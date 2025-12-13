宏福苑大火．來稿｜獨立委員會：創新機制、完備權限、務實考量

來稿作者：高松傑



大埔宏福苑火災牽動全港市民的心，事故背後的成因、責任歸屬與制度漏洞，是公眾最為關切的議題。行政長官李家超公布的「獨立委員會」調查安排，以創新機制、完備權限與務實考量，為徹查真相、撫慰災民、完善制度奠定堅實基礎，充分體現現屆政府主動擔當、以民為本的施政理念，值得全社會鼎力支持。



行政長官李家超宣布，委任高等法院法官陸啟康擔任獨立委員會主席，搭配行政會議成員陳健波與港鐵主席歐陽伯權組成委員團隊，並明確要求委員會於九個月內提交調查報告，強調任何人需要負責，不論官階高低，一律追究到底。

這次獨立委員會的設立，從架構到運作都體現出權威性與專業性的高度統一。法官主導的調查模式，確保整個過程嚴格遵循法治原則，讓最終報告具備不容置疑的公信力。與此同時，委員會配備專家小組、秘書處及法律團隊，建築、工程等領域專家的參與，將為調查提供專業支撐，確保對火災成因、樓宇維修監管等專業問題的研判科學準確；高效的後勤與法律團隊，則為委員會運轉提供堅強保障。

筆者認為，更為關鍵的是，這次調查機制的設計，處處體現「以民為本」的溫度，全力避免對災民造成二次傷害。政務司司長陳國基領導的「調查及規管工作組」，統籌各部門主動向委員會提供資料，徹底改變過去「被動應詢」的模式，這一史無前例的「超前」做法，不僅提升調查效率，更減少了委員會單獨傳召災民的必要。工作組整合警方、消防、屋宇署等部門的資源，採用「一站式」取證方式，避免災民反覆憶述慘痛經歷，這種人性化安排，是對災民感受的最大尊重。

與此同時，筆者認為「備用權力」的設定，讓調查具備了靈活應對複雜局面的底氣。當調查遇到有人拒不配合的障礙時，委員會可向特首建議成立具備法定權力的獨立調查委員會，以強制力掃清阻礙，確保調查不流於形式。九個月的調查時限與中期報告機制，則體現出政府務實高效的施政風格——相比1996年嘉利大廈大火調查，今次委員會職權範圍擴大數倍，涵蓋火災成因、消防設施監管、樓宇維修利益鏈、法律懲戒力度等多個層面，卻能以更緊湊的時間推進；對比英國格倫費爾塔大火長達數年的調查進程，香港這次的安排，無疑能讓真相更快浮出水面，讓公義更早得以彰顯。

公眾更應看到，獨立委員會只是特區政府「三管齊下」調查體系的一環。與此同時推進的刑事調查與死因裁判法庭聆訊，將與委員會調查形成互補，確保從民事責任到刑事責任的全面追責。特首強調的「任何人需要負責，不論官階高低，一律追究到底」的立場，彰顯了政府維護法治、守護市民生命財產安全的決心。

筆者認為，過往公眾對獨立調查存在「非法定調查不可」的認知誤區，卻忽視了法定調查程序冗長、耗時費力的弊端。而今次特區政府根據宏福苑火災的複雜性，靈活選擇最適合的調查模式，既保證調查深度與權威性，又兼顧效率與民生溫度，充分證明政府施政工具箱的豐富性與靈活性。

香港立法會選舉如期於12月7日順利舉行，筆者認為立法會投票率提升亦展示市民認同港府應對大埔火災的表現，以及冀望新一屆立法會盡快協助特區政府推進災後重建。行政長官表示新當選的立法會議員在經歷了這場重大的悲痛之下進入議會，對他們而言是一次深刻的使命啟示，港府將與新一屆立法會帶着相同的理念及改革的意向立即投入工作。

這場大火必然帶來種種政策和制度的反思，讓新當選的立法會議員盡快就任，能夠讓他們與政府攜手以修例和撥款，實踐制度改革。筆者知道新一屆議員中不乏工程、治理等領域的專業人才，他們的加入將為樓宇安全制度優化、行業監管強化等關鍵工作注入專業力量，而立法會在撥款審批、法規修訂等方面的職能，更是推動改革落地的重要保障。筆者呼籲所有新當選的立法會議員「說到做到」，用行動全力支持及配合特區政府，以「事不避難、實幹有成」的擔當，將悲痛轉化為改革的動力，共同完善城市安全治理體系，守護每一位市民的居住安全與切身利益。

「真相不會缺席，公義從不遲到」。筆者認為這一系列調查與改革安排，是政府對市民的莊嚴承諾。筆者呼籲各位市民支持特首的決策，支持獨立委員會開展工作，期待新屆立法會與政府同心協力，早日揭開真相、推動制度革新，讓香港的明天更安全、更穩固、更有溫度。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



