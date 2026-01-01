來稿｜從東岸板道啟用　看保護海港條例「拆牆鬆綁」之必要

來稿作者：凱文



近日北角「東岸板道」全面貫通，這段長約2.2公里的板道，不但讓市民能從炮台山無縫漫步至鰂魚涌，更標誌着維港兩岸的連繫邁出關鍵一步。然而，當我們站在這條風景如畫的板道上欣賞海景時，不禁要問：在工程技術成熟的香港，一條看似簡單的行人板道，為何需歷經多年籌謀才能「成真」？答案正正就在《保護海港條例》——這條法例原意雖好，卻意外成了海濱發展的「緊箍咒」。



回顧歷史，1997年訂立的《保護海港條例》，初衷是防止維港因過度填海而變窄。然而，條例中極高門檻的「凌駕性公眾需要」測試，在過去20多年間，局限了改善海濱環境的空間。

以東岸板道為例，為避開東區走廊橋墩並接通海岸，工程難免涉及小規模填海或興建海上構築物。在舊有框架下，即使是單純為了讓市民親水的板道，也隨時面臨司法覆核風險。這導致部門規劃時必須反覆論證、步步為營，甚至為了避嫌而被迫擱置或繞道，令工程進度大幅落後於市民期望。這正是為何過去海濱長廊常出現「斷截禾蟲」，令市民只能「望海興嘆」的根本原因。

幸而，政府今年中終於落實《保護海港條例》的修訂，讓改善海港填海工程可按照經簡化的程序獲豁免不受「不准填海推定」。此舉堪稱維港發展的轉捩點，值得讚賞之處在於其展現了「有為」與「有度」的平衡：既保留對大型填海的嚴格限制，守住維港不縮窄的底線；同時為興建登岸梯級、板道、單車徑等小型海港改善工程「拆牆鬆綁」。

東岸板道的落成，其艱辛歷程正是修例必要性的最佳例證。它證明了只要法規能與時並進，保護海港與享用海港絕非「零和遊戲」。隨着板道啟用，我們看到的不僅是一條路，更是一個訊號，預示維港兩岸剩餘的「斷點」，有望在修例後的環境下加速打通。我們寄望政府善用契機，不再讓繁複程序拖慢城市步伐。未來的維港，不應再是只可遠觀的風景畫，而是市民隨時可親近、無障礙通行的世界級海濱長廊。

東岸板道只是開始，期待在「拆牆鬆綁」後，一個更親水、更具活力的維港，能更快呈現於市民眼前。

作者筆名凱文，一名普通香港市民，香港時事網誌主編。



