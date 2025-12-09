來稿｜在發展與安全之間為香港把關——從測量師角度看新立法會角色

來稿作者：徐小龍博士



香港特別行政區第八屆立法會換屆選舉日前（12月7日）圓滿結束。作為一名專業測量師，我特別關注的，是立法會在未來數年能否在兩條關鍵戰線上穩健履職；有效推動北部都會區等重大發展項目有序落實，配合特區整體發展策略；認真面對舊樓安全隱患及相關制度漏洞，維護城市基本安全及市民信心。



這場在特殊背景下舉行的選舉，在安全有序的安排下順利完成，投票率逆勢上升，選舉結果亦廣泛反映社會民意。國務院港澳事務辦公室發言人隨後發文，形容是次選舉具有里程碑意義，是鞏固和發展符合「一國兩制」方針、符合《憲法》和《基本法》、符合香港實際情況的高質量民主的重要成果。

香港必須不斷發展，但發展的前提，是市民生活安穩、制度經得起考驗，讓本地及國際社會都對香港的長遠發展具備信心。

一、北部都會區：專法要「提速」但非「走捷徑」

「北部都會區」已被中央及特區政府定位為香港未來發展的「頭號工程」，由行政長官親自領導，透過訂立專門法例及精簡程序，加快釋放土地潛力、促進產業升級轉型，並深化港深及粵港澳大灣區協同發展。整體方向具前瞻性，社會亦逐步形成共識：面對區域競爭和機遇，香港不能再原地踏步。

不過，「提速」並不等同可以減少監管或規避風險。愈是規模龐大、牽涉公帑重大的工程，愈需要清晰穩健的制度設計及風險管理框架。新一屆立法會在審議相關法案及撥款事項時，我認為可從以下幾方面加強把關：

1. 專門立法應聚焦精簡重複程序而非削弱審批標準

推動「簡政便民」及提升行政效率，重點應放在減少部門之間的重複審批、程序重疊及內部「拉鋸」，而不是降低：環境影響評估的標準，工程質量及結構安全的要求，成本控制、風險管理及工地安全的既有規範。同時，相關專法條文宜清晰界定：可合併處理或並行審批的環節，必須嚴格保留的底線要求及專業把關程序。

這樣有助兼顧「提速」與「穩質」，避免社會產生「放寬監管換取速度」的憂慮。

2. 重大公帑投放須交代發展邏輯及優次

北部都會區涉及以千億計公帑投放，新一屆立法會在審議時，除關注「金額規模」，更應持續追問：為何要做——整體產業及人口佈局的政策目標是否明確？如何去做——分階段推展的標準、先後次序及預期效益是否交代清楚？何時去做——關鍵里程碑及時間表是否具體、可監察？

當中尤其需要審視：北部都會區如何與舊區重建、現有社區及公共交通網絡有效銜接；各階段發展是否與《長遠房屋策略》的供應目標實質對接，而非與現行房屋政策各自為政；投資次序有否聚焦「帶動效應」較高的項目，提高整體社會回報。

3. 提升數據透明度，接受專業及公眾檢視

北部都會區的規劃及投資判斷，背後依賴人口預測、交通需求、土地估值及經濟效益等技術模型。為增強社會信任，建議政府在不涉及商業敏感的前提下實現兩點：第一，系統性公開關鍵假設、主要研究結果及評估方法；第二，讓專業界別、學術界及市民可以有據可查，而不單依賴概括式宣傳。新議會也可透過財務委員會及事務委員會機制，定期跟進及要求部門提交具體數據和評估報告，從制度上確保大型發展既有速度，也有質量和問責。

二、舊樓及工地安全：別再以事故作為改革前提

與宏大的發展藍圖並行的，是很多市民每天親身感受到的安全憂慮：外牆剝落、高空墮物、棚架意外、走火通道阻塞、「強制驗樓計劃」（MBIS）執行成效有限，以及社會對圍標和劣質工程的顧慮。

表面上，這些似乎是執法及管理問題；從專業角度觀察，更深層是制度設計、資源配置及監管思維是否與時俱進。新一屆立法會在這方面，實有責任推動更系統性的改善。

1. 徹底檢視「強制驗樓計劃」的樽頸

不少舊樓業主有維修意願，但面對資訊不足，財政負擔沉重，管理公司與業主之間協調困難等，結果導致維修一拖再拖，風險持續累積。對此，立法會可督促政府：定期公開尚未按要求驗樓、或未就驗樓報告建議作出維修跟進的樓宇數目，並作風險分級；就高風險樓宇訂立具體處理時間表和進度指標，避免僅停留於「呼籲」層面；研究按風險優先次序調配技術支援及資助資源，把有限公帑集中用於最迫切及影響最大的樓宇群組。

2. 推動科技應用，提升監察及預警能力

在極端天氣愈趨頻繁的情況下，樓宇結構及棚架安全問題更見迫切。香港具備良好技術基礎，宜更積極推動三項措施：第一，利用遙感技術、三維掃描及影像分析，定期監測外牆、構件及結構狀況；第二，整合維修紀錄、投訴個案、違規紀錄及天氣因素，建立「樓宇風險地圖」，協助優次排序及資源分配；第三，在高空作業、棚架及吊運設施加裝感測器，配合即時監控及預警系統。

立法會應關注的不單是「有否試驗計劃」，而是持續追問：何時可以由試點推展至恆常制度？如何將相關技術標準納入現有法例及工務守則之中？

3. 收緊圍標及劣質工程的空間

不少業主「怕維修」，實際上是「怕被圍標、怕中伏」。要重建社會對樓宇維修市場的信心，需要從監管制度上堵塞空間。立法會可考慮推動三項具體工作：第一，加強相關專業及承建商牌照制度及紀律機制，對嚴重違規或多次違規者，實施暫停牌照、限制投標資格，甚至剔除出認可名冊；第二，建立標準化及易於使用的公開招標及報價平台，減少資訊不對稱，提升業主準備工程合約的議價能力；第三，要求相關部門定期公開調查、檢控及紀律處分個案的統計數據，加強阻嚇力及透明度。

樓宇安全是市民生活的基本保障，也是香港作為國際城市的「信用基礎設施」。一旦在這方面失去信譽，無論是居民還是投資者，要恢復信心都需要付出更大代價。

三、《長遠房屋策略》：讓目標與現實「對得上數」

政府每年根據《長遠房屋策略》公布未來十年的房屋供應目標，數字看似明確，但實際執行情況卻會受制於過往土地及房屋供應的「歷史欠帳」，不同經濟周期對私營房屋供應的影響，人口結構變化，包括「高才通」及各類人才計劃帶來的新住宅需求。

在此背景下，新一屆立法會如要有效履行監督職能，不能僅止於聽取簡報，而是需要持續檢視三大方面：公營及私營房屋的實際落成量與原定目標之間的差距及原因；土地開發、規劃審批、基建配套等關鍵環節的進度及樽頸所在；人口及戶數預測是否隨着政策（如人才引進）及社會變化作出適時更新。

房屋供應不單是民生問題，更影響企業投資決策、青年發展規劃及社會階層的流動空間。若能透過透明及可量度的指標，令房屋政策的目標與現實「對得上數」，就是在為香港中長期的發展穩定性創造更有利條件。

四、寄語：既要協助落實發展，亦要嚴謹守住底線

從專業測量師的角度出發，我對新一屆立法會有兩點樸素但重要的期望：

首先，在發展大方向上，勇於為「有據、有利、有期」的規劃開綠燈。對於有充分數據支持、社會效益清晰、程序合理合規的基建及發展項目，立法會應積極配合，避免無謂爭拗和重複拉扯拖慢香港整體發展步伐。

其次，在執行及監管層面，堅持就安全、質量及資源運用「追問到底」。對樓宇安全、工程質素、監管漏洞等涉及市民切身利益的問題，應善用議會機制，以具體數據、時間表及問責安排促使政府持續改進，避免每次都要以事故作為檢討和改革的起點。

香港從來不欠願景和藍圖，更需要的是一套可以把藍圖逐步落實的制度安排和治理文化。期望新一屆立法會能與特區政府、專業界別及市民社會建立更正面、建設性的互動關係——在推動發展提速的同時，穩守安全與品質底線；在把握國家發展機遇的同時，鞏固香港作為宜居、安全及有競爭力城市的根基。

作者徐小龍博士是註冊專業測量師。



