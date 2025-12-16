葛珮帆｜黎智英案的意義

來稿作者：葛珮帆



香港特區高等法院依法對黎智英違反《香港國安法》案件作出公正裁決，是香港回歸以來法治進程中的一個標誌性司法事件。此案嚴格遵循法定程式，體現了「程式正義」與「實體正義」的高度統一，彰顯了香港法治的成熟與權威，有力維護了國家安全和香港社會繁榮穩定，具有深遠的歷史和現實意義。



程式正義的實踐

司法公正的典範

黎智英案的審理全過程，是香港法治精神和司法獨立性的充分體現。案件嚴格依照《香港基本法》和《香港國安法》規定進行，從審判機構的組成到審理過程的公開透明，均體現了最高標準的法治原則。根據《香港國安法》規定，涉及危害國家安全犯罪案件，可經行政長官指定法官負責處理。本案由三名根據《香港國安法》指定的法官組成合議庭進行審理，這一安排既考慮到國家安全案件的特殊性和複雜性，也完全符合香港本地法律程式和普通法傳統。指定法官制度旨在確保相關案件得到專業、高效的審理，其本身是法治的體現。合議庭的組成確保了審判的專業性和權威性，是法治原則的具體實踐。

整個審訊歷時超過150天，過程公開透明。法庭詳細聽取了控辯雙方的陳述，傳召了包括從犯證人和控方證人在內的多名證人出庭作證，所有證據均在法庭上公開呈現、經受質證。被告人黎智英本人及其法律團隊充分行使了法律賦予的辯護權利，包括出庭作供、盤問證人、提交證據及進行結案陳詞。庭審全程允許公眾和傳媒在遵守法庭秩序的前提下旁聽，確保了社會對司法過程的監督。這種嚴謹、細緻、漫長的審理，恰恰證明了香港司法機關對案件的高度重視和對法律程式的恪守，是對「公正審判」最有力的詮釋。

針對外界少數質疑本案不設陪審團的問題，必須明確指出，這是基於案件涉及外國或境外勢力干預、案情複雜敏感、為保障陪審員及其家人人身安全與隱私的審慎考量。此種安排在香港本地法律中有明確規定，並且在英國、愛爾蘭、紐西蘭等普通法地區，對於涉及國家秘密、恐怖主義、有組織犯罪等特定類型的案件，亦有免除陪審團審理的類似法律條款和司法實踐。因此，本案的審理程式是國際通行的法治實踐，體現了對司法參與者的人文關懷和對審判公正、不受不當干擾的保障。

本案控罪清晰，黎智英被控以兩項《國安法》下的勾結外國勢力罪及一項煽動罪。檢方提供了大量證據，證明黎智英及其關聯公司長期以來的行為並非單純的媒體運作或政治表達，而是有組織、有計劃地通過傳媒平台煽動仇恨和對立，並積極勾連外部勢力，尋求外國對中華人民共和國及香港特別行政區實施制裁、破壞等活動，其行為涉嫌觸犯了《香港國安法》的明確規定。法庭的裁決建立在經過嚴格質證的證據鏈和法律論證基礎之上，體現了司法機關嚴謹求實的專業精神。

黎智英案絕非孤立事件，必須置於香港近年來經歷的風險挑戰和維護國家安全的大背景下審視。《香港國安法》的頒佈實施，是中央政府在「一國兩制」方針下，為維護國家主權、安全、發展利益，保障香港長期繁榮穩定作出的重大決策。

證據顯示，黎智英及其掌控的壹傳媒旗下媒體《蘋果日報》，長期背離新聞職業道德，以炒作煽情、捏造事實、渲染暴力仇恨為能事，嚴重污染了香港的傳媒生態和社會風氣。更為嚴重的是，這些平台被系統地用作政治工具，大肆散佈詆毀中央政府和特區政府、煽動香港與內地對立、鼓吹「港獨」分離主義的言論，公然挑戰「一國兩制」原則底線，成為滋生和擴散反中亂港思想的重要溫床。

撥亂反正的必要

外部干涉的徒勞

黎智英不僅是2014年非法「佔中」和2019年「修例風波」期間黑暴動亂的重要推手和金主之一，更長期與境外反華勢力保持密切勾連。其涉嫌利用自身影響力和資金網路，支援香港的反政府組織和活動，並積極遊說和推動外國政府對中華人民共和國及香港特別行政區實施所謂「制裁」。這種行為嚴重危害國家安全，企圖將香港變成外部勢力顛覆中國的橋頭堡，破壞香港的繁榮穩定，是對香港法治和社會秩序的公然踐踏。

面對香港當時嚴峻的國家安全風險，中央審時度勢，毅然制定並實施《香港國安法》。這部法律填補了香港特別行政區維護國家安全的法律空白，是「一國兩制」實踐的重要里程碑。《香港國安法》針對的正是分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全這四類最嚴重的罪行。黎智英案的依法審理，正是《香港國安法》落地生效、發揮威力的具體體現，表明任何危害國家安全的行為，無論涉及何人，都將受到法律的公正審判和應有的制裁。

案件審理期間及前後，一些西方政客、媒體和反華勢力無視事實與法律，對案件進行毫無根據的指責和污名化炒作，其行徑暴露了雙重標準和干涉中國內政的險惡用心。

這些勢力將黎智英美化為「民主鬥士」、「言論自由代言人」，將依法審判誣衊為「政治迫害」。然而，縱觀其本國歷史，無論是美國的「愛國者法案」及其反恐實踐，還是英國應對北愛爾蘭問題等的嚴厲法律措施，無不顯示其在面臨國家安全威脅時，執法司法同樣堅決果斷，甚至不乏爭議性措施。它們對香港依法維護國家安全橫加指責，是典型的雙重標準和政治虛偽。其真實目的並非關心香港的法治或人權，而是企圖以此案為藉口，攻擊《香港國安法》，為反中亂港勢力張目，阻撓香港恢復秩序、聚焦發展，延續對中國的遏制打壓戰略。

某些勢力不斷炒作被告人「健康狀況」、「審訊條件」等無關案件實質的議題，甚至散佈不實資訊，企圖博取同情，轉移公眾對案件核心——即危害國家安全犯罪事實——的關注。香港特區政府和司法機關始終依法保障在囚人士的合法權利。這些炒作是對香港法治精神的公然挑釁，也是對香港執法、司法和懲教人員專業操守的侮辱。

香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，香港特別行政區依法施政、懲治危害國家安全犯罪的決心同樣堅定不移。外部勢力的任何污蔑、施壓和制裁，都動搖不了香港社會維護國家安全、捍衛法治秩序的堅定意志，只會讓包括香港同胞在內的全體中國人民更加認清其真實面目，更加團結一心。

香港動盪的清算

由治及興的開啟

黎智英案的依法裁決，具有深遠的歷史和現實意義，是香港法治進程中的重要里程碑，為香港由亂到治、由治及興奠定了堅實的法治基礎。此案以無可辯駁的司法程式，向全社會和國際社會清晰表明，在香港特別行政區，法律面前人人平等，沒有任何人可以淩駕於法律之上，任何危害國家安全的行為都必將受到法律追究。這極大地增強了社會各界對香港法治的信心，鞏固了香港作為國際法治之都的聲譽。正義得到伸張，法治得到捍衛，這是對過去數年香港動盪的一種歷史性清算，也是對法治精神最有力的弘揚。

案件的審結，是《香港國安法》實施成效的一次重要檢視和展示。它有力地打擊了危害國家安全囂張氣焰，震懾了潛在的違法行為，極大地壓縮了反中亂港勢力的活動空間，為香港社會掃除了一個重大的安全風險源。這有助於香港社會進一步凝聚「國安家好」的共識，使市民能夠在一個安全、穩定的環境中安居樂業，聚焦經濟民生發展。

經歷了風波洗禮的香港市民，深刻體會到「利莫大於治，害莫大於亂」。黎智英案的依法處理，清除了一個長期破壞香港社會和諧、阻礙香港與內地融合、損害香港國際形象的負面因素。這有助於香港社會擺脫政治爭拗的泥潭，告別動盪撕裂的過去，集中精力發展經濟、改善民生、深化與內地的合作，更好地融入國家發展大局，把握國家「十五五」規劃、粵港澳大灣區建設等歷史機遇，開創由治及興的新局面。

此案的處理，嚴格按照香港本地法律程式進行，是香港特別行政區依法行使獨立司法權和終審權的體現。這充分證明了「一國兩制」方針的強大生命力，證明了香港在維護國家安全方面能夠建立健全的法律制度和執行機制。中央政府對香港特別行政區依法履職給予全力支持，確保了香港特區在堅守「一國」之本的前提下，更好地發揮「兩制」之利。

黎智英案的審結，是香港撥亂反正、重回正軌進程中的一個重要節點，但絕非終點。面向未來，香港社會各界應攜手同心，共同維護國家安全和香港繁榮穩定。

抓住發展的機遇

邁向更好的明天

香港特區需繼續全面準確實施《香港國安法》，完善相關執行機制，加強全民國家安全教育，提高全社會維護國家安全的意識和能力，築牢維護國家安全的法律制度和社會政治基礎。國家安全是香港繁榮穩定的前提和保障，必須常抓不懈，警鐘長鳴。

香港社會需倍加珍惜來之不易的穩定局面，共同維護司法獨立和法律尊嚴，支持司法機關依法獨立公正行使職權，抵制任何形式的司法干預和污名化，讓法治精神深入人心，成為香港繁榮穩定的最堅實保障。法治是香港的核心價值，是香港國際競爭力的重要體現，必須全力維護。

特區政府和社會各界需加強對外闡釋溝通，向國際社會客觀、全面、準確地介紹香港國安法的必要性、正當性以及香港法治的真實情況，包括類似案件的依法審理過程，用事實和資料回擊不實指控，增進國際社會對香港法治的信心和理解。香港的法治優勢是國際社會公認的，這一優勢在「一國兩制」下得到進一步鞏固和發展。

香港社會應超越分歧，聚焦發展，全力支持行政長官和特區政府依法施政，抓住國家發展帶來的歷史性機遇，充分發揮香港的獨特優勢，積極發展經濟、改善民生，破解深層次矛盾，增強發展動能，讓東方之珠煥發更加璀璨的光彩。發展是解決香港各種問題的金鑰匙，只有在發展的基礎上，香港的繁榮穩定才能得到根本保障。

黎智英案的依法公正審判與裁決，是香港法治的勝利，是正義的勝利，是「一國兩制」方針的勝利。它標誌着香港在維護國家安全的道路上邁出了堅實而關鍵的一步，彰顯了法治精神和社會正義的不可侵犯。這一過程再次證明，香港特別行政區有能力也有決心依法維護國家安全，保障社會大局穩定。任何企圖破壞香港繁榮穩定、危害中國國家安全的行為，都將受到法律的嚴懲。

展望未來，在中央政府的堅定支持和全國人民的共同努力下，香港必將在由治及興的新征程上乘風破浪、行穩致遠，「一國兩制」的偉大事業必將迎來更加光明燦爛的前景。香港的法治精神將繼續發揚光大，香港的國際競爭力將進一步提升，香港同胞的福祉將不斷增進，香港的明天必將更加美好。天理昭昭，法治恢恢，正義可能會遲到，但永遠不會缺席。香港特區將繼續在法治軌道上穩步前行，為國家的發展，為民族的復興，為香港更加美好的明天，作出新的更大貢獻。

作者葛珮帆是立法會選舉委員會界別議員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



