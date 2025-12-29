北平鋒｜正義必勝，使命必達

「正義使命 - 2025」來了。12月29日上午，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西部、台島東南、台島以東，組織「正義使命 - 2025」重點演練海空戰備巡航、奪取綜合制權，要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。



台灣問題是中國的內政，台灣是中國不可分割的一部分，這是國際社會的普遍共識和基本常識，更是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。美國近日宣布價值超110億美元的對台軍售，金額為歷史上最高，且大量裝備具有明確進攻性特徵。美方這一行徑，性質極為惡劣，是把台灣當作遏制中國的棋子，把海峽當作地緣博弈的戰場。

美台大肆勾連，以為靠武裝台灣就能改變歷史大勢，就能動搖中國實現統一的意志，這是對中國人民民族感情的蔑視，對14億中國人民捍衛主權決心的嚴重誤判。在主權和領土完整問題上，中國沒有絲毫妥協的餘地，沒有絲毫退讓的空間，更不存在任何談判的空間。誰敢觸碰這根紅線，誰就會為此付出沉重代價。過去如此，現在如此，未來更將如此。今天的中國，早已不是百年前任人宰割的中國。我們的經濟總量穩居世界第二，科技自立自強邁出堅實步伐，擁有全球最完整的工業體系，國防現代化建設突飛猛進。我們不靠喊口號宣示決心，靠的是聽黨指揮、能打勝仗、作風優良的軍隊，能封鎖全島的體系、能精準打擊的火力，靠的是億萬人民同仇敵愾的鋼鐵意志。

中國軍隊的戰鬥力，不是紙面數據，而是刻在台海每一道航跡、每一次抵近、每一枚導彈落點上的真實力量。從「聯合利劍」到「海峽雷霆」，再到「正義使命」，中國人民解放軍的行動早已超越了「演習」二字，而是對「鎖島」、「封島」、「控島」的實戰化推演。體系封控，不再是單兵種的輪番上陣，而是空、天、海、陸、電、網多維一體的協同作戰。立體封控，不是圍而不打，而是讓台灣的每一寸空域、每一條航道、每一個港口都處於嚴密監視與隨時可擊的態勢之下。艦機抵近，不是示威，是宣示制權；火力落點，不是恐嚇，是劃定紅線；遠域拒止，不是防御，是主動剝奪對手的介入能力。

台灣本島與外島，早已被納入解放軍的全域作戰圖景。外線斷援，不是空談，是讓美軍航母編隊在第一島鏈外徘徊，讓日本自衛隊不敢靠近，讓任何試圖馳援的外部力量都面臨被提前發現、提前攔截、提前摧毀的現實風險。我們不是在準備打仗，而是在用實戰標準，把「台獨」和外部干涉的每一步都釘死在失敗的軌道上。

中國實現國家統一的民意基礎，是14億人民用血肉築成的長城；物質基礎，是世界最大製造業體系支撐的鋼鐵脊梁；實力基礎，是人民軍隊用無數個日夜訓練、無數枚導彈試射、無數次深藍遠航換來的鐵血底氣。台灣同胞是骨肉兄弟，我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。但和平統一的希望，從來不建立在「台獨」分子的幻想之上，不建立在外部勢力的縱容之中。恰恰相反，他們鬧得越兇，分裂的嘴臉越醜陋，統一的呼聲就越響亮；他們軍售越猛，台島民眾就越看清「倚美謀獨」的代價；他們叫囂越狠，大陸民眾就越堅定「實力護統」的信念。

歷史的車輪滾滾向前，任何逆流而動的勢力，終將被碾得粉碎。正如北平鋒12月28日的文章所言，「台獨」逆流愈烈，統一洪流愈強。我們堅信，只要我們埋頭苦幹、辦好自己的事情，只要兩岸同胞的血脈親情永不割裂，祖國完全統一的歷史任務，就一定能夠實現，也必將實現。這一天，不會太遠。因為我們始終堅信：正義必勝！和平必勝！人民必勝！

