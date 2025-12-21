醫善同行｜旅行時鼻敏感發作　邊款藥物最合適？

醫善同行｜崔獻文藥劑師

又到聖誕旅遊旺季，日本、韓國等熱門國家，冬季特別乾燥，受鼻敏感困擾的市民，外遊時可以帶備什麼種類的藥物，才適合自己身體對抗突如其來的鼻涕狂流、鼻塞鼻腫、打噴嚏甚至眼睛紅腫？類固醇噴鼻劑是否一勞永逸之選？



轉季或乾燥空氣會刺激鼻黏膜，引發打噴嚏、流鼻水等過敏反應。由於鼻敏感不能根治，只可以紓緩不適或避開致敏原，有鼻敏感徵狀的市民，一般只會購買成藥治理。市面上可購買的紓緩鼻敏感藥物，按成份大致可分為以下幾類：

抗組織胺藥物：當鼻黏膜接觸到塵蟎、動物毛髮等致敏源，身體細胞會釋出組織胺，誘發過敏反應。抗組織胺藥物，顧名思義是阻斷組織胺受體，以減輕打噴嚏、流鼻水、眼癢等徵狀。這類藥物最常見劑型以口服為主，第一代成份主要為Chlorpheniramine，嗜睡、口乾的副作用較明顯；第二代成份如Cetirizine，Loratidine等，副作用相對較輕，效用可維持12至24小時，可惜效力亦較弱，適合輕微症狀，但想避免因嗜睡影響旅程。

血管收縮劑：成份例如Naphazoline、Xylometazoline，能迅速收縮鼻腔黏膜血管，針對減輕鼻膜腫脹及鼻塞（Naphazoline亦用於舒緩紅筋的眼藥水）。特點是起效快，通鼻效果顯著；缺點是不建議連續使用超過一星期，否則鼻腔有機會因藥物性鼻炎而過度充血、更腫脹鼻塞（俗稱「反彈性鼻塞」）。

洗鼻用品：洗鼻噴霧或水劑屬於無藥性但從源頭着手的選擇，作用是沖走可能引致鼻敏感的致敏源；相對其他藥物來說，也比較適合嬰幼兒或小朋友使用。洗鼻的類型大概分兩種，其中一種是沖洗鼻腔以清走致敏原，亦可加上高滲透性的特質，抽出鼻膜多餘水份減輕鼻塞；另外一種是沖洗鼻腔時也清潔鼻竇，清理過多的分泌物、細菌、刺激物等，是較深層的清潔。可惜洗鼻產品一般較佔空間，未必方便攜帶。

由此可見，抗組織胺藥物是鼻敏感患者的常備藥，容易購入亦方便攜帶；如果有鼻膜腫脹鼻塞，可短暫使用血管收縮劑緩解呼吸困難。除藥物以外，以生理鹽水洗鼻也能從源頭切斷過敏反應，洗走致敏源。

本文標出多款藥物成份，旨在讓一般市民選購時，可以從標籤分辨其作用。選藥宜按成份而非僅看品牌。然藥有三分毒，用之當慎。大部分鼻敏感患者，使用這類藥物一般足夠應付突發徵狀。

但如果鼻敏感症狀轉差，甚至出現嗅覺異常、臉頰脹痛等症狀，應在出發前考慮需否先尋求醫生意見或藥物建議。作為藥劑師，絕不建議在未經醫生處方下，自行購買含類固醇的抗敏感藥物，用量不當隨時適得其反。

作者崔獻文是「醫善同行」服務策劃總監，註冊藥劑師。



