北平鋒｜冬至已至，台灣的「堅冰」也快被打破了

冬至節氣到來，寒冷達到頂峰，春天也就不遠了。而台灣社會三座巨大的「隱形堰塞湖」，今天仍以滔天濁浪日夜拍打着脆弱的堤岸，一旦決堤台灣將面臨滅頂之災。這些危機的源頭，正是民進黨當局窮兇極惡的「台獨」分裂行徑。



近期台灣的政壇亂象，充斥着賴清德當局私心作祟的政治操作。中國國民黨與台灣民眾黨聯手發起彈劾賴清德議案，短短兩天吸引近六百萬台灣網民響應，足見民眾對其「執政」的極度厭惡。然而，民進黨卻以技術性障礙阻撓審議，顯露出其專斷跋扈的本質。

賴清德悍然拒簽所謂「財政收支劃分法」，分明是對公共服務系統的毀滅性攻擊，只為滿足其狹隘的政治報復欲望。綠營「議員」譏諷彈劾是「玩假的」，殊不知他們自己才是真正「玩假」的高手——不副署「財劃法」、預告不副署停砍軍公教年金，將地方治理推向懸崖，把民生福祉視如草芥，卻還在得意洋洋地宣稱「對抗到底」。

更為可怕的是，「台獨」政客跪美賣台毫無下限。美國政客趁機漫天要價，強迫台灣購買昂貴軍備，同時揚言提高關稅壁壘。然而賴清德當局卻毫無維護台灣利益之心，只顧媚美獻寵——台積電生產基地被迫遷移，2026年度總預算案中防務相關「國防支出」佔比已達GDP的3.32%，甚至到2030年要達到5%，導致普通家庭稅負驟增。

近日，《紐約時報》引述美國戰爭部年度機密文件「優勢簡報」內容，直指美軍已無力保衛台灣，先進武器甚至可能在抵達前就遭解放軍摧毀，所謂「民主夥伴」的謊言早已被殘酷揭穿。當「倚美謀獨」淪為徹頭徹尾的騙局，還有什麽比認清現實更重要的呢？就連民進黨高層也不得不承認，美對台政策的本質就是「交易」。

可喜的是，島內理性聲音正在復甦。中國國民黨主席鄭麗文高舉「九二共識」旗幟，積極推動兩岸交流，儘管遭遇阻力，卻贏得愈來愈多民眾共鳴。《美麗島電子報》最新民調數據顯示，近五成民眾支持「維持九二共識」，認同兩岸「同屬一個中國」的比例較今年3月上升9%。無數台灣年輕人通過短視頻平台感受真實大陸，從高鐵速度到航天奇跡，從詩詞意境到創新活力，長久以來被民進黨塑造的偏見濾鏡逐漸被抹去。當文化紐帶重新編織，誤會的堅冰也在悄然溶解。許多台灣學生坦言：「原來大陸不是想像中的樣子，那裏也有我們的兄弟姐妹。」

解決台灣問題、實現祖國完全統一是大勢所趨，中國始終牢牢掌握解決台灣問題的主導權。經過40多年改革開放，中國經濟發展穩居世界第二，國防實力躋身全球前列。《反分裂國家法》、《國家安全法》等一系列法律法規織密防護網。世界上183個國家承認一個中國原則，聯合國大會第2758號決議確立了台灣屬於中國的「硬道理」。任何企圖分割國土的言行，都不過是蚍蜉撼樹、螳臂當車。歷史告訴我們，違背民族大義者，終將成為時代棄兒。正如鄭麗文在12月4日《紐約時報》的專訪中所言：「時間不站在台灣這邊。」當大陸在科技、產業、軍事等領域全面超越，「台獨」分裂勢力的末日已近在眼前。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



