來稿｜完善香港卓越獎學金計劃：走出英美迷思，打破階層壟斷

來稿作者：鄭嘉豪、程智楓



香港青年赴境外升學，學成歸來發展事業，一直是推動香港邁向國際的動力。特區政府自2014年推出「香港卓越獎學金計劃」（HKSES，下稱「計劃」），10年來資助近千名本地傑出學生到境外知名學府深造，旨在培養具備環球視野、國際網絡及一流學術訓練的人才，從而強化香港作為亞洲國際都會的地位，並鞏固其在全球化知識型經濟下的競爭優勢。



為了解計劃成效，香港青年協會青年研究中心「青年創研庫」檢視教育局歷年數據，並與得獎者及專家深入訪談，發現計劃在資源分配、回流機制及支援配套等方面仍有完善空間。就此，我們提出以下建議，期望有助提升計劃整體成效，讓公帑發揮更大效益。

拓展亞洲院校

配合國家所需

根據教育局數據，高達95.3%得獎者選擇赴英美兩國升學，僅0.5%選擇亞洲頂尖院校。有受訪得獎者表示，每年30萬港元的獎學金可視作「額外獎勵」，而非決定是否赴海外升學的關鍵因素。若將英美等地的學費和生活開支納入考慮，單靠計劃資助，確實難以讓得獎者免除後顧之憂。

值得注意的是，計劃原意之一為「資助學業成績優異的清貧學生入讀香港境外的頂級大學」。教育局雖未公布得獎者的家庭經濟狀況，但從現有資料可見，歷屆得獎者逾八成來自直資中學、私立中學或國際學校，僅16.9%來自官立和津貼中學；完成香港中學文憑考試（HKDSE）的得獎者更不足兩成；申請助學金的得獎者比例亦由2015/16學年的16.3%下降至2024/25學年的1%。上述趨勢顯示，計劃對經濟條件相對不利的學生或欠吸引力。

對部分官立和津貼中學學生而言，單靠現行資助到英美升學或難以負擔。然而，若將目標拓展至QS 2025全球百強中的多所亞洲院校（如新加坡、日本、韓國），其綜合成本較為可控，對不同經濟背景學生來說應屬可負擔範圍。提升得獎者升學目的地和學科選擇多樣性，亦與國家及香港的國際發展策略不謀而合。

隨着國家深化「一帶一路」戰略，並指示香港做好「深化國際交往合作」工作，《行政長官2025年施政報告》更提出設立「內地企業出海專班」，必然需要更多熟悉不同區域的國際人才。因此，我們建議當局規定每屆得獎者中至少50%須持文憑試資歷，並在官立和津貼中學加強宣傳與申請支援，吸引不同家庭經濟背景的優秀學生，以實現更佳的資源分配。

強化回流機制

增加職涯支援

得獎者畢業後回港工作至少兩年是計劃從一開始便設有的要求，但教育局數據顯示，2014/15及2015/16年度得獎者畢業至今近十年，僅約三成已履行回港工作承諾，而延期申請幾乎全數獲批。有受訪得獎者坦言，所認識的得獎者對於回港工作的要求傾向抱持「拖得就拖」的心態，因為畢業後即時回港未必能受聘於合適工作崗位。由於在學期間身處海外，他們未能如在本地升學的青年般，獲得本地院校的就業支援和接觸本地職場網絡，回流就業並不如預期般容易。

我們建議，當局可要求本科得獎者在學期間至少各完成一次香港和內地的實習，以提早建立人脈網絡，並為回港承諾設定期限（如畢業十年內）及違約安排（如十年後未履行者需賠償雙倍獎學金）。同時，在諮詢委員會及秘書處把關下，為「傑出成就者」提供豁免申請渠道。

此外，有得獎者指出，計劃對他們的職涯發展和人際網絡支援亦有提升空間。參考國際和本地知名獎學金（如羅德學人、志奮領獎學金、香港賽馬會獎學金及太古集團獎學金）的經驗，得獎者名銜若具備知名度和認受性，往往能在職場上帶來職涯優勢。雖然得獎者自發成立舊生會（HKSES Scholars Association, HKSESSA），嘗試擴大影響力，但參與度與凝聚力仍有待加強。

提升計劃聲望

厚植回港決心

既然得獎者都是港府認可的傑出學生，當局應進一步凝聚得獎者社群，並提升計劃聲望、知名度和認受性。具體措施可包括舉辦研討會、訪問、師友計劃和就業支援等 。此外，當局亦可考慮邀請主要官員及首長級公務員定期與得獎者交流，藉此展示政府的重視，強化得獎者對香港的歸屬感及提升計劃的聲望。

香港社會資源充裕，基金會、企業以至教育機構已有多元的獎學金選擇。特區政府的官方獎學金應從單純的現金資助，昇華成為人才質素的認證和職涯發展的平台。透過多元資源支持，讓計劃真正培育出願意並能夠回饋香港的國際人才，方能提升香港的整體競爭力。

詳情請參見：青協青年創研庫「2025年施政報告青年建議」。

作者鄭嘉豪及程智楓是香港青年協會青年研究中心「青年創研庫」成員及屬下「2025年施政報告青年建議小組」成員。



