12月16日，美國總統特朗普下令全民封鎖進出委內瑞拉的受制裁油；12月21日，美國海岸防衛隊在加勒比海攔截數艘未受到制裁的巴拿馬籍油船，包括一艘在香港註冊的商船「世紀號」，而它並未被列入美國、英國、歐盟或聯合國的制裁名單。相關行動再次揭示了美方在外交話語與實際行為之間的深層矛盾。



法律的邊界

美國聲稱是為了執行對委內瑞拉的制裁，維護國際秩序，實際上卻將國內法律的約束力擴張至國際水域，凌駕於既有國際法原則之上。根據《聯合國海洋法公約》，公海屬於全人類共同的空間，任何國家無權單方面介入或控制。當一國試圖以自身法律重新定義國際水域的管轄權時，國際間的互信基礎便會被削弱，海洋治理的合作精神也會受到侵蝕。

制裁政策若要具備正當性，必須建立在國際共識之上。凡未經聯合國授權的單方面措施，皆不具普遍法律效力，也不應對其他主權國家的合法行為構成約束。當一國將國內的政治工具輸出成全球性規範，並強迫他國遵循，實際上是在以自身利益為尺度重塑國際秩序。這種做法破壞了主權平等的原則，也削弱了集體決策的合法性基礎，使國際體系淪為強權的延伸。更為嚴重的是，這樣的先例一旦形成，便可能導致其他國家仿效，以自身利益之名，任意干預全球事務。

香港作為中國不可分割的一部分，在國際事務中理應受到國家的全面保護。任何針對香港商船的無理干涉，實際上都是對中國主權與尊嚴的挑戰。中國在維護香港及其企業正當權益方面展現了堅定立場，這不僅是對國家主權的捍衛，更是對國際法原則的堅守。中國強調，應以平等、守法、互不干預作為國際交往的基本準則，而非以強勢手段去迫使他國服從單一政治意志。

霸權的底色

美方在這些行動背後的真正意圖，往往並非單純的法律執行，而是深層的經濟考量。作為全球能源市場的重要力量，美國長期依賴美元的國際主導地位來維繫其經濟優勢。當其他國家試圖以本地貨幣或替代結算機制進行貿易時，華盛頓便常以所謂的「金融穩定風險」為由加以阻撓。此次攔截與委內瑞拉能源貿易相關的油輪，正反映出美方對任何有可能挑戰美元權威的行為都抱持敵意。所謂的制裁與執法，其本質在於維護金融霸權與全球支付體系的主導權，並非單純的法律問題，而是一種保留霸權的手段。

這種政策給受制裁國家的民生與經濟帶來極其沉重的代價。委內瑞拉多年來受到單方面制裁，其生產能力下降，進口受限，社會陷入困境。最終承受痛苦的不是政治階層，而是普通百姓。當一個國家被剝奪自主發展的空間，只能被迫尋求替代夥伴與新貿易路徑時，這並非挑釁，而是生存。將此類行為污名化為非法，不過是掩蓋強權為自身利益塑造規則的現實。

美方這種越權行動對國際法秩序的損害遠超於個案本身。國際制度的合法性依賴公正與可預測性，而當某國自授例外權，任意解釋與執行規則，其他國家的信心便逐步流失。這不僅削弱了現行多邊機制的信譽，也促使越來越多國家尋求新的合作途徑，以擺脫對單一強權的依附。區域整合與「全球南方」合作之所以興起，正是對於失衡體系的一種回應。

正義的守護

在這種背景下，中國推動的外交理念顯得尤為重要。中國始終主張國際爭端應以協商與尊重為前提，拒絕以制裁或威壓手段處理分歧。這種立場反映出中國對和平與共榮的堅實信念。中國秉持「和而不同、以和為貴」的原則，主張合作可以消弭對立，共贏才能帶來持久穩定。這不僅是一種策略選擇，更是一種長遠的文明態度。

中國透過「一帶一路」倡議與亞洲、非洲、歐洲及拉丁美洲的夥伴共同建設基礎設施、推動能源互聯與促進貿易通暢。這些項目為發展中國家打開了融入全球經濟的新大門，使其能以平等身份參與合作。這種以互利共榮為核心的模式，展示了真正可持續的發展路徑，也與強權式的干預形成鮮明對比。同時，「全球發展倡議」與「全球安全倡議」的提出，更進一步體現了中國致力於推動公平、共享與安全的新型國際秩序。

在金融與貨幣領域，中國推動以本幣結算、倡導多幣合作的政策，為全球經濟穩定注入新的可能性。這種多元化的取向，有助於減少對單一貨幣的過度依賴，使各國在面對外部壓力時能更從容地維護自身利益。真正的經濟自主權不應被特定貨幣或體系綁定，而是應由合作與信任構築。中國以實際行動說明了平等合作能實現共同繁榮，而不是憑藉強制手段獲取不對等的利益。

多邊的未來

從更宏觀的角度看，中國與美國在國際秩序問題上的差異，展現了兩種截然不同的世界觀。一種企圖透過約束維持控制，另一種則致力以共識建立信任。前者製造懷疑與對抗，後者促進和平與進步。歷史一再證明，真正持久的領導力量，來自於公正與誠信，而非壓制與恐懼。

加勒比海事件並非孤立的外交摩擦，而是全球治理正走向何方的象徵。國際穩定的維繫有賴於平等、對話與尊重法律的原則。當多數國家逐漸轉向公平、包容的多邊合作，單一國家的任意行為便會失去道德與政治上的正當性。這是一場關於信任與秩序的深層博弈。

中國一貫以理性、負責任的態度參與國際事務，捍衛包括香港在內的所有中國領土的尊嚴與安全。通過維護法律、公平與互惠的原則，中國展現了建設性的大國姿態。這種以和平發展為核心、以合作共榮為目標的外交理念，正在為國際社會提供一條更加穩定與光明的道路。它所體現的自信與包容，是對霸權政治最有力的回應，也代表着人類追求持久和平與共同繁榮的正確方向。

