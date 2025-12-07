立法會選舉．來稿｜選舉彰顯香港政治的成熟與韌性

來稿作者：林鳴謙



12月7日23时30分，香港第八届立法會換屆選舉圆满结束。今次立法會選舉，註定不會是一場「例行公事」。一方面，剛剛經歷宏福苑嚴重火災，傷亡慘重、全城同悲；另一方面，選舉卻依然在全港悲痛、社會高度關注之中按時舉行，並在特區政府與社會各界共同努力下順利完成。這充分彰顯了香港政治的成熟與韌性。



首先，今次選舉之所以殊為不易，在於「兩場大考」同時進行。一場，是對救災應變、善後安置、制度檢討的治理大考；另一場，是立法會換屆這場事關制度運行、政治穩定與長遠發展的政治大考。宏福苑火災發生後，社會情緒波動難免，有人擔心政府「分心」，有人質疑選舉是否應該延期。然而特區政府選擇的是「兩條戰線一起打」：一方面全力救災、成立由法官主持的獨立委員會，承諾「一問到底、追責到底、改革到底」；另一方面按既定時間表推進選舉工作，確保立法會如期完成換屆，讓政治制度不中斷、不真空。這種堅持，是對制度穩定性的珍惜，也是對市民參政權利的尊重。

從市民角度看，許多選民的災後心情可以想見，他們投下的一票不再只是一般意義上的「選出某位議員」，而多了一層深意——希望選出一個更有能力監督政府、推動改革、完善公共安全制度的新一屆立法會。可以說，正是宏福苑的火災，讓不少人更深刻意識到，立法會並非遙遠的政治機器，而是與每一棟樓宇的安全、每一項社區設施、每一條法例條文息息相關的決策平台。市民在悲痛之中仍願意走出家門，以選票表達對良政善治的期待，這本身就是一種理性、務實，是政治成熟的表現。

其次，今次立法會選舉，是新選舉制度落地以來又一次成功實踐，繼續為香港發展符合自身實際的高質量民主提供了具體範例。新制度強調「愛國者治港」、強調均衡參與、強調政治穩定與有效治理並重，經過上一屆運作，社會已看到其在維護憲制秩序、提升議會效率、推動重點立法與重大項目上的積極作用。今次選舉在極具挑戰的社會氛圍下仍能順利完成，候選人來自不同界別、不同專業背景，選舉過程整體有序、理性，沒有過去那種以抹黑、對抗、煽動為主要手段的「鬧劇式」選舉文化，這恰恰說明新選制已開始沉澱出一套新的政治運作常態：以政綱比拼取代口號對罵，以解決問題取代製造矛盾，以建設性監督取代癱瘓式反對。

在這個意義上，今次選舉不是「走程序」，而是再一次用實際效果證明：香港可以在「一國兩制」框架下走出一條有別於西式選舉對立模式、更加注重治理效能與民生改善的民主路徑。高質量民主，不在於選舉時有多少尖叫與衝突，而在於選舉後能否產生一個有能力、有責任感、願意實事求是解決問題的議會。今次選舉為新一屆立法會提供了這樣的條件，也為「符合香港實際的民主制度設計」增添了新的實踐成果。

再次，今次選舉對於全面落實「愛國者治港」、鞏固良政善治基礎，具有承前啟後的作用。香港當前面臨的挑戰是複合性的：既要處理火災善後、推進公共安全領域的深度改革，又要在國際形勢複雜多變、全球經濟環境不穩的情況下，抓緊融入國家發展大局、提升自身競爭力。這些工作都離不開一個方向明確、立場清晰、運作順暢的立法機關。只有在「愛國者治港」這道底線穩固的前提下，行政與立法才可能形成良性互動：一方面，立法會能在憲制框架內對政府施政提出真實而專業的意見；另一方面，行政團隊也能在獲得議會支持的情況下，集中精力抓經濟、拼發展、強民生。

宏福苑火災暴露出來的問題，涉及樓宇管理、工程監督、消防標準、市區規劃、社區支援等多個層面，未來不可能只靠一份調查報告、一紙問責聲明就能結案，而需要在法例修訂、資源配置、監管架構等維度做出系統調整。這些都需要立法會參與、審議、監督。今次選舉選出來的新一屆議會，若能汲取火災教訓，在相關議程上加快推動，拿出有力度、有深度的制度改革方案，那麼「選好一屆立法會，重塑一份安全感」就不會只是一句空話，而會成為市民能實實在在感受到的變化。

最後，今次選舉更有一層意義：它是香港加快由治及興進程中的一次「集體校準」。所謂由治及興，「治」是止暴制亂、恢復秩序，「興」則是重塑信心、開創新局。宏福苑火災是對「治」的一次衝擊，提醒大家治理永遠不能鬆懈，制度永遠需要更新；而在火災之後如期舉行的立法會選舉，則是向「興」再邁一步，表明香港不會沉溺於傷痛，而是要在改革與發展中尋找出路。當傷悼中的市民仍然選擇走入票站、投下自己的一票，某種意義上就是再說——我們對這座城市有信心，對制度改善有期待，對香港的未來仍然願意參與與承擔。

