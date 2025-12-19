楊華勇｜高市早苗的「對話」表態：玩弄文字遊戲　難解信任危機

來稿作者：楊華勇



日本首相高市早苗在11月中旬發表錯誤涉台妄言，不僅嚴重違背中日四個政治檔精神和國際關係基本準則，更對中日關係的健康穩定發展造成嚴重損害。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並已通過外交管道向日方提出嚴正交涉，但高市早苗始終沒有道歉並收回言論。12月17日，高市早苗在官邸舉行記者會時，表示正因日本和中國之間存在懸而未決的難題，溝通才顯得尤為重要，並強調日本始終願意對話。中國外交部發言人郭嘉昆則在例行記者會指出，高市的涉台謬論，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，公然挑戰二戰勝利成果和國際正義，日本軍國主義復活危險動向，已經引起地區國家和人民高度警惕，日方應該切實悔過改錯，而不是混淆視聽，挑撥是非。



高市早苗早前的「台灣有事即日本有事」言論，是對中國內政的粗暴干涉，是對中國主權和領土完整的嚴重挑釁。這種言論罔顧歷史與法理事實，與日本政府長期以來宣稱的「一個中國」立場自相矛盾，暴露出其國內某些政治勢力在歷史認知和地區安全觀念上存在的嚴重偏差。台灣是中國的一部分，這不僅是歷史事實，更是國際社會的普遍共識。一個中國原則是國際社會普遍遵循的國際關係準則，也是包括日本在內181個國家與中國建立和發展外交關係的政治基礎。中國政府始終堅持和平統一的方針，致力於推動兩岸關係和平發展，但對於任何形式的分裂活動，中國政府有權採取一切必要措施堅決捍衛國家統一。

虛偽對話缺乏誠意

文字遊戲難解信任危機

高市早苗後續所謂「希望對話」的表態，缺乏真誠。如果無法對自身錯誤言行進行真正的反思、糾正和道歉，根本難以被視作建設性的姿態。言行一致是國與國交往的基石。日方必須清醒認識到，台灣問題事關中國的核心利益，絕對不可逾越。在涉及中國核心利益和重大關切的問題上，中方沒有任何妥協退讓的餘地。日方應以實際行動體現其對一個中國原則的堅持，而不是說一套做一套，甚至試圖通過玩弄文字遊戲模糊立場、試探底線。

文字遊戲作為一種政治策略，其目的往往在於創造模糊空間，為多方解讀留有餘地，從而實現多重目標：既想傳達某種信號，又不想承擔明確承諾的責任；既想試探對方反應，又希望保留迴旋餘地。這種策略在外交中並非罕見，但當涉及核心利益與基本原則時，文字遊戲的危害性便凸顯出來。歷史反覆證明，在重大原則問題上的模糊性，往往不會帶來持久的和平，反而可能埋下誤解與衝突的種子。當高市試圖通過語義的巧妙操縱來「試探底線」時，實際上是在挑戰國際關係中的互信基礎。

模糊立場拖延問題

加劇地區衝突風險誤判

玩弄文字遊戲試圖模糊立場，短期內或許能製造某種策略空間，但長期來看卻可能帶來三大風險：第一是信任侵蝕，當一方頻繁使用模糊表述試探底線，另一方自然會提高警惕，增加猜疑，使本已脆弱的關係更加複雜；第二是誤判可能，模糊性增加了誤解對方意圖的風險，可能導致不必要的對抗升級；第三是問題延宕，核心問題上的模糊處理，往往使實質問題得不到解決，只是將矛盾推遲而非化解。

高市本人及其所屬自民黨極右派系的歷史觀和政策取向，特別是其被指繼承已故首相安倍晉三路線的傾向，包括主張大幅增加防衛開支、強化與特定軍事同盟的關係等，不能不令周邊國家，包括中國，對其戰略意圖產生疑慮。中方一貫主張各國應走和平發展道路，反對任何形式的軍國主義復活傾向。日方應以史為鑒，面向未來，真正堅持走和平發展道路，在軍事安全領域謹言慎行，避免做出加劇地區緊張、損害鄰國安全利益的行為。

回歸國際關係準則

恪守中日四個政治文件

日本右翼勢力為了遏制中國發展，大打「台灣牌」，企圖「以台制華」。這種行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則，破壞台海乃至地區的和平穩定，註定是徒勞的。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。敦促日方以及其他有關國家認清形勢，切實恪守一個中國原則，慎重妥善處理涉台問題，不得與台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

高市應就其涉台錯誤言論作出明確澄清和糾正，切實回到中日四個政治文件確定的原則上來，以實際行動體現對中方核心利益和重大關切的尊重。嚴格遵循一個中國原則，不得以任何形式支持「台獨」分裂活動，不得與臺灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。明確承諾臺灣問題純屬中國內政，日方不予干涉；以對歷史、對地區未來負責任的態度，深刻汲取歷史教訓，堅持走和平發展道路。任何企圖挑戰中國主權和領土完整、阻撓中華民族偉大復興進程的行徑，都必將遭到全體中國人民的堅決反對和有力回擊。

中國堅決捍衛主權

不容干涉國家核心利益

1943年的《開羅宣言》和1945年的《波茨坦公告》明確規定了日本必須將竊取的中國領土，包括台灣及其附屬島嶼歸還中國。1972年中日兩國實現邦交正常化時，日本政府鄭重承諾充分理解和尊重中國政府關於台灣是中國領土不可分割的一部分的立場，並堅持遵循《波茨坦公告》第八條的立場。中日之間的四個政治文件構成了兩國關係的政治基礎，其中明確載明日方在台灣問題上的承諾。日本作為中國的近鄰，更應恪守在中日四個政治文件中所作的一系列鄭重承諾，慎重妥善處理台灣問題。

中國政府始終堅持和平統一的方針，致力於推動兩岸關係和平發展，但對於任何形式的分裂活動，中國政府有權採取一切必要措施堅決捍衛國家統一。中國政府有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力挫敗任何形式的外部干涉和「台獨」分裂圖謀，捍衛國家主權和領土完整。中國人民解放軍是維護國家主權、安全、發展利益的堅強柱石。任何外部勢力都不要低估中國人民捍衛國家統一和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

