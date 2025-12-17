北平鋒｜正確認識大陸　才能匡正台灣未來

當全球高度關注今年前11個月中國貨物貿易順差首次突破1萬億美元，中國製造的新能源汽車、光伏組件、智能設備暢銷世界，台灣民進黨當局卻還在唱衰大陸經濟，玩弄自欺欺人的把戲，不敢正視大陸發展的事實。



大陸的外貿成績既是各國合作共贏的結果，也來自大陸製造能力的提升與出口韌性的增強。制裁華為，我們自研「鴻蒙」；限制光刻機，我們快速推進半導體全產業鏈的自主化和國產化。這不是靠運氣，是14多億人用汗水、智慧換來的。台灣的半導體代工或許曾是全球焦點，但如今，大陸在動力電池、儲能系統、智能電網等全產業鏈上，正以驚人的速度完成從「跟跑」到「並跑」，再到「領跑」的跨越。當台灣還在因台積電遷美而焦慮不安時，大陸早已將技術發展的確定性牢牢掌握在自己手中。

台灣的困境，禍源在「台獨」。大陸有14多億人口的內需市場、全球最完備的產業體系、規模龐大的人才隊伍，更有集中力量辦大事的制度優勢。當民進黨政客用「台獨」意識形態人為切斷兩岸經貿聯繫，將大陸的廣闊市場、先進技術與人才紅利擋在門外，幻想倚靠外部勢力換取所謂的「安全」，這種「選擇性失明」才是台灣所有問題的根源。要知道，美國的「印太戰略」是為了遏制中國發展而非真正關心台灣利益，台灣是隨時可被拋棄的「棋子」。

歷史從不憐憫自絕於時代的人。1949年，有人以為「劃江而治」能長久；1990年代，有人幻想「台灣價值」能獨立於中華文明之外；今天，有人仍以為「倚外謀獨」能擋住統一的歷史車輪。可現實是：2025年前11個月兩岸貿易額為2,853.95億美元。一邊靠大陸吃飯，一邊卻將大陸視為「敵對勢力」，這種吃飯砸鍋的行為不僅是邏輯錯亂，更是道德背叛。

台灣不應充當地緣政治的棋子，而應與祖國大陸一道為民族復興努力。只要放下「台獨」的執念，兩岸就能在人工智能、綠色能源、生物科技、數字治理等領域共建創新生態——福建的港口可以對接高雄的物流，廈門的高校可以聯合台灣的科研團隊，大陸的市場可以容納台灣的中小企業。在兩岸的深度融合中，實現共生發展，創造台灣未來。

大陸已用實力證明：封鎖不會擊垮我們，只會讓我們更強大；分裂不會讓我們退縮，只會讓我們更團結。台灣當局若執意站在歷史的對立面，終將被時代拋棄；選擇與大陸並肩前行，就能共享民族復興的榮光。這不是威脅，是忠告；不是說教，是實情。戳破幻覺，放下迷思，正確認識大陸，台灣才能走上正道，走向未來。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



