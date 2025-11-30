醫善同行｜懷孕時水腫　需穿壓力襪？

醫善同行｜蔡曦琳醫生

懷孕是一段奇妙的旅程，母親和胎兒的的身體都經歷着變化。許多準媽媽在這段日子裡，會發現自己的大腿、小腿甚至腳踝漸漸腫脹，甚至鞋子也穿不上；雖說孕婦水腫十分普遍，生產後也會消退，但注重體態的女士經常會問：多運動、控制飲食、穿壓力襪等，能加快去水腫嗎?這篇文章逐一解答。



懷孕期間水腫很常見，在醫學上，大約每十名孕婦當中，有八位經歷不同程求的水腫。成因源於懷孕引致荷爾蒙改變，增加身體儲存水份的能力；加上子宮逐漸增大，壓迫下身的大靜脈，血液回流受阻，便形成腫脹。隨着孕期增加，水腫漸趨明顯，除了最常見的足部，嚴重者手部甚至外陰唇也可能積藏水份。

懷孕期間的水腫，屬於生理性水腫，生產後數星期內便會消退，無須過慮；只是水腫難免為日常生活帶來不便，無法久站或久坐，不少婦女都會尋求緩解之法。

簡單來說，大部份維持健康作息的習慣，筆者都鼓勵孕婦嘗試。例如健康飲食，少吃鈉含量高的食物，多吃蔬菜；每星期進行150分鐘或以上的中等強度運動，如散步、游泳、產前瑜珈，促進淋巴運行及血液循環，但劇烈或有身體碰撞的運動，則應於懷孕期間停止。

一些處理因疾病引發水腫的方法，同樣適用於孕婦。例如平躺時，將雙腳提升到高於心臟的位置，幫助血液回流到心臟，有利身體排水；輕柔的足部按摩，由腳尖向心臟方向輕撫而上，亦有幫助，但不宜按壓，並應避開特定穴位如三陰交、昆侖穴、 太衝穴、 至陰穴、湧泉穴，以免引起妊娠併發症，如宮縮及早產。也有一些研究指出，經稀釋的有機精油，例如天竺葵、西柚、絲柏，都有舒緩的功效。

近年較多孕婦詢問：需要穿壓力襪對抗水腫嗎﹖可以，但視乎情況。壓力襪能夠把下肢的水份流到心臟，減少水份停留在足部。婦女宜先選擇8至15毫米汞柱（mmHg）或以上的壓力襪；如能承受中度至高度壓力（20至30mmHg）的壓力襪，效果有機會更好，但要評估個人承受能力。建議在早上起身之前先把襪子穿好才下床，以達到最佳效果。

最後，孕婦也要提防一些嚴重的水腫警號，諸如單邊足部或小腿出現紅、腫、痛、熱，必須排除深層靜脈血栓；或水腫伴隨高血壓、蛋白尿、頭痛、視力模糊或胃部不適，則需排除妊娠毒血症。以上兩種情況都有機會導致母嬰性命危險，如有懷疑，應盡早尋求醫生意見。

作者蔡曦琳醫生是「醫善同行」醫學顧問、婦產科專科醫生。



「醫善同行」欄目逢周日刊登由醫護人員撰寫的醫健文章。「醫善同行」本身是本地註冊慈善團體，不時舉辦健康講座和義診，並提供各種醫療服務優惠；期盼凝聚社會上的愛心和力量，鼓勵有心人踴躍參與義工計劃，各展所長，幫助弱勢社群。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

