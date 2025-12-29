帶 ‧ 路共享｜打開百年古蹟的大門　搭建一座民心相通橋樑

帶路共享｜黃奕瑂

人生的第一份全職工作，便能投身於自己熱愛的人道主義事業，無疑是一份幸運。而這份幸運，從我加入共享基金會、成為一名項目專員的那一刻開始。



共享基金會開放日現場。（共享基金會提供）

入職之初，這份幸運所帶來的第一項挑戰，並非遠赴項目國的實地工作，而是新總部開幕、七周年慶典，以及籌辦基金會首個社區開放日的一系列緊密準備。這項任務令我既興奮又忐忑——興奮的是，能將學生時代累積的活動策劃經驗付諸實踐；忐忑的是，這是我職業生涯參與的「首個項目」，承載着太多期望與信任。

11月23日是基金會首個開放日。當天，人潮前所未有地湧入，約一千名訪客讓這座百年建築煥發出嶄新的生命力。現場最年輕、也最活躍的身影，來自基金會的50位「青年大使」。這項為期一年的計劃，並不只是培養活動助手，更為學生提供在非政府組織內跨部門實習、深入項目國實地考察的寶貴機會。此刻站在現場的他們，正經歷着由「學習者」走向「實踐者」、再成為「倡導者」的蛻變。

然而，最打動我的，是貫穿時空的連結感。

在建築遺產保育顧問任明顥的帶領下，歷史導賞讓這座百年建築的前世今生緩緩展開。一個畫面尤其令我難忘：基金會主席梁振英先生站在人群中央，指着見證歲月的樑柱，向公眾講述它從清潔工宿舍到國際人道救援樞紐的變遷，以及基金會始終堅守的「民心相通」使命。磚瓦的故事與機構的理想在此刻交會——這座百年前守護社區健康的起點，如今正承載着「賦光明、予希望」的廣闊事業，讓歷史的長河在此拐了一個彎，流向更廣闊的世界。

場外的歷史導賞串連社區記憶，場內的項目分享則帶着一線工作的「泥土氣息」。同事們娓娓道來：在東帝汶安裝安全的直接飲用水系統、在洪都拉斯進行的登革熱防控，以及在老撾、柬埔寨和非洲三國，為確保每一台白內障手術成功而進行的精密協作。沒有宏大的辭藻，只有具體而真實的故事。

我看到有家長蹲下身來向孩子解釋照片內容，也有年輕訪客追問技術細節——專業的知識，就這樣化為可理解、可共鳴的對話。

空氣中最誘人的，是瀰漫的咖啡香。來自柬埔寨和東帝汶的顧問盧雨明先生及陳麗松先生遠道而來，除了分享項目國的故事，更帶來當地的咖啡豆，讓參加者在一杯咖啡的香氣中，認識當地的社區與產業。

沿着百年古蹟旁的樓梯下行，來到遊戲攤位區，聖保祿學校及拔萃女書院的「共享同學會」（GX Club）同學們，自發策劃了一系列與項目緊密相連的互動遊戲。從模擬眼科手術到蚊患防控「街機」，他們嘗試把基金會在十個項目國的工作，轉化為公眾觸手可及的體驗。其中最受歡迎的「咖啡體驗站」，則是親手研磨來自不同項目國的咖啡豆——將豆子慢慢磨成粉，再細心裝入掛耳濾袋封裝。這份來自項目國的饋贈，就這樣成為連結彼此最溫暖的媒介。

作為整場活動的協調者之一，我大部分時間都在確保流程順暢。然而有幾個瞬間，我忍不住停下腳步：一位白髮蒼蒼的長者在「白內障體驗遊戲」前反覆嘗試，最後笑着對青年大使說：「原來光明的到來，需要這麼多精準的努力。」又有一群小學生在蚊控遊戲機前排起小隊，每成功「拍滅」一隻蚊子，便爆發出一陣清脆的歡呼聲。

活動結束後，仍有不少訪客圍着我們的顧問、同事和青年大使交流、提問，久久不願離去。

那一刻我忽然明白，我們籌備的並不只是一場開放日，而是在搭建一座橋樑——一端是基金會在十個項目國紮實而長期的工作，另一端是香港社會中湧動着的、渴望了解與參與的熱忱。我們每一位同事，都是這座橋上最投入的引路人與翻譯官，用一個故事、一場遊戲與一杯咖啡的共同語言，把「民心相通」的精神，轉化為鄰里街坊都能理解、也願意參與的日常行動。

這是我職業生涯的起點。我曾以為，人道主義工作意味着奔赴遠方；而這個熱鬧的午後教會我，連結身邊的人心、點燃本地的理解，讓跨越山海的善意在自己的社區生根發芽、薪火相傳，本身就是一項深刻而動人的實踐。

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防控工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、中老鐵路、瓦努阿圖及斐濟等。

作者黃奕瑂是共享基金會項目專員。



