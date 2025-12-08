立法會選舉．楊莉珊｜改革——從每一張選票開始

12月7日，這是香港不平凡的一天。第八屆立法會換屆選舉如期舉行，圓滿成功。立法會選舉網站顯示，地方選區共有1,317,682人投票，投票率達31.9%；功能界別共有76,942人投票，投票率達40.09%；選舉委員會界別共有1,458人完成投票，投票率達99.45%。全部投票率都超過上屆。



2025年立法會換屆選舉的成功舉辦，是香港特別行政區在「愛國者治港」根本原則下，完善選舉制度、發展符合自身實際情況的高品質民主的里程碑式成就。這場選舉不僅組織嚴密、過程順暢，更以其展現的高投票率、廣泛代表性和社會各界空前團結的感人氛圍，深刻印證了新選舉制度的優越性與生命力，為香港在經歷風雨後整裝再發、聚焦發展、開創良政善治新局面，奠定了堅實的政治基礎，注入了強大的民意動能。

本次選舉的籌備與舉行，正值香港應對大埔宏福苑火災的關鍵時期。特區政府在行政長官李家超的領導下，展現出了高度的擔當精神和卓越的統籌協調能力，實現了一手抓救災善後，一手抓選舉，統籌兼顧，有力有效有序的目標。

一方面，特區政府作為「當家人」和「第一責任人」，其領導核心作用至關重要。​面對災情，特區政府迅速啟動應急機制，調動一切資源全力撲救，妥善安置受災市民，展現了以民為本、生命至上的執政理念。與此同時，選舉事務在依法依規的前提下有條不紊地推進，確保了這場重大政治活動的順利舉行。這種「雙線作戰」且能同時取得成效的能力，充分證明了以行政長官為核心的管治團隊，是一個有擔當、有能力、有辦法的堅強團隊。行政長官李家超強調的「以結果為目標」的施政理念，在此次實踐中得到了有力印證。政府高效的組織動員能力和危機處理能力，極大地增強了市民的安全感與對未來的信心。

另一方面，香港社會在挑戰面前所展現出的同舟共濟、守望相助精神，感人至深，彌足珍貴。​在特區政府的號召與協調下，社會各界，包括企業、社團、志願機構乃至普通市民，紛紛行動起來。救災前線，有公務人員和義工的日夜奮戰；後方支援，有源源不斷的物資捐贈和真摯關懷送達災民手中。這股強大的社會合力，讓受災同胞知道他們並非獨自面對困難，香港這個「共同家園」充滿溫情與力量。

尤為令人動容的是，這種在災難中凝聚起的團結精神，與選舉中展現的共建家園的熱情，形成了有機的共鳴與接力。所有選民都化悲痛為力量，以手中神聖一票傳遞對香港共同家園濃烈的愛。市民們將對抗自然災害時展現的堅韌與互助，轉化為參與社會政治治理、塑造香港未來的理性行動。他們手中的選票，既是對過往支援救災工作的肯定，更是對未來推動改革、聚焦發展的期盼。救災與選舉，這兩件大事交織在一起，非但沒有相互干擾，反而相輔相成，共同淬煉和提升了香港社會的凝聚力與公民責任感。

選舉的圓滿結束，意味着新征程的開啟。新一屆立法會議員承載着市民的鄭重託付，肩負着支持香港由治及興的歷史使命。他們的履職成效，直接關係到良政善治能否實現，繁榮發展能否持續。

當前，救災和重建工作仍在繼續，立法會應在資源調配、政策支持、法律保障等方面給予特區政府全力配合，幫助受災市民早日恢復正常生活，重建美好家園。與此同時，必須清醒認識到，發展是解決香港一切問題的金鑰匙。立法會應與特區政府和社會各界一道，將主要精力和資源集中到推動經濟轉型、增強發展動能、改善社會民生、提升競爭力上來。支持香港抓住國家「十五五」規劃、粵港澳大灣區建設、「一帶一路」倡議等重大機遇，積極融入國家發展大局，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，加快發展創科、文化藝術等新興產業，讓發展成果更多更公平惠及全體市民。

撫平災害的創傷，需要時間與全社會的共同努力；而開啟繁榮的新章，則需要堅定的方向與高效的治理。第八屆立法會選舉的成功，為香港送來了一個兼具愛國情懷、專業素養和擔當精神的新治港團隊，也凝聚起了「放下分歧、攜手前行」的強大民意。在中央的堅定支持下，在行政長官和特區政府的帶領下，新一屆立法會定能不負市民重托，牢記神聖職責，與特區政府和社會各界同心同德，全力支持政府施政，扎實做好救災重建，堅定不移推進改革，凝心聚力聚焦發展。香港必將能徹底走出陰霾，在「一國兩制」的正確道路上穩步前行，早日迎來良政善治、繁榮穩定的嶄新明天，為中華民族偉大復興作出新的更大貢獻。

