來稿｜南港島線西段將價就貨　「優化」恐成南區景觀災難

運輸及物流局日前宣布，批准港鐵展開南港島線西段的規劃設計，惟最新方案決定棄用原定的重鐵規格，改為「智慧綠色集體運輸系統」。局方宣稱此舉能減省四成成本、縮短兩年工期。這在帳面上看似德政，然而細閱這份「優化」方案，我們看到的並非具長遠眼光的規劃，而是當局為了趕工與省錢，不惜「削足適履」，犧牲社區環境與實用性的短視之舉。



當局強調新方案採用「專屬高架橋」設計，這意味着未來的香港仔海旁，將豎立起連綿不斷的「石屎長城」。香港仔避風塘景色聞名國際，是漁港文化的重要象徵。倘若在海旁興建龐大的高架鐵路，無疑是將一道巨大的屏風強行插入海濱與社區之間，不僅切斷了居民的親水連結，造成不可逆轉的視覺污染，更令海濱長廊變得壓迫。當局辯稱新系統車身輕巧，但高架橋結構體積依然龐大，這條原本的「南區動力鏈」恐將淪為一條「景觀鎖鏈」，令優美海岸線大煞風景。

更令人詬病的是車站選址邏輯。局方指因地勢起伏及重鐵難以深入地底，故改用高架輕型系統。然而，受制於兩旁樓宇密度，高架走線只能沿海旁興建，導致車站被迫設於外圍，無法深入香港仔及田灣市中心等人口稠密的舊區腹地，更難以服務位處半山的石排灣。現時大量巴士線路早已行經香港仔海旁道，若居民乘搭鐵路仍需由市中心步行至海邊，與現時又有何分別呢？花費巨資興建一套功能與巴士重疊、卻無法解決「最後一哩路」的系統，顯然是資源錯配。

此外，「斬腳趾避沙蟲」式地由重鐵改為輕型系統，雖避開了爬坡技術難題，卻帶來了抗災與載客量的雙重隱憂。高架路面系統的抵禦颱風能力遠遜地底重鐵，一旦懸掛八號風球往往需停駛；加上輕型系統載客量有限，恐難應付未來南區發展需求。南區居民苦等多年，期望的是一條全天候、高運量的鐵路，如今卻換來一個「輕量版」且受天氣掣肘的方案，豈非因小失大？

局方自詡項目體現了「永不放棄」的精神，但從市民角度看，將高規格重鐵降格，恰恰是對質素的「放棄」與對困難的「妥協」。基建影響未來半世紀的社區發展，我們不應為了節省那兩年的工期或帳面上的預算，而勉強接受一個既破壞景觀、又淪為「雞肋」的次等方案。

因此，我們懇請當局懸崖勒馬，不要只滿足於「做得到」和「做得快」，更要「做得對」。政府應立即就有關走線、景觀影響及載客量數據進行公開透明的諮詢，重新審視地底方案及調整走線，切勿讓南港島線西段成為遺憾百年的「次貨」。

