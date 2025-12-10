立法會選舉．來稿｜方國珊終告勝出——政治疲態中站出的務實象徵

來稿作者：楊美儀



香港剛結束新一屆立法會選舉。整體政治氣氛較以往平靜，市民對議會的信心亦未見明顯提升。是整個社會多年來累積的政治疲態，市民對議會運作抱持觀望態度。在這樣的氛圍下，地方選區界別（新界東南）的方國珊於第六次參選中成功當選，反而顯得格外有力量——這是市民對一位「多年來真真正正落區的人」的肯定。



方國珊的政治之路並不典型。她曾是演藝界一員，其後投身地區工作，從最基層的居民服務做起。沒有背景、資源有限、連續五次落敗，但她從未離開社區。她的支持並非一夕之間出現，而是十多年踏實累積的成果。相比一些靠曝光度快速登上舞台的人，方國珊的成功更顯樸實，也更接近市民對「議員」原來的期待。

然而，市民對整體議會信心難以短時間恢復，原因並非來自候選人本身，而是多年來議會文化留下的陰影。過去很長一段時間，議會效率、辯論深度、出席情況、對議題的投入程度等，都曾成為公眾討論焦點。無論原因如何，當下市民見到的是議會活力下降、討論深度減弱，甚至質疑議會在監察政府方面的成效。

簡單來說，市民不是擔心議員能力不夠，而是擔心：議員有否真正投入？

一個有效的議會，最基本要求不是議員的政治立場，而是他們願意確實履行應有職責，包括出席、討論、審議、監察等。市民多年累積的疑慮，是建立在他們過去的觀察之上。因此，新一屆議會要重建信心，首要不是宏大口號，而是要呈現「認真工作」的態度，讓市民看到議會真正恢復活力。

與此同時，政府的施政方式亦令市民信心下降。近年當局花不少精力於媒體曝光和形象管理，但真正能讓市民記得的政策成果卻不多。反而，一些引起爭議的措施卻屢見不鮮。

例如房屋署和房委會為了打擊「濫用公屋」，推出可獲3,000元獎勵的「舉報濫用公屋獎」計劃，結果產生一些負面效應，造成鄰里互相監察的印象，破壞社區信任，也傷害香港人的形象。這類政策設計欠周全，反映施政思維與民情存在落差。

至於官員拍片宣傳選舉，更是不少市民感到困惑的操作。這類噱頭式宣傳既無助提升投票意欲，也讓人質疑政府是否低估市民的判斷力，把政治參與簡化成娛樂式的行銷。大埔火災所暴露的，不只是意外，而是政府多部門長年的疏忽；同時也逼使市民正面面對另一個問題：立法會是否真的做到監察政府。

在政治熱度下降、議會信任度未完全重建的時代，方國珊的高票勝出，提供了一個值得參考的方向。她不是靠背景、不是靠政治運作，而是靠多年親身服務市民的努力。她的出現提醒我們：市民並沒有放棄要求，只是期盼的是一種「真真正正做事」的議員。

市民對立法會的期望，其實很簡單：不是議席愈多愈好，也不是包裝愈華麗愈好，而是議員願意投入、願意承擔、願意代表市民的聲音。若議會缺乏真正投入的議員，即使席位增加，也難以產生實質意義；但若每位議員都能用心工作，立法會自然可以恢復活力。

方國珊能否在議會中發揮所長？這仍有待時間驗證。

但至少，她用十多年向市民證明了一件事——肯做事的人，市民會看見；真正投入的人，最終會得到肯定。她的當選，也許是沉悶政治中的一絲清風。

作者楊美儀是美國專業美學家，韓國忠清北道榮譽大使／國際諮問官。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



