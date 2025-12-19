仲點論政｜最黑暗的一天　要警醒和記牢

仲點論政｜劉仲恒醫生

英語有句諺語「Out of sight, out of mind」，意即「眼不見，心不念」。許多事情若不再出現在眼前，時日一久，人們自然會淡忘。因此，2014年，當第十二屆全國人大常委會為紀念日本侵華戰爭的中國死難者，將每年12月13日設立為「南京大屠殺死難者國家公祭日」時，筆者深感此舉極為正確。回首中國五千多年的歷史，南京大屠殺無疑是其中最黑暗的一天，每一位炎黃子孫都不應忘卻。



1937年，日軍全面侵華，視攻佔南京為主要戰略目標，因南京乃當時中國的首都。南京城破後，大屠殺自1937年12月13日起，持續長達6個星期以上，直至1938年2月。

在此期間，日軍對南京的平民和戰俘施行了屠殺、強姦、縱火、搶劫等一系列戰爭罪行與反人類暴行。據二戰結束後遠東國際軍事法庭和南京軍事法庭的調查結果，南京大屠殺中有30萬名中國平民和戰俘慘遭日軍屠戮。僅在大屠殺的首個月，就約有兩萬名中國婦女被姦殺。屠城之後，南京三分之一的建築物被日軍焚毀。

或有人問，每年舉行國家公祭日，難道是為了延續對日方的仇恨？非也。在筆者看來，銘記這場戰爭暴行，首要目的是緬懷遇難者。其次，是以史為鑒，警示國人乃至全世界，務必防止此等悲劇重演，通過洞悉人性邪惡的一面，推動和平、守護和平。

誠然，日軍在南京大屠殺中所犯的罪行，已超越國家界限，成為全人類共同記憶中最慘痛的篇章之一，其性質與納粹德國製造的奧斯維辛集中營慘案無異。正因如此，聯合國教科文組織的《世界記憶名錄》收錄了《南京大屠殺檔案》，與奧斯維辛集中營慘案同歸為二戰期間法西斯主義製造的反人類罪行。

回顧南京大屠殺的慘痛歷史，筆者頗受啟發。二戰時期，中國之所以遭受侵略，根源在於自身力量不夠強大。如今，我們的國家有決心、有信心，更具捍衛國家主權、安全以及國民各種利益的實際能力。

要使家園免遭侵略，絕不能寄望於侵略者的良心發現，而只能依靠國家自身強大的實力，此乃顛撲不破的真理。歸根結底，國家強盛，國民方能安居樂業、享受幸福；國家貧弱，無法捍衛國境，國民便易蒙難，毫無尊嚴可言。如今，我國在政治、經濟、軍事、科技等諸多方面均已日趨強大，早已不再是自鴉片戰爭以來那個任人欺凌的舊中國，這是每一位中國人都引以為傲的成就。

每年國家公祭日，防空警鐘鳴響，其意不在延續仇恨，而在守護正義與和平。南京大屠殺的慘況觸及人類底線，絕不可再度發生。故而，我們及子子孫孫都必須警醒並永遠銘記。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

