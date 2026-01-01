楊莉珊｜2025的啟示與2026的機遇

來稿作者：楊莉珊



2025年作為「十四五」規劃的收官之年，在中國發展歷程中具有里程碑意義。五年來，在以中共總書記、國家主席習近平為核心的堅強領導下，在中國式現代化新征程上邁出了穩健步伐。



這一年，中國經濟持續健康發展，經濟結構不斷優化，高品質發展取得新成效。科技創新成果豐碩，在載人航天、探月探火、深海深地探測、量子資訊等領域取得重大突破。民生保障持續改善，脫貧攻堅成果得到鞏固拓展，鄉村振興全面推進。全過程人民民主不斷發展，法治中國建設邁出堅實步伐。國家安全全面加強，社會大局保持穩定。

2025年，香港經歷大埔宏福苑火災的嚴峻考驗。在這場災難面前，中央政府高度關切，全力支持特區政府開展救災工作，內地各界也迅速伸出援手，充分體現了祖國永遠是香港最堅強的後盾，彰顯了血濃於水的骨肉親情。行政長官李家超領導特區政府迅速應對，妥善處理災後工作，展現了香港特別行政區的治理效能。特區政府從災難中汲取教訓，着手完善樓宇安全制度和監管機制，體現了對市民生命財產安全高度負責的態度。

展望2026年，特區政府聚焦增進民生福祉、強化創科驅動兩大目標，對接國家「十五五」規劃，以人工智慧賦能各行業發展，必將進一步提升香港的國際競爭力和影響力。

習近平主席在新年賀詞中提到的全球治理倡議，是中國為應對全球性挑戰、推動構建人類命運共同體貢獻的中國智慧和中國方案。當今世界正處於百年未有之大變局，地區衝突、發展失衡、氣候變化等問題交織。中國始終站在歷史正確一邊，堅持共商共建共用的全球治理觀，推動建設更加公正合理的全球治理體系。這與美國戰略收縮、奉行「美國優先」形成鮮明對比，彰顯了中國作為負責任大國的擔當。

在2026年的新年賀詞中，習近平主席還特別提到粵港澳大灣區建設，並對三地「同心同行」的努力給予充分肯定。這不僅是對過去一年成果的認可，更是對未來發展的期許。大灣區作為國家改革開放的新高地，承載着中國式現代化的重要使命，其建設進程已成為粵港澳三地共同的歷史課題。「同心同行」既是對過去努力的總結，也是對未來的召喚。粵港澳三地只有在互信互補中才能真正形成合力，將挑戰轉化為機遇，將差異轉化為動力。大灣區的建設不僅是經濟工程，更是制度工程、文化工程與信任工程。這份歷史使命，需要三地攜手並肩，共同書寫新篇章。粵港澳大灣區的故事，正是中國式現代化的縮影。只要三地真正做到「同心同行」，灣區必將成為世界矚目的新典範。

習近平主席也在新年賀詞中強調「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」，這充分表達了全體中華兒女的共同心願。台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是國際社會的普遍共識和國際關係的基本準則。同時，祖國大陸堅決反對任何形式的「台獨」分裂活動。中國人民解放軍東部戰區在臺灣周邊進行的「正義使命2025」演習，是針對「台獨」分裂勢力及外部勢力干涉的必要行動，展現了捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。任何分裂中國的圖謀都不可能得逞，任何外部勢力干預中國內政都必將遭到14億多中國人民的堅決反對。

2026年是「十五五」規劃的開局之年，也是全面建設社會主義現代化國家新征程的關鍵之年。當前，世界百年未有之大變局加速演進，新一輪科技革命和產業變革深入發展，國際力量對比深刻調整。中國發展面臨新的戰略機遇，也面臨不少風險挑戰。展望2026年，前路雖有挑戰，但機遇更加廣闊。

香港特區作為國家的一部分，在國家的強大支持下，必能克服各種困難，鞏固提升競爭優勢，保持繁榮穩定。特區政府和香港社會各界應團結一致，把握國家發展機遇，積極對接「十五五」規劃，融入國家發展大局，發揮香港所長，服務國家所需，讓東方之珠更加璀璨奪目。2026年，讓我們迎着新年的曙光，攜手同心，砥礪前行，共同書寫中國式現代化的新篇章，共同創造人類文明新形態的美好未來！

