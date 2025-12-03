園遊．杏林｜天水圍醫院「安心貼」　全方位監察病人情況

園遊．杏林｜雷俊達醫生

病房內，這邊病人險些跌倒，那邊病人情緒不穩，嚷着要出院，還有那個病格內的病人異常安靜，是穩定下來，還是出現突發情況？病房工作，凡此種種，不勝枚舉。醫護同事習慣了「一眼關七」，但也怕「掛萬漏一」。新界西醫院聯網去年7月在天水圍醫院試行「安心貼」，將一小塊電子儀器貼於病人胸前，實時監察多項臨床數據，病人寬心、醫護安心。



「安心貼」由醫院管理局總部資訊科技及醫療信息部、天水圍醫院與香港應用科技研究院攜手研發，每個大約只有掌心般大小，重量少於60克，可重複使用。只要將裝置貼於病人胸前，就可以透過低功耗藍牙技術，實時收集病人多項維生指數，以及所在位置，並透過人工智能技術分析相關數據。

例如當病人出現心跳過快或過慢、呼吸轉差、跌倒或自行離開病房等異常情況時，系統會透過工作手機及病房儀表板向醫護人員發出警報，讓他們隨即為病人提供適當跟進及診治。

與創科機構協作

提升病人安全與體驗

傳統的醫學監察儀器通常「專工專責」，但技術要求高，同時難免線路複雜；加上成本效益考慮，通常只會集中在高風險病人身上使用。隨着公眾對醫療服務期望不斷增加，醫療監察技術愈趨便利，促使我們思考如何設計一個多合一的輕便裝置，在病房內持續監察所有有需要的病人。

我們將這個設計理念與醫管局總部資訊科技及醫療信息部分享，成功聯繫香港應用科技研究院，將概念轉化為應用，應用實踐於病房。去年7月，天水圍醫院兩個病房率先試行「安心貼」系統，全方位監察住院病人。

計劃試行以來，已有過百名病人出現心跳過快或心律不正時，系統即時發出警報。以往醫護人員僅能依賴儀器聲音來辨識病人所在的病格，再前往病人身邊了解具體狀況。現時結合穿戴式監察裝置及人工智能，病房同事可以經工作手機及病房儀表板獲取通知，以及清晰掌握病人位置及風險情況，例如某床位的病人呼吸出現異常，以便立即前往協助病人。

化嘉許為動力

追求以人為本的進步

憑着輕便設計、友善的佩戴方式，及實時警報的成效，「安心貼」在新一輪科技浪潮中，擊敗云云智慧醫療的技術及產品，獲得香港資訊及通訊科技獎2025——「智慧生活獎」（智慧醫療）金獎，前線同事，醫管局總部同事和科研團隊都非常雀躍。

獎項無疑是認可，同時也驅使我們繼續追求進步。我們會繼續累積日常使用的經驗，不斷回饋和改善技術；同時，我們也明白，臨床工作的科技應用並非噱頭，一切創新都需要以病人為本，才可讓病人感受到真實的「安心」！期望「安心貼」和一系列智慧醫院的產品在實踐中不斷進步，在各醫院臨床環境落地應用，甚至將科技擴展至社區應用，惠及更多病人。

作者雷俊達醫生是新界西醫院聯網資訊科技統籌。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

