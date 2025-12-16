來稿｜黎智英案後：美西方政客為何避談法律

來稿作者：麥俊豪



12月15日，香港高等法院就黎智英及《蘋果日報》相關三間公司涉違反香港國家安全相關法律的案件作出裁決：黎智英兩項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪成立。判決公布後，一些美西方等國政客便跳出來為黎「鳴冤喊屈」，取態高度一致，措辭如出一轍，反覆拋出所謂「政治迫害」、「新聞自由終結」、「假審判」、「立即釋放」等標籤式指控。然而，縱觀這些表態，會發現一個奇怪的現象：他們無一例外，全都不觸及判決本身的法律事實、證據分析或判詞論證。



事出反常的集體失語

黎智英案並非秘密審訊。案件歷經156天公開審訊，庭審過程中控辯雙方充分交鋒，證據、證供及法律觀點均在法庭上全面呈現，案件事實已被反覆審視並充分展開，審訊過程和裁判依據清晰透明。

在判決階段，法庭審視逾2,220項證物及數萬頁文件，最後頒下855頁判詞，更是巨細無遺地呈現對相關法律原則和證據的分析，明確認定黎智英長期利用媒體平台發布煽動性內容，主動協調國際遊說，與外部勢力保持密切聯動，並乞求外國對香港及國家實施制裁等。相關行為並非零散言論，而是有清晰時間線、角色分工和行動指向，得到通訊記錄、證人證供及其他客觀證據的相互印證，符合「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」及「串謀發布煽動刊物罪」的構成要件認定。

也正是在這樣一個事實高度公開、證據充分展開的案件面前，那些一貫以「放大鏡」審視香港、慣於在程序細節上「雞蛋裏挑骨頭」的美西方政客，卻一反常態，對案件事實、證據內容和判詞論證集體失語。

避談非克制而是心虛

顯然，這並非因為他們突然變得克制，也不是因為他們自認無權置喙，而是因為一旦進入判詞與證據層面的討論，他們必須回答：完整的證據鏈條如何被推翻、關鍵事實如何被否定，以及法庭在法律適用上究竟違反了哪一項普通法原則或國際司法標準？在這樣一個事實具體清晰、證據鏈條相互印證的案件上，他們「無法也不願」回答上述問題。

在鐵證面前，他們既拿不出反證，也找不到能夠動搖判詞的突破口。更重要的是，一旦承認法律事實本身值得討論，就等於承認《香港國安法》的正當適用、香港法院依法獨立裁決的現實，以及「一國兩制」框架下法治秩序的正常運行——而這正是其既想否定、又無法否定的現實，也等同於親手戳破他們炮製已久虛假敘事，可謂自取其辱。

雙重標準的運作邏輯

耐人尋味的是，這種對法律事實的刻意回避，並非美西方政客的一貫做法。無論是在其本國司法案件，還是在涉及盟友的國際爭議裁決中，他們總是反覆強調程序正義、證據標準與判詞邏輯，甚至逐條解讀裁決理由。

然而，一旦案件發生在香港、涉及中國國家安全，法律忽然「無需討論」，證據忽然「無關緊要」，判詞被整體無視，雙重標準被運用得毫不掩飾。

其真實指向，並非針對某一宗個案，而是試圖否定香港司法體系在國家安全領域的有效運作，否定相關法律的現實約束力，進而衝擊「一國兩制」的憲制秩序。簡言之，他們要淩駕於香港法治之上。

無視法律更符政治算計

回避法律、淡化事實，恰恰更符合其長遠的政治算計。對這些政客而言，黎智英並非一個需要依法評判的普通被告，而是一枚被反覆包裝、持續利用的政治工具。

從羈押、審訊到判決，不同階段不斷切換話題焦點，從指責「超長期羈押」，到攻擊「無陪審團」，從抹黑「律師選擇受限」，到炒作「高齡被告」、「健康狀況」，他們始終避開香港法律本身。這種不斷更換敘事、持續施壓抹黑的操作，本質上是一場刻意「去法律化」、「去事實化」的政治動員——法律論證不僅多餘，反而成為必須避開的障礙。

黎智英難逃棄子命運

這也從側面折射出黎智英的真實命運。對美西方政客而言，黎智英是否違法、證據是否確鑿，從來不是他們真正關心的問題。自案件啟動以來，他們反覆高喊「無罪釋放」、「廢除國安法」，目標始終指向政治本身，而非個案處置。

甚至在量刑問題尚未展開之際，黎智英之子黎崇恩便公開將其塑造成所謂「殉道者」，為整個案件的敘事預先定調。這恰恰說明，外部勢力並不期待任何基於法律框架的具體結果——刑期長短、責任輕重並不重要，重要的只是黎智英是否仍具備被利用的政治與輿論價值。

一旦這種價值消耗殆盡，或出現更具「性價比」的替代對象，所謂「聲援」也必然迅速降溫、悄然退場。歷史反覆證明，那些被一度推上神壇的「民主象徵」、「自由偶像」，往往也是被拋棄得最快、最徹底的政治耗材。當黎智英向社會投喂「毒蘋果」、毀滅青年時，他或許未曾想到，自己終究也不過是被外部勢力反覆利用、隨時可被棄置的棋子。

喧嘩可以制造一時聲量，卻推不倒鐵一般的事實；口號可以刺耳喧騰，卻改變不了歷史的方向。外國政客回避法律也好，妄圖借「法律」之名行政治干預也罷，都改變不了黎智英案的審判，更無法撼動香港的前行道路。真正需要守住的，是堅定維護法治、捍衛國家安全的決心與意志，是守護好「一國兩制」的制度根基，讓由治及興的步伐更加穩健。香港繁榮穩定、長治久安的現實本身，就是對一切外部政治操弄最徹底、最有力的回應。

兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山！

作者麥俊豪是全國港澳研究會會員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



