香江平｜跨越悲痛，完成選舉——為改革向前行

12月7日23時30分，香港立法會選舉順利完成。據報地區直選投票率31.9%，高於上屆。12月8日，特首李家超表示，在香港社會共同面對挑戰的時刻，選舉順利成功舉行具有深刻意義，體現選民支持政府災後重建和改革向前的決心，支持選出有能力、有抱負的立法會議員支援災民和善後重建，推動制度改革，亦展現出市民團結一致和互愛互助的精神。廣大市民的這一參與度，不單純是數字統計，而是一個城市在傷痛中繼續前行的體溫。



大埔宏福苑的那場大火，吞噬了159個鮮活的生命，人們還沒從悲慟中完全走出來，投票站的燈光已準時亮起。到現場投票的宏福苑受災居民說，希望選出有能力的議員，讓新一屆立法會議員盡快履職，協助政府推進救災善後工作，讓香港有更好的明天。這不是一般意義上的選舉，而是一次沈重的托付，香港社會的又一次攜手同行。

過去幾年，有人一直試圖攪擾、撕裂、激化香港的政治語境，甚至煽動市民把選舉當戰場，選票當武器。但2025年的這一次立法會選舉，選民用投票表達了信任，傳遞了希望。他們帶着對重建的期待，帶着對更安全、更美好、更繁榮香港的樸素願望，真摯而鄭重地投出了一票。他們的這種參與，溫暖、堅毅，彰顯着向前向上的力量，比任何口號都真實。當一個社會在巨大災難面前仍願意用選票表達訴求，說明每一個普通人願意在傷口未愈時，依然在心底深處對香港的明天有一貫的篤定。獅子山精神從未離開，愈挫愈勇。

12月7日，特首李家超說，這是「推動改革的一票，守護災民的一票」。誠哉斯言！香港不需要議員在立法會裏作秀，需要的是有人能走進大埔的廢墟，堵上城市消防安全的漏洞；不需要空談北部都會區的藍圖，需要有人用實際的行動建設現實。新一屆立法會的90個席位，不是榮譽的加冕，而是責任的重擔。選民用自己手中的選票，投出了最沉甸甸的期待，而改革、建設、發展不是宏大敘事，是讓每棟樓都安全，是讓公屋申請不再卡在三年五載，是市民更美好的生活。

特區政府以選舉呼應救災訴求，將民生保障與改革期待融入選舉議程；香港各界以投票傳遞重建共識，讓選舉成為凝聚力量的紐帶；選民則把悲痛化為行動，用選票選擇能推動善後與安全改革的代表。西方有些別有用心的或許會拿投票率來做文章，請他們收起那些偽善吧，香港在重大災難後的團結、在巨大傷痛中的勇毅前行說明了一切。相信政府會查清真相，相信議員會為他們發聲，相信制度更完善。市民用投票的行動道出了心聲：我們選擇相信，香港可以更好。

香港的未來，就在這種市民的真誠托付中。立法會的改革，不是改席位、改規則，而是聽民意、順人心——讓人民知道，他們的聲音可以被聽見，他們的訴求可以有回應。香港立法會選舉順利完成不是終點，是全新的起點。當宏福苑的灰燼尚未冷卻，當幸存者還在噩夢中驚醒，新一屆議員的第一次會議，一定會用心傾聽災民講述那晚的火光和哭喊，用推出的實實在在的改革舉措，踐行人民至上、生命至上。有這樣的人民，有這樣的信任，有這樣的團結，有強大祖國做堅強後盾，香港同胞與內地同胞命運與共，香港的未來一定更好。

