來稿｜AI時代的奢侈品市場：照亮傳統，激發創新

來稿作者：戴智康、袁尚文



人工智能（AI）正在重塑全球產業，但在奢侈品世界裏，它的角色卻顯得格外微妙。奢侈品的價值從來不是效率，而是人——工匠的手藝、設計師的直覺、銷售顧問的情感連結。當AI走進香港與日本這兩個亞洲最具代表性的奢侈品市場，它並沒有取代傳統，反而讓傳統被重新照亮。



在科技產業，AI是「加速器」；但在奢侈品產業，它更像「修復師」。它整理客戶資料、預測需求、模擬材質、處理後台和供應鏈流程，讓銷售顧問能專注於對話，讓設計師能專注於創作，讓精品店能回到最重要的本質——陪伴客戶。AI沒有搶走聚光燈，而是把聚光燈調得更準確細緻。

香港：AI 讓「人情味」變得更精準

香港一直是亞洲最依賴「人情味」的奢侈品市場。這裏的消費者跨城市購物、跨品牌比較、跨語言溝通，而銷售顧問與客人的關係往往比產品本身更重要。AI在香港的作用，反而比其他市場更明顯。

走進尖沙咀海港城的VIP Room，會看到一個典型的香港奢侈品場景：客人還未到達，銷售顧問已經在平板上查看AI整理好的「跨城市購買足跡」。如上次在銀座買了限量色的手袋、在新加坡買過同系列產品、偏好深色調與金屬配件、生日將至、每年固定3月與10月到日本旅行等——這些資訊不是冷冰冰的數據，而是讓銷售顧問能自然地開啟對話的素材。

「上次在銀座買的那個顏色，香港剛好也到貨了另一個尺寸。」這句話聽起來像直覺，但背後其實是AI的默默輔助。AI的角色更像是「預測師」。疫情後旅客回流不穩定，品牌過去只能靠經驗判斷，但現在AI能分析航班數據、酒店入住率、匯率波動、社交平台熱度與過往旅客購買模式。於是，奢侈品和精品店能提前調整庫存、安排懂不同語言的銷售顧問排班，甚至在旅客抵港前就向VIP發出邀請。香港的奢侈品零售一直依賴「人」，而AI的加入，讓這份「人情味」變得更細緻、更準確。

AI也成為語言的橋樑，銷售顧問用AI即時翻譯與韓國客人溝通，語氣自然、節奏流暢，甚至能捕捉文化細節。「這個顏色在韓國也很受歡迎，但香港這批是亞洲限定。」語言不再是障礙，而是更自然的交流。AI在香港不是取代人，而是讓人與人之間的距離更近。

日本：AI與工藝精神的微妙共存

日本市場對奢侈品的理解與香港截然不同。香港重視速度，日本重視細節；香港追求效率，日本追求誠意。在日本，奢侈品不是炫耀，而是一種生活態度。AI在日本的角色因此更謙遜、更內斂。

在銀座，會發現奢侈品和精品店的節奏與香港完全不同。這裏的銷售顧問不急不躁，客人也不追求「快」。AI在這裏的作用，是捕捉日本式審美的微妙變化——柔和的色調、自然的材質、低調的設計、小巧的尺寸。這些不是潮流，而是文化。AI讓品牌能更快理解這些細微變化，但不干擾設計師的直覺。

在表參道某家高級皮具品牌的工坊裏，工匠正在測試新材質。AI模擬耐用度、抗潮濕性、顏色老化速度與不同皮革的搭配效果。工匠仍然是主角，AI只是提供更多可能性。日本的職人文化講究「手的記憶」，AI不會挑戰這份記憶，而是讓工匠能更放心地探索。

AI也扮演「一致性守護者」。日本的奢侈品服務講究「一致性」；每一家店、每一位銷售顧問，都要保持同樣的禮節與節奏。AI分析顧客動態、調整店內人流、提醒銷售顧問服務細節，確保每位客人都得到同樣的體驗。在日本，AI的存在幾乎是透明的。它不喧嘩，只是默默讓一切更準確。

創意 × AI：不是替代，而是放大

外界常以為AI會威脅創意產業，但在奢侈品世界，創意不是流程，而是文化。這家集團讓設計師自由選擇是否使用AI。AI不是 KPI，也不是強制工具，而是靈感的延伸。

設計師用AI測試材質、模擬顏色、調整輪廓、模擬市場審美，甚至進行「不可能的實驗」。AI不是讓創意更快，而是讓創意更廣。真正的創作仍然來自人類的直覺與情感。

AI帶來的真正新機遇是「讓奢侈品更像奢侈品」。AI讓奢侈品重新找回「人」的價值。它帶來的機遇，不是科技上的，而是文化上的——更深的個人化、更自由的創意、更溫暖的服務、更清晰的品牌靈魂、更貼近市場文化、更永續的營運和生命力。

香港的速度、日本的細膩，都能被AI更好地理解與回應。當傳統遇上科技，真正被保留下來的，是價值本身。AI不會重寫奢侈品的故事，它只是讓故事講得更好。

而香港與日本的例子提醒我們，當一個品牌足夠了解自己的靈魂，它就能用最優雅的方式擁抱未來。奢侈品的黃金時代，或許正因AI而重新開始，寫着無限想像的新篇章。

作者戴智康是香港理工大學國際航運及物流管理理學碩士；作者袁尚文博士是香港理工大學專業及持續教育學院高級講師及組合課程統籌。



