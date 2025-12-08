立法會選舉．狄志遠｜新一屆立法會的第一課

2025年立法會換屆選舉昨日（12月7日）順利舉行，第八屆立法會議員已經出爐。然而，大埔宏福苑火災的後續還未結束，新議會應該盡早召開會議，商討及檢視有關善後工作。



《基本法》第73條規定，作為香港立法會，有責任監督行政機關的施政，尤其這次重大災難，立法會更有責任表達民情，而其中數項，需要立即進行。

第一，大火距離至今，已經兩周了，緊急的事情大致都已經完成。政府大動員的工作也隨之慢慢散去。餘下的不在人前工作才是最考人，也最磨人。為了幫助受影響的家庭，政府應該開始有序的安置工作。這涉及約二千個家庭，既有住屋的需要，也有其他各式各樣的需要，「一戶一社工」確實可以照顧到受影響的家庭，但社工只能反映受影響家庭的需要，而沒法直接影響政府的政策及有關部門的資源使用。

這仍需要政府設立一個凌駕各局及各部門的行政工作小組，繼續督促及統籌工作，照顧受災家庭的不同需要。同時，這也需要立法會保持定期而持續監督，並且及時反映受災市民心聲，定期向公眾發資訊，促進市民和政府的溝通。

第二，立法會需要代表市民，表達公眾訴求，要求政府設立具公信力的獨立委員會徹查大火的成因及大火快速蔓延的成因。這不僅要令真相重現，也是要狠下心腸檢視現有政策及法令，從而堵塞法例及政策漏洞，改善施政，確保這種災難不能再發生。一條生命的犧牲都嫌多，更何況，每一條生命都涉及整個家庭。

第三，這場大火必然引發大量訴訟，而政府的刑事訴訟更是至關重要。雖然將來成立的由一名法官主持的「獨立委員會」所搜集到的資訊，不一定可以簡單用在法庭訴訟中，但卻可以在具體事實的描繪中，為將來的訴訟提供基礎資訊，還受災的家庭及人士公道。

新一屆立法會議員已產生，如果議員積極主動跟進大埔宏福苑的火災，還市民一個真相，並要求政府妥善處理災後支援及重建，將會加強市民對新一屆立法會的信心及公信力。

