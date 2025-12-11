立法會選舉．來稿｜民意求變　治理須變

來稿作者：戴福昇



2025年立法會選舉落幕，投票率31.9%，雖比2021年回升但仍然偏低。90席的政治版圖看似穩定，市民的焦慮卻未見紓緩。當醫醫相衛、樓宇維修、交通擠塞與公共安全成為生活日常，權力與制度需要重新校準——公開、問責、拆藩籬。尤其當藩籬背後牽涉龐大利益與可能的政治網絡，政府更要主動出擊，否則小市民只能無力嘆息。



數字回升，民心未回

本屆投票率31.9%，雖比2021年增加1.7個百分點，但投票人數也較上屆減少約32,998人，很難說選民的參與意願已因各項宣傳與便利措施而得到顯著改善。

政黨得票與席次方面，大黨民建聯地區直選方面依然奪20席，但得票率由上屆逾五成降至33.88%，有指是受大埔宏福苑火災背後的工程醜聞傳聞所拖累，或反映選民更重視議員的表現和問責。

街角的信任，用實事換來

選舉結果並非一面倒——方國珊在新界東南以58,828票成為「票后」，而空降該區的民建聯葉傲冬只以26,250票當選，顯示貼地耕耘與清晰議程能打動選民；新界西北由實政圓桌莊豪鋒以34,756票突圍，亦反映選民願意支持「肯做事、講數據」的力量。

這些案例共同指向：選民在乎可見的改善、清楚的時間表與持續回應，而非宏大敘事。

悲劇的信號，程序化消解

宏福苑大火撼動人心，暴露工程物料安全、監管流程、法團治理與跨部門協調的縫隙；居民的投訴與警號往往存在，卻被「程序化回覆」消解。

立法會換屆選舉過後，社會的期待不是一句「會跟進」，而是把技術標準、承建商責任、法團透明度、政府監督一併納入改革清單，設立公開時限與成效指標，讓安全不再依賴幸運。

對治港者的三大期許

選舉結束後，真正的挑戰才開始。市民期待的不只是「穩定」，而是能看見實質改善。以下三大期許，既是責任，也是重建信任的關鍵：

一、立法會要問政，不只是坐席

新一屆立法會必須主動監察政府，定期檢視公共安全、房屋維修等改革進度，並公開未達標原因與改正方案。問政不是形式，而是讓市民看見「有人負責」。

二、政府要拆藩籬，不只是喊口號

政府必須打破利益壁壘，檢視醫療、建築等專業團體與政治網絡的交織，確保公共利益優先。專業自治不能凌駕市民安全，改革要有決心，更要有行動。

三、制度要開門，不只是做公關

資訊透明是信任的基礎。工程細目、成本構成、驗收標準必須公開，讓市民掌握公共資源的使用情況，防止暗箱操作。透明度要升級為「可理解、可追蹤」。

權力回歸服務，專業回到公共

市民需要的其實不複雜：安全、可預期、有人負責。如果政府不主動拆藩籬、不將透明度升級為可理解、可追蹤，改革將止步於口號。

改革不是為了漂亮的報告，而是為了讓每個人回家都安心。當政府、專業與議會共同將改革拉回街角，香港才能在穩定之上，見證真正的改善——這也是31.9%背後沉默的期待。

作者筆名戴福昇，是一名求變的香港市民。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



