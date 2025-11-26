來稿｜李光耀故居　必須被保留

來稿作者：陳文坪



新加坡開埠（1819年）至今206年，而殖民地期間就有140年。直到1959年成立自治政府，1963年與馬來亞、沙巴、砂拉越共組馬來西亞聯邦，又在1965年被迫獨立建國。60年來，新加坡已從過去的小漁村蛻變為國際大都市。這離不開建國領袖為後代所打下的基礎。



在歷史的長河中，一些名人商賈、文豪詩人、英雄偉人，都受後人敬仰。其生活過、居住過、甚至使用過的東西都會盡量保留並加以展示，以此鼓勵人民向他/她學習。即便早已被毀，後人也會抓緊機會加以重建、修復，讓其偉績得到頌揚、讓其精神獲得傳承。

新加坡已故「建國之父」李光耀生前居住在歐思禮路38號。這棟住宅過去多年來，在獅城引發熱烈討論，也爭議不斷，甚至受國際媒體關注。其原因是這一樓房在拆除與保留之間鬧得沸沸揚揚、紛紛擾擾。

生活中，我們不時在外公幹或旅遊，每到一個地方時，總會聽聞這是某某名人的故鄉、某某名人居住過的房子、某某名人/偉人曾到此一遊的地方、這是某位偉人的舊居等等。

如中國一代偉人毛澤東舊居，位於湖南省湘潭市韶山，至今保留讓後人參觀；中共第四代領導人胡錦濤的故居安徽省績溪縣瀛洲鎮龍川村也得到保留。宋代著名文學家蘇東坡（蘇軾）的故里三蘇祠位於四川眉山，後人更是加以修復，當今成了一處文化「聖地」。

這些說明什麽？這就是歷史古跡。為何保留至今？就是值得後人去參觀、去探索，甚至進一步去了解，從中學習偉人的堅毅、拼搏、大無畏精神。

已故李光耀故居歐思禮路38號，也是其女兒李瑋玲醫生生前的住所，李醫生已於2024年10月過世。房子產權擁有者李顯揚（李光耀次子）在其姐姐過世後，再次以李光耀生前所立的遺囑為由，要求拆除舊居。

在這之前，新加坡政府多次在國會辯論，對這一樓房的保留與否作了詳細說明。新國政府傾向於保持原狀。其實，新國多數人民強烈希望政府對已故李光耀的故居加以保留，讓後人可以多了解新加坡的建國史與這座故居息息相關。

因為，無論是人民行動黨的成立，還是1959年新加坡取得自治、新加坡並入馬來西亞聯邦、1965年新馬分家、一些重要會議決策，政策制定都在這一故居裏作出決定。文獻記錄李光耀當年曾與其他建國先賢如吳慶瑞、杜進才、拉惹勒南和貝恩（K.M. Byrne），定期在此住所秘密開會，討論成立政黨參加立法議會選舉，被視為新加坡擺脫殖民、邁向獨立的重要歷史進程。

可見，歐思禮38號的歷史價值、歷史定位、歷史意義是一處瑰寶。其房子是拆？還是留？並非由少數人說了算，必須尊重民意與法律。不但如此，新國的法律也賦予政府機構對被指定為古跡的財產頒發保護令的權力，不容產業擁有者任意而為。

新國是法制國家，對私人擁有的合法房產，政府不能下達一道旨令去強制執行，而必須經過不同部門的協同，甚至在國會中進行辯論，才能達成共識，並利用現有的條例加以頒布為古跡後，才能獲得保留。

就如在獅城，位於烏節路附近檳榔路（Penang Road）的華人宅院「資政第」，是新國潮州富商陳旭年故居，已有百多年歷史，現被列為國家古跡；位於馬里士他路的晚晴園，因中華民國「國父」孫中山曾在此居住、策劃、領導辛亥革命，也被列為國家古跡。這些更說明，無論是名人的舊居、或偉人居住過的房子都是「無價之寶」，值得保留。

回頭看歐思禮38號，這裏是新加坡建國之父李光耀的故居，雖然他已逝世，但新加坡共和國的歷史、誕生、馬來西亞的成立、甚至新馬分家卻與這裏休戚與共、一脈相連。

如果不被保留，將是新加坡建國史的遺落。如果被拆除，那不但是新加坡的損失，更是在歷史道路上迷失方向。

就以路名「歐思禮」來看——思，意即思想、思考、甚至思念；禮，即禮儀、禮讓、禮貌，這些都是文化的體現、文明的標志。生活在文明社會的人們，必須多加思考，保留文化、保留歷史、保護偉人故居，讓建國精神代代相傳是當代人必須去推行的，更是義不容辭的責任。

路名「歐思禮」已告誡人們，它是一條不一般之路。因此，歐思禮路38號必須列為國家古跡保留下來，以傳承新加坡精神，並在每一代人心中相傳下去。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。