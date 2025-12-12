仲點論政｜全運會的啟示

仲點論政｜劉仲恒

由廣東省、香港和澳門聯合主辦的第十五屆全國運動會，已圓滿落幕。賽事期間氛圍熱烈，筆者恍若重回奧運賽事進行的時光，每日下班便匆匆趕回家中。除了時刻關心本港健兒在游泳、劍擊、單車等項目的賽果，更格外期待觀看連全國運動員都公認、競爭激烈程度甚於奧運的乒乓球與跳水賽事。男子乒乓球名將馬龍就曾坦言，全運會的金牌比奧運金牌更難奪取。



全運會固然是一場全國級的體育盛事，但其背後的意義早已超越體育本身。回溯歷史，舉辦全運會的初衷，正是響應國家「發展體育運動，增強人民體質」的號召。從精英體育的視角而言，全運會作為國家最高水準的體育賽事，是發掘與選拔優秀體育人才的重要平台，能為國家培養代表隊伍征戰奧運會及其他國際賽事。

而從全民體育的層面來看，舉辦全運會更深層的價值，在於藉由這場全國頂級體育盛會，激發大眾的運動熱情，推動全民健身文化的發展。這一理念在第十三屆全運會上早已明確彰顯，大會秉持「全運惠民，健康中國」的宗旨，讓全運會的福祉惠及每一位中國人。

身為炎黃子孫，每次讀到鴉片戰爭的相關歷史，筆者都難掩心痛。當年在禁絕鴉片的議題上，林則徐的立場堅定不移。筆者對他的一番話更是記憶猶新：倘若鴉片不禁，「數十年後，中原幾無可以禦敵之兵，且無可以充餉之銀」。對於任何一個國家而言，國民的身體素質都是重中之重。試想當今國際社會競爭之激烈，猶如弱肉強食的原始森林。若國人皆身軀孱弱，想要躋身國際頂尖強國之列，無疑是天方夜譚。畢竟沒有健康的體魄，任何事業都難以為繼。由此可見，全運會所倡導的推動全民健康這一深層理念，實在不容忽視。

運動有益身心，這是毋庸置疑的事實。規律運動能夠強化心臟功能、鍛鍊肌肉力量、鞏固骨骼密度，從而顯著降低患上心臟病、中風、二型糖尿病及部分癌症等慢性疾病的風險。不僅如此，運動有助於體重控制，還能有效改善情緒狀態與大腦機能，同時提升身體活力、優化睡眠品質。從醫學角度分析，運動可通過促進血氧循環、平衡血糖水準、減輕身體炎症反應等途徑，全方位改善人體的心血管、代謝、肌肉骨骼及心理健康狀況。

俗話說，病來才投醫，身健則無需藥。由此可見，提升國民的健康意識，方能讓大眾擁有更強健的體魄。國民身體素質提升，就醫次數自然相應減少。這不僅能讓整個社會的生產力得到提升，更能有效紓緩醫療系統的運作壓力。香港的公營醫療系統早已長期處於超負荷運轉的狀態，因此，藉由體育賽事喚起公眾的健康意識、推動全民健康事業發展，對香港而言更顯至關重要。

在建設現代化強國的進程中，重視國民體育發展是不可或缺的核心環節。推進體育強國建設，不僅關係到國家的繁榮興盛與民族的偉大復興，更能讓每一位國民都因擁有健康的身體，收穫滿滿的幸福感。

作者劉仲恒是放射科專科醫生，香港全球專業青年倡議行動創始召集人，團結香港基金顧問。



