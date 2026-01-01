來稿｜百年變局下的港澳抉擇

來稿作者：龍子明



當我們站在2026年的起點回望，粵港的近年經歷，確實是一場深刻的歷史考驗。國際格局的重塑，使兩地經濟體不得不重新定位自身角色；兩地經濟的結構性轉型，則迫使社會在傳統優勢與新興產業之間尋找平衡。這些挑戰不僅考驗制度的韌性，更考驗市民對未來的信心。



值得注意的是，港澳並非僅僅被動承受，而是在困境中逐步摸索出新的方向：加強區域合作、推動創科發展、重視金融與專業服務的深度融合。這些努力，正是港澳在「百年未有之大變局」中展現的自我調適能力。或許道路仍崎嶇，但歷史告訴我們，危機往往孕育新契機。只要保持制度透明、公信力與社會凝聚力，港澳仍能在全球化的浪潮中找到屬於自己的定位，並在黑暗中持續閃耀。

中共二十屆四中全會對「十五五」規劃的頂層設計，為港澳發展注入強勁動力。站在新的歷史起點，港澳必將迎來三大機遇：

一是深度參與國家重大戰略。粵港澳大灣區建設、「一帶一路」高品質發展、人民幣國際化進程，都為港澳提供了廣闊舞台。香港國際金融中心地位將進一步鞏固，澳門「中國與葡語國家商貿合作服務平台」作用將持續增強。

二是科技創新迎來爆發期。河套深港科創園、橫琴科創基地等重大平台加快建設，港澳高校科研實力與國家產業需求深度融合，有望催生一批世界級科研成果。

三是民生福祉持續改善。隨着融入國家發展大局步伐加快，港澳居民將更多分享內地發展機遇，兩地基礎設施互聯互通、公共服務銜接將更加緊密，居民的獲得感、幸福感、安全感將不斷提升。

2025年11月大埔火災的危急時刻，習近平主席第一時間表達深切關懷，中央部門、全國各地緊急馳援。香港消防員何偉豪為救火英勇殉職，社會各界有錢出錢、有力出力，善行義舉彙聚成愛的海洋。當受災居民全部得到妥善安置，這場災難考驗反而淬煉出「獅子山精神」的新時代內涵——那是在危難時刻守望相助的民族品格，是「一方有難、八方支援」的血肉深情。

站在2026年的新起點，港澳正處在一個關鍵的歷史節點。外部環境的風雲變幻和內部轉型的深度調整交織在一起，構成了港澳發展的複雜背景。然而，正是這種複雜性，也孕育着香港新的可能性。轉型之路從來不是坦途，但方向已經明確，路徑逐漸清晰。

只要港澳社會能夠保持戰略定力，堅持穩中求進，在鞏固傳統優勢的同時開拓新興領域，在應對風險挑戰的同時把握時代機遇，港澳必能在百年變局中走出一條符合自身特點的發展新路，在挑戰中孕育希望，在變局中開拓新局。港澳的明天，掌握在所有珍視香港、建設香港的人們手中。讓我們以理性認知現實，以智慧謀劃未來，以行動創造可能，共同推動港澳在新的歷史階段穩步前行。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席。



