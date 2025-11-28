湯修齊｜控煙新里程：守安全、保健康、穩經濟的三贏之路

來稿作者：湯修齊



眾所周知，吸煙嚴重危害健康，更為社會帶來沉重的負擔。近期大埔宏福苑火災令人悲痛不已，社會同心支援受影響人士，協助他們渡過難關。同時，各界亦以此為鑒，勞工及福利局早前宣佈，已着手研究於地盤推行全面禁煙。



值得留意的是，地盤全面禁煙是防止火警發生的重要一環，而加強協助地盤工作人士戒煙也是關鍵。當然，從根本保障公眾健康和減低公共安全風險的角度，我會建議任何人士也不要吸食任何類型吸煙產品，長遠而言，加強戒煙服務和宣傳教育亦包括在新一階段控煙措施（控煙十招）之中。

加強控煙除讓社會贏回健康、減低公共安全風險，數據亦顯示加強控煙更有助贏回經濟，對社會來說是三贏之路。香港大學研究指出，吸煙導致香港每年約14,000人死亡，而煙草相關疾病每年更導致約82億至99億元經濟負擔。由此可見，吸煙不但危害健康，更為社會帶來巨大的醫療負擔；而吸煙帶來的公共安全風險和損失，更是難以量化的社會巨大成本。

愈早戒煙 患重病機會愈減

不少人誤以為戒煙會突然「傷身」，甚至有人擔心戒煙後會患上心臟病、肺癌等疾病。但事實上，戒煙不但能讓身體機能迅速恢復，而且可以大幅降低患重病的風險。越早戒煙，好處便越多。根據世界衞生組織資料，吸煙人士在60歲前戒煙，可挽回因吸煙而減少的壽命達三年之多；如果30歲前戒煙，更可賺回十年壽命。資料又顯示，戒煙一年後，患冠心病的風險約是吸煙者的一半；10年後，因肺癌而死亡的機會比吸煙者低一半，患其他癌症的風險也大大降低；而15年後，患冠心病的風險更與非吸煙者看齊。

戒煙時出現的尼古丁退癮徵狀如渴求吸煙、集中力下降、疲倦等令戒煙變得困難。現時，不同機構提供各式各樣戒煙協助，包括戒煙輔導、中醫針灸、尼古丁替代療法等，配合戒煙人士的不同需要。衞生署的綜合戒煙熱線1833183，提供戒煙輔導和戒煙資訊，並可以轉駁至不同的免費戒煙服務。

另外，委員會一直在控煙路上不遺餘力，透過多元化的無煙教育和社區活動等推動戒煙，包括至今已舉辦16屆的「戒煙大贏家」無煙社區計劃，為吸煙人士提供一個戒煙診所以外的平台，鼓勵及協助他們戒煙。計劃與多個界別的團體和機構合作，在社會不同層面宣揚無煙信息，計劃一直到不同建築地盤進行直接招募活動，過去5屆共成功招募約500名從事建築工程的吸煙人士參與，推動他們戒煙。

各界共識 支持加強戒煙支援

委員會同時針對建造業舉辦活動，包括曾推出「建造無煙力量」計劃，透過健康講座、戒煙支援及無煙宣傳品，協助業界建設無煙工作環境及鼓勵員工戒煙，以保障員工的職業安全及健康。委員會會繼續加強與建造業界保持緊密聯繫，讓建造業從業員增進煙害知識，攜手共建無煙社區。

立法會早前亦通過《2025年控煙法例（修訂）條例草案》（條例），透過修訂現有法例，實施新一階段控煙措施，同時當局繼續加強戒煙服務和宣傳教育。委員會希望當局可儘快加強相關工作，包括增加戒煙服務點、 加強中醫戒煙服務、透過地區康健中心提供戒煙服務、加強基層醫療人員的戒煙培訓以及及透過流動應用程式協助戒煙。

面對煙草帶來的健康和生命代價，讓大家及下一代擁有健康的生活環境，攜手推動邁向無煙香港更是無容置疑。

作者湯修齊是香港吸煙與健康委員會主席。



