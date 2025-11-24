范寧｜社會處方新路向　香港「守門人」與「連結員」的實踐經驗

近年香港社會對「社會處方」（Social Prescribing）的討論與實踐日趨熱烈。在人口老化、長期病患和社會孤立問題日益嚴峻的背景下，單純藥物治療已無法全面應對市民的健康需求。社會處方提供了一個新路向：將病人的健康問題與其生活處境、社會因素相連，透過轉介至非醫療性的社區活動或服務，來改善身心健康。在這一轉變中，醫生不再只是「開藥」的專業人士，更成為連結病患與社區資源的「守門人」。



要讓社會處方有效，醫生必須離開診症室，走進病人的生活情境。

本港不少社福機構正為推動「社會處方」默默努力。今年9月，「醫護行者」聯同香港中華基督教青年會、香港青年協會、基督教家庭服務中心共同主辦舉辦研討會「社會處方在香港發展的未來可能：他山之石和本地經驗的啟示」，分享他們如何實踐「社會處方」，關顧不同社群的健康需要。

基督教家庭服務中心健舍轄下的醫務所經驗正體現將社會服務與醫療服務深度結合。他們早在2018年成立基層醫療健康服務隊伍，為旗下長者中心一些被界定為高風險的長者設計計劃。在個案經理和聯絡員支援下，集中照顧長者的健康需要。

「社會風險評估」識別個案

「連結員」度身訂造支援計劃

至今年，醫務所前台加入「社會風險評估」環節，讓病人自願申報其面臨的社會風險因素。由家庭醫生識別具有非臨床需求的病人，根據評估結果，將病人轉介至連結員。連結員與病人會面和進行簡單評估後，會根據病人的個人情況，制定支援計劃，將病人轉介到合適的社區活動或服務。其間連結員會監察進展，按需要再調整支援方案。

社會處方要成功，不應只依賴醫生。因醫生診症工作繁忙，缺乏時間，這正是連結員發揮關鍵作用的地方。他們的核心價值在於「連結」與「同行」，職責包括：

深度探索需求： 與服務使用者會面，給予情感支援和陪伴，深入了解其生活處境、興趣和健康目標，協助其自主制定健康計劃。

連結社區資源：擔任醫護、社福機構與服務使用者之間的橋樑，轉介至合適的非臨床社區活動，例如康樂活動、興趣小組、就業支援或志願服務等。

促進自我效能：協助服務使用者培養「自我照顧」的能力，讓他們在服務期結束後仍能自主地參與社區，持續改善健康。

培訓有志之士

成為社區健康新力量

要成為連結員，都需要有服務社會的心。人才培訓方面，香港青年協會是本地推動連結員培訓的先驅之一。他們將連結員「在地化」為全健師。培訓對象不僅限於社工，也包括有志於推動社區健康的學生或退休人士等，讓健康的青年人也能成為社區健康的力量。課程設計參考了英國國民保健署（NHS）的架構，並加入本地脈絡，提供實體及網上課程、實習和個案計劃的實踐機會。

青協的服務對象除青年人、低收入家庭青少年外，亦包括面對社會孤立的長者。社工評估個案後，由醫護與服務對象跟進諮詢，最終轉介至全健經理服務，製訂個人化的健康改善計劃，轉介他們參與不同的工作坊和活動。

雖然香港目前尚未有如英國或新加坡般由上而下、具政策性的社會處方系統，但香港的發展模式在「民間和社會機構自發」推動下，透過社會處方實踐了「Touch, Hold, Care」的理念，證明社會處方有其價值，尤其在應對社會決定因素對健康的影響上，如收入、教育、就業等。

作者范寧是非牟利組織「醫護行者」創辦人，外科專科醫生。



