北平鋒｜「跪，才會贏」的台灣沒有未來

晨起瀏覽近期台灣媒體的報道，讀完一些評論文章《對抗對抗再對抗，賴政府把台灣當成「土撥鼠節」實境秀》、《風向已變 賴清德還要堅持主權未定？》等，北平鋒閃現一個想法：一面渲染「美日庇護」，一面縱容「台獨」分裂言行，當「跪，才會贏」淪為台灣某些人的政治信條，仿佛只要向外部干涉勢力卑躬屈膝就能換來安穩，這種思路恰似飲鴆止渴——它不僅扭曲了兩岸關係的根本邏輯，更在推着台灣走向更深的險境。眾所周知，今日之台灣有三座高壓蓄積的「隱形堰塞湖」，而「跪贏」的僥幸心理正是壓垮堤壩的最後一塊頑石。



歷史洪流浩蕩前行，誰也無法逆轉。中國擁有堅實的統一根基：經濟總量穩居全球第二，多年來對世界經濟增長的貢獻率平均在30%左右；科技領域北鬥組網、量子通信、航天工程屢創奇跡；國防建設突飛猛進，航母編隊巡航東海、南海，新型戰機列裝部隊，足以捍衛國家主權、統一和領土完整。與此同時，183個國家基於一個中國原則與中國建交，聯合國大會第2758號決議明確台灣是中國的一部分；聯合國的官方法律意見一直明確，台灣就是中國的一個省。對台灣來說，哪有什麽「價值觀同盟」，不過是鏡花水月，美國新版《國家安全戰略報告》也已亮明態度：美軍無法也不應單獨承擔「防衛責任」；也就是說，商業利益優先，絕不為台灣犧牲本國核心關切。

台灣當局卻仍在玩弄自欺欺人危險遊戲。賴清德炒作「2027年武統」，製造恐慌，實則是以此作為掩蓋其施政失敗的遮羞布；強推特別軍事預算，消耗公共資源，卻忽視產業升級已刻不容緩；台灣當局外事部門反覆鼓噪「台灣地位未定」，更是罔顧事實。《開羅宣言》、《波茨坦公告》等國際法律文件早已確認中國對台灣的主權，所謂「舊金山和約替代說」純屬曲解史實。「台獨」從來不是選項，它是斷絕生機的一條死路。當美國為關稅談判可勁敲詐台灣並隨時拋棄台灣，「台獨」分子還繼續迷信「倚美謀獨」，豈非自陷深淵、自尋短見？

台灣社會最大的迷惘，在於混淆了「維護權益」與「挑戰底線」的界限。事實上，絕大多數台灣民眾期盼安居樂業，他們關心電價能否下降、房價能否合理、薪資能否增長？數據顯示，2024年兩岸貿易總額2,929.71億美元，同比增長9.4%，2024年400餘萬人次往來交流。這種深度融合恰恰證明：只有認同「兩岸一家親」，才能共享發展機遇。

相反，執意推動「漸進式台獨」只會加劇對立，導致企業撤離、投資凍結、民生雕敝。看看綠營近年選舉操盤：「拒買美豬」變成「抗中保台」，「反對核電」成為政治操弄，最終傷害的都是普通百姓的生計。所謂「跪贏論」背後，不過是以選票綁架民意的政治短視和精神麻痹——當政黨放棄引導民眾看清大局的責任，轉而迎合極端情緒，除了被歷史淘汰、成為歷史罪人，還能給台灣帶來什麽？

今天的中國，前所未有地接近實現中華民族偉大復興的目標。我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。「和平統一、一國兩制」方針始終包含善意，福建沿海通勤便利化、廈漳泉同城化實踐已在探索先行區模式。台灣年輕一代應當明白：與其在虛妄的「獨立夢」裏蹉跎歲月，不如投身祖國發展的廣闊舞台；與其寄望於外國政客的空洞承諾，不如腳踏實地參與家鄉振興事業。畢竟，五千年文明薪火相傳，中華兒女從來不缺跨越溝壑的勇氣與智慧。

台灣的命運從來不由他人主宰，而取決於中國人自家協商解決。放下偏狹，擁抱融合，才是台灣通往幸福未來的康莊大道。歷史不會等待遲疑者，時間也不會眷顧逃避者。兩岸中國人同心同行，必將迎來山河重整、血脈永續的美好明天。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

