市首次出席國際會議，就借機談論台灣等問題，並「大動作」發布與台灣代表林信義的合照，附文表示期待日台雙方的務實合作能進一步深化。高市如此膽大踩上「紅線」，有一種「囂張」的之態。可以猜想，這與特朗普剛訪日會晤高市有一定的關聯性。

其實，在APEC會議期間，各成員國或代表相互交流、會晤實屬正常；唯獨與台灣代表見面都會小心翼翼處理。做到不張揚、不發照片、不刊新聞稿。台灣雖是APEC會員，但是以「中華台北」的經濟體身分加入，歷年都是指派代表參加經濟領袖會議，而非由於台灣地區領導人親自赴會。這麽多的成員國領導人出席會議，相信與台灣代表會面的不只是高市，但為何只有高市在台灣問題如此高調、公開，甚至有點「叫囂」之味？

恰逢第47屆東盟峰會於10月26日在馬國吉隆坡召開、亞太經合組織第32次領導人非正式會議30日在韓國慶州舉行，美國總統特朗普分別出席東盟會議或APEC部分會議，期間也對馬國、日本、韓國進行訪問。高市出任首相不到十天，即迎來特朗普的到訪，對高市來說是機會難得、千載難逢的一次會晤。

特朗普赴日「加持」

高市對美言聽計從

回顧日本近幾年出任首相的前首相菅義偉、岸田文雄、石破茂都在出任首相不久就飛赴華盛頓「晉見」拜登/特朗普，除了加強自身的地位，也謀求美方軍事支援，可謂是用心良苦。而高市一上任，特朗普就借亞洲行而訪日，對高市及她的政府是一種「加持」。就如特朗普與高市的「攜手相伴」同行，那個畫面可謂「一切盡在不言之中」。

在特朗普到訪前，高市於10月24日發表上任後的首場施政演說：「強調推動自由開放的印太地區，強化防衛與外交政策，讓日本重返世界舞台發揮關鍵作用。也強調要打造強勁經濟，更計劃增加國防開支到佔國內生產總值（GDP）的2%，提前兩年實現政府的目標；要將日美同盟關系提升到新的高度，擴大威懾力。同時要以日美同盟為基石，深化包括日美韓、日美菲、日美澳印在內的多邊安全合作。」

高市這一高調宣示，明眼人一看就了解這是她為迎合特朗普的印太政策及希望日本增加軍費開支的表白，也是分明想給特朗普訪日的一大「見面禮」。這說明高市還是言聽計從山姆大叔的「訓話」，以此來取信美方。

底氣大增後繼續「叫囂」

打破日本對台「戰略模糊」

特朗普於10月27日到訪日本，是高市首次接待外國首腦，讓全世界的媒體聚焦日本，也提升高市的外交形象。如首腦會議後，特朗普邀請高市共乘直升機到美軍駐橫須賀的航母基地；特朗普向駐紮在航母官兵發表演講時，高市也受邀上台。特朗普訪日，高市可說是「風光無比」。從另一角度來看，這等同於特朗普給高市「背書」，增加高市的底氣。

高市肯定沾沾自喜，認為「鐵娘子」會發亮，希望獲得尊重。這也是高市早苗在出席APEC會議時，借機給中方「眼色看」，不顧外交禮儀，膽敢高調「叫囂」台灣問題的因素。回國後，高市更在眾議院預算委員會答詢中，公然發表一旦「台灣有事」日本就可能採取軍事介入的言論，與早前和習近平主席會晤時大談台海、南海、香港、新疆等中國內政議題時的姿態，可謂如出一轍。

高市早苗一上任即打破歷屆日本政府對台政策從戰略模糊走向戰略清晰的做法，已讓日中關係的「政治互信」深陷危機；中方的大動作反擊如實彈演習、要求中國人民暫緩訪日、留學教育等等都會對日本產生嚴重的沖擊。目前的中日關係實際上已危機四伏。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。