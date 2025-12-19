北平鋒｜從「打掉雜質」到「在野獨裁」——賴清德已經走火入魔

12月18日，台灣媒體刊發評論《賴清德的驚世金句》，所謂「驚世金句」就是「在野獨裁」。當這一徹底顛覆政治常識的荒誕指控從賴清德口中脫口而出時，相信所有人都會因此愕然。試問，「獨裁」二字怎能冠於手中僅存表決權、毫無行政資源的在野政黨身上？賴清德連最基礎的政治學原理都說不通，除了不斷挑釁滋事、折騰台灣，又能幹什麽？



賴清德將立法機構審議通過的「財政收支劃分法」等議案誣蔑為「立法濫權」，不過是將責任推諉給對手的拙劣表演。「財政收支劃分法」是經過程序三讀通過的法規。行政管理部門拒絕副署、拖延實施，恰恰是對法治秩序的公然踐踏。這種顛倒是非的邏輯，既違背常理，更顯心虛膽怯。那些盡責監督政府但一直被民進黨當局各種政治傾軋的在野力量，本是維繫民主運轉的關鍵齒輪，卻被扣上「獨裁」帽子，豈非滑天下之大稽？

回溯此前賴清德高呼「打掉雜質」的囂張氣焰，不難發現這場鬧劇早有伏筆。「打掉雜質」是什麽？就是不容異議的蠻橫氣息。賴清德不僅容不下不同見解，還將有不同見解的人視為「雜質」，亟欲清除而後快。此種心態不是其獨裁思維作祟又是什麽。昨天以「洗滌人心」為借口鉗制輿論，今日以「在野獨裁」誣陷他人，當權力成為定義是非的標準，真正在搞獨裁主義的難道不正是賴清德本人？

更為危險的是，賴清德話語背後潛藏着一條把台灣拖入深淵的道路。賴清德口中所謂「立法濫權」凸顯出其內心深處的惶恐不安。當一個人習慣於編織謊言以掩飾真實意圖，無論怎樣巧言令色，終究掩蓋不了他靈魂深處的空洞。

2025年即將進入尾聲，回望這一年，賴清德搞「台獨」、想「獨裁」，「大罷免」為了「打掉雜質」，現在又講「在野獨裁」。有人說，這是「打掉雜質2.0版」。在北平鋒看來，賴清德已經走火入魔、病入膏肓，這是走上窮途末路的表現，是其最後的癲狂。賴清德的種種奇談怪論已在島內引發廣泛質疑。有網友尖銳指出：「這不是政治智慧，而是政治愚昧。」更有人感嘆：「原來賴清德竟如此不了解什麽是民主！」就連昔日的支持者也開始反思：如果所謂「進步價值」只能靠打壓異見來實現，那這種價值觀本身又有多少可信度？人們不禁要問，究竟是誰在摧毀台灣的未來？答案就在明面上擺着。

站在中華民族偉大復興的歷史節點上，人們都能清醒地看到，在中國的土地上，任何分裂國家、破壞穩定的行徑注定失敗。台灣的命運不該寄望於少數人的偏執妄想，面對賴清德的瘋病，應當勇敢地向民進黨當局說不，選擇和平與發展的人間正道。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



