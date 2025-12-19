平機會｜把握「十五五」　聯動粵港澳共推大灣區殘障事業發展

平機會｜林美秀



今年10月，中共二十屆四中全會通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（「十五五」規劃建議），強調要增強區域發展協調性，鞏固提升粵港澳大灣區高質量發展動力源作用。平機會一直與大灣區推動殘疾事務的機構保持緊密聯繫，繼於2023支持「大灣區殘障事業協同發展論壇」及2024年「大灣區殘障事業協同發展交流會」的舉行，今年更首次聯同廣東省殘疾人聯合會（廣東省殘聯）、澳門特別行政區政府社會工作局及深圳大學合辦「第四屆大灣區殘障事業協同發展交流會」，共同探討如何在未來五年抓緊「十五五」發展的重要機遇，強化區域的協同效應，合力推進大灣區殘疾事務的發展。



集思廣益 共繪殘疾事務發展藍圖

交流會於12月7日下午至12月8日在廣州舉行，匯聚逾三百名來自中國殘疾人聯合會（中國殘聯）、廣東省殘聯、珠三角九個市的殘疾人聯合會、香港、澳門及大灣區等推動殘疾人士權益的機構和殘疾人服務團體的專家、學者和工作者，共同規劃大灣區殘疾事務的發展藍圖。

在交流會上，中國殘聯主席程凱先生以及合辦機構代表分別作主旨演講，表達了希望透過交流會進一步探討及深化合作的意願。平機會亦有與廣東省殘聯、珠三角九個市的殘疾人聯合會及澳門特別行政區政府社會工作局等代表，就殘障事業協同發展舉行會議及交流，以加深對大灣區無障礙城市建設、康復服務、殘疾人士支援等範疇的了解。

分享經驗 推動殘疾人士權利發展

今次交流會特別選於全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）期間舉行，與會者就促進運動無障礙、殘疾人士就業與創業、善用科技創新賦能，以及機構如何更有效推動殘疾事業發展等進行交流和經驗分享。

在平行論壇中，有與會者介紹了殘特奧會的體育場地如何實踐無障礙要求，亦有視障運動員分享跑馬拉松對他們身心的重要性，平機會的同事亦在論壇上介紹通用設計的概念，以及平機會在推動通用設計主流化的工作，包括推出「通用設計嘉許計劃」，鼓勵不同類型處所提升暢通易達程度；舉辦「全民暢達@香港研討會」，推動社會各界探討如何提升香港的通達無障礙環境和設施；推出《消除障礙：平機會個案的反思與總結》指南，讓服務提供者及處所負責人改善及提升服務質素和態度，避免殘疾人士在獲得或享用服務和進入處所方面遇到運作和態度上的障礙等。

科創並舉 促進殘疾人士平等參與

雖然三地的機構都是以推動殘疾人士的平等及福祉為目標，但不同地方面對的挑戰及應對的策略均各有不同，因此這些交流及分享有助我們更了解大灣區各地推動殘疾人士權利的發展，有利我們探討如何更強化區域的協同效應，如推動區內的無障礙建設及通用設計的應用。

香港作為本屆殘特奧會承辦運動項目的地區之一，其比賽場地的通用設計元素亦極具參考價值。平機會同事以其中一個比賽場地——啟德體育園為例，分享場館如何運用通用設計的概念，打造具包容性的體育賽事和環境，讓不同能力的人士都能夠享受運動帶來的樂趣，例如設有輪椅使用者及視障人士專用座位、提供電動輪椅充電插座、協助聽障人士接收更清晰聲音信號的環線感應系統、點字及觸覺平面圖等。

同事亦介紹了多項共融科技，如視障人士可透過觸覺裝置感知足球賽事動態、聽障觀眾可利用體感震動背心感受音樂震動等，展現科技促進殘疾人士平等參與盛事的可能性。

協作成果 譜寫大灣區融合新篇章

這些設施與科技不僅提升通達性與觀賞體驗，亦為殘疾人士的運動發展營造良好環境，讓運動員能盡展所長。香港代表隊在今屆殘特奧會創下歷史佳績，共奪得51金、49銀、40銅，合共140面獎牌，成績令人振奮。

我在此衷心祝賀所有獲獎運動員，並向所有參賽健兒致敬。他們憑藉堅毅意志，克服挑戰、超越自我，充分展現殘疾人士的卓越才能與無限潛能。此屆賽事的成功，亦體現粵港澳三地緊密協作的豐碩成果，證明只要通過互相協作，善用三地的優勢與長處，可為殘疾人士開拓更廣闊的發展空間，使他們在運動及不同領域都能發光發亮。

深化協作 攜手建設共融普惠大灣區

未來，平機會將持續推進多方互動交流與合作，合力促進殘疾人士的全面發展，優化無障礙環境建設，加強對殘疾人士的支援，實現包容性發展。平機會亦期望與區內各界攜手，主動對接「十五五」規劃，把大灣區的協同優勢轉化為推動殘疾事務高質量發展的動力源，共同建設一個共融、普惠、多元的大灣區，為國家整體發展作出貢獻。

