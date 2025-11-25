鄺正煒｜立法會選舉不忘初心　走出香港民主發展道路

香港新一屆立法會選舉將於12月7日舉行，共161名候選人確定獲有效提名。今年各界別均競爭激烈，候選人背景廣泛，除了包括商界、教育界等外，亦有跨界參選者，更不乏社會知名度高的人士，社會各界也積極響應支持，通過多種方式呼籲大眾踴躍投票。這一現象反映新選舉制度吸引了更多有志服務香港的優秀人才投身立法機構，議會未來將更具代表性和專業化。筆者此時重溫國務院於2021年12月發表的《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，深感其內容影響深遠，此次選舉正正做到不忘初心，充分體現白皮書所提到的香港民主選舉之特點。



首先，此次選舉的一大亮點就是候選人來自社會各階層與專業背景，涵蓋多個傳統功能組別，呈現出「百花齊放」的局面，正是維持了新選舉制度的「廣泛代表性」。眾多來自不同背景的參選人士積極展現他們對公共事務的熱情和承擔，不僅有資深議員尋求連任，更有高知名度的政商後代和奧運冠軍的跨界代表參選，展現出參政路徑的廣泛化。無論是行政機關還是立法機構，都需要吸納不同階層和世代的有志之士才能更好地回應社會的多元訴求，讓立法與決策過程更貼近社會和大眾需求，帶領香港更好地達成「由治及興」的目標。

其次，此次選舉中湧現出大量年輕參選人的積極身影，希望在香港未來發展進程中留下自己的貢獻和印記。讓「有能者居之」取代「論資排輩」，真正體現了新選舉制度「政治包容性」的核心內涵。作為議員，關鍵不在於其年齡的高低或資歷的深淺，而是能從社會整體利益出發，洞察發展方向是否有所疏漏並勇於提出，彌補不足，將香港發展看做己任，帶領香港更好地達成「由治及興」的目標。筆者樂見並認為年輕一輩的參與不僅能為香港政治發展注入活力和激發創新，更能體現社會參與的多樣性和包容性。引入新血將會帶來創新思想，相信能讓立法與決策過程更貼近社會和大眾需求。

此外，此次立法會選舉全部90個席位需要競爭，沒有自動當選和穩勝名單，所有參選人都要通過實力和政綱分出勝負。根據數據統計，今年的直選提名較上屆大增約45%，女性參選人比例也突破22%。這些數字不僅體現出有越來越多人支持新選舉制度，樂於服務社會，更表現出新選舉制度下的「公平參與性」和「均衡參與性」。新選舉制度讓立法會回復並維持理性、有序和公平的競爭，此次選舉也是緊緊圍繞和落實「愛國者治港」原則，各階層和界別均有代表參與選舉，使立法會將更加全面的反映社會需求，候選人們也以促進香港穩定發展為中心發表政綱，做到惠民生、促經濟、謀發展，通過積極宣傳減少選民的政治冷感，成功展現出「一國兩制」下香港民主選舉的獨特性和優越性，相信在此公平選舉下，成功當選的候選人能履行好職責，繼往開來，成功把握住發展機遇。

「廣泛代表性」、「政治包容性」、「公平參與性」和「均衡參與性」，這正是香港民主選舉制度的獨特優越性。現今香港面臨着「由治及興」的關鍵時刻，筆者相信在具有這幾要素的情況下，此次選舉定能圓滿成功。特區政府和社會各界的大力支持，加上候選人的踴躍宣傳，定能為香港未來選出賢能之士，也希望合資格選民能踴躍投票，助力香港開拓新機遇，走出符合香港情況的民主發展道路。

作者鄺正煒是香港專業及資深行政人員協會會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



