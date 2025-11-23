北平鋒｜「台灣有事，日本有事」為什麽讓中國人如此憤怒？

實現國家統一、捍衛民族尊嚴，始終是包括2,300萬台灣同胞在內的14億多中國人民的共同意志。正因如此，日本首相高市早苗鼓吹「台灣有事，就是日本有事」的錯誤涉台言行，瞬間點燃了中國人民的集體怒火。網民們憤慨留言：「近代史的血淚，一定償還，加倍償還」、「她踩了中國的紅線，必須嚴懲她」。中國人民的集體憤怒，絕非一時情緒的宣泄，而是歷史傷痛與現實挑釁的疊加，是民族尊嚴與國家利益被觸碰後的必然反應，背後有着深刻的根源。



在傷口上灑鹽

怎能不憤怒？

中國人的集體憤怒，首先源於那段刻骨銘心的屈辱歷史。1840年鴉片戰爭後，西方列強用堅船利炮打開中國國門，封建統治者孱弱無能，中國逐步淪為半殖民地半封建社會，「東亞病夫」的標籤、「華人與狗不得入內」的恥辱，成為民族記憶中無法磨滅的傷痕。而日本帶給中華民族的傷害，尤為深重。

1895年，甲午戰敗後簽訂的《馬關條約》，將台灣及其附屬島嶼割讓給日本，開啟了台灣同胞遭受了長達50年的殖民苦難史。在殖民統治期間，日本推行奴化教育，掠奪資源財富，鎮壓反抗運動，無數台灣同胞在壓迫與剝削中掙紮求生。抗日戰爭時期，日本軍國主義的鐵蹄踏遍中國大半河山，燒殺搶掠無惡不作，山河破碎，生靈塗炭。正如許倬雲先生所說：「我在抗戰那邊長大的人，『中國』兩個字刻在我心裏的，三四千萬的人被殺，被轟炸，不能忘，忘不掉。」這段歷史不是塵封的故紙堆，而是融入民族血脈的傷痛記憶。

近代台灣遭受日本侵占和殖民統治，成為中華民族的剜心之痛。高市早苗的言行，無疑是在這塊早已結痂的傷口上撒鹽，讓歷史的傷痛再度浮現，這種對中華民族苦難的漠視與挑釁，怎能不讓中國人憤怒？

侵犯核心利益

怎能不憤怒？

中國人的集體憤怒，更是對國家核心利益被公然侵犯的強烈回應。台灣問題是中國核心利益中的核心，國家統一是幾代中國人的夙願，從積貧積弱的舊中國到日益強盛的新中國，維護領土完整、實現國家統一的意志從未動搖。近代以來，中華民族飽經滄桑，正是因為國家分裂、國力衰弱，才屢遭列強欺淩。新中國成立後，中國人民自力更生、艱苦奮鬥，從站起來、富起來到強起來，歷經幾代人的不懈努力，擺脫了任人宰割的命運，迎來了民族復興的光明前景。

高市早苗的言行，本質上是企圖干涉中國內政，挑戰一個中國原則。有媒體披露其正擬修改「無核三原則」、恢復舊日軍銜稱謂等動向，意欲容許美國核武器進駐日本，這是日本右翼勢力軍國主義復活的危險苗頭，中國人自然無法容忍，全世界愛好和平的人們同樣不能接受。

冒犯民族尊嚴

怎能不憤怒？

中國人的集體憤怒，還源於對民族尊嚴的堅定捍衛。百餘年的抗爭史告訴我們，民族尊嚴從來不是靠妥協退讓得來的，而是靠自強不息、奮勇拼搏、敢於鬥爭贏得的。從鴉片戰爭時期的頑強抵抗，到抗日戰爭的全民奮戰，再到新中國成立後在各個領域的艱苦攻堅，中國人民用行動證明了「不畏強暴、自強不息」的民族品格。如今的中國，早已不是過去那個任人欺淩的弱國，國防實力大幅提升，國際影響力不斷增強。但越是強大，我們越珍視來之不易的和平，越堅定地維護民族尊嚴與國家利益。

高市早苗的言行，無視歷史事實，更無視中國人民捍衛國家主權的堅定決心，這種對民族尊嚴的公然冒犯，必然激起全體中國人民的強烈憤慨。

「朋友來了有好酒，敵人來了有獵槍。」中國人不惹事，也絕不怕事，中國人歷來愛好和平，也絕不怕挑釁。高市早苗侵犯中國核心利益的挑釁，注定要遭到最強烈的反擊。中國人說話算話，言必行、行必果，不妨新仇舊恨一起算！無論什麽高市低市，只要敢碰中國人的紅線，挑戰國家主權、統一、領土完整，必將在中國人民解放軍的銅墻鐵壁面前碰得頭破血流，付出慘痛代價。

作者筆名北平鋒。



