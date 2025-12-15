來稿｜香港制度高效運作的關鍵：行政現實主義

來稿作者：鄭浩欣



在當代多數先進經濟體普遍面臨制度問題的現況下，香港的核心行政系統，至今依然保持相當程度的穩定與可預測性。我們可以透過行政現實主義（administrative realism）去了解這種現象。亦即，一座城市透過實用及可理解的制度，維持社會運作的能力。



當部分已發展國家因受政治表演與象徵式官僚體系拖累，而在公共醫療、警政、住房與基本治理等領域倒退時；香港的行政體系結構一致，運作如常。巴士如常抵達目的地、醫療體系效率理想、郵效服務流輰、法庭準時開庭。這清楚表明，香港是一座高效運作的城市。

香港維持着可辨識的就業階梯，從教育到就業，由職業培訓到中年轉職。這些路徑也許競爭激烈，但至少存在且可見。即使在資源壓力下，整體架構具可讀性，使市民能夠根據制度邏輯做出判斷，而非依賴抽象的理想或模糊的期待。

在香港，個人若面臨經濟危機，仍能從事基礎工作、重新取得技能資格、或逐步回到制度內部。在個人範圍內，存在重新起步的可能，而非直接被拋出制度之外。在某些國家，一旦跌出中產階層，往往伴隨的是制度性放棄。

從醫療到法院，香港的制度具有高效運作能力。部分市民或會對某些政策或制度安排持保留態度，但香港整體基礎制度運作行之有效。在當今社會氛圍下，這種可依賴性，不僅是對日常層面的支持，更是一種人們對制度有信任感的來源。

在政制完善的大環境下，香港的社會保有一定程度的結構可讀性。普羅大眾能知道規則是什麼，甚麼事可為、甚麼風險需要規避。這種可預測性，令制度規範即使存在，也為人們提供了建設性活動空間。

若觀察部分公共行政體系較分散的已發展國家，他們正面臨一種制度悖論：象徵合法性仍高，實際執行能力卻大幅衰退。標語持續出現，論及執行時卻步履蹣跚。醫療崩潰、警政缺位、基建停擺、求職無門，但整體敘事仍在「正常播放」。香港則相反，較少虛構，更多運作。

這就是行政現實主義。香港固然不是無瑕、也不是烏托邦，但其是一個在各種壓力下，制度依然在運作的城市。

作者鄭浩欣是牛津大學法學院碩士畢業生。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

